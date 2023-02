Het nulgoverno van het Belgische lappendeken

Of je nu federalist, confederalist, regionalist of unitarist bent, als realist kan je niets anders dan vaststellen dat het uien is in elke regering. Alles draait veelhoekig of raakt geen millimeter meer vooruit. Het malgoverno of liever nulgoverno is compleet. De federale regering, de Vlaamse regering, de Waalse gewestregering, de Brusselse regering, de Waalse gemeenschapsregering… Overal is het kooivechten van giftige slangen met haantjesgedrag. Krijgen we echt nog vijftien maanden steggelen en vermolming van het beleid? Zullen verkiezingen iets veranderen?…

Of je nu federalist, confederalist, regionalist of unitarist bent, als realist kan je niets anders dan vaststellen dat het uien is in elke regering. Alles draait veelhoekig of raakt geen millimeter meer vooruit. Het malgoverno of liever nulgoverno is compleet. De federale regering, de Vlaamse regering, de Waalse gewestregering, de Brusselse regering, de Waalse gemeenschapsregering… Overal is het kooivechten van giftige slangen met haantjesgedrag. Krijgen we echt nog vijftien maanden steggelen en vermolming van het beleid? Zullen verkiezingen iets veranderen? Is een bicefale ‘Vlaamse Lente’ het antwoord? Of hebben we een Stomme van Portici nodig?

Schaduwboksen

In de Vivaldi-regering vechten de Vlaamse socialisten en de Vlaamse liberalen over de fiscale hervorming. De Waalse socialisten en de liberalen rollen over straat over de pensioenhervorming. De groenen en de christendemocraten bakkeleien over het asielbeleid. De groenen en de Waalse liberalen ruziën over het reclameverbod op gokken en de kerncentrales.

Het is vooral schaduwboksen. Stoerdoenerij voor de electorale galerij. Bouchez rolt al lang de spierenballen en slaat gaten in de lucht om als aandachtshoer op sociale media klaar te komen. Sabotage Sammy Mahdi, makke Magnette en lijzige Lachaert zijn hem – de ene meer overtuigend dan de andere – daarin gevolgd. Onlangs sloot – sjoemelpoedel look-a-like – Nadia Naji zich aan bij deze pathetische bende fake-fighters.

Engagementsfraude en valse chantage

Bij het potje schaduwboksen komt ook een lijntje engagementsfraude. Bekende oneliners zijn dan: ‘We zijn de laatste verdedigers van…’, ‘We hebben er alles aan gedaan maar de anderen zijn tegen’ of ‘Ik zal mij tot de laatste snik verzetten’. Daarna volgt een snuifje valse chantage: ‘We zullen dit nooit goedkeuren…’, ‘We zullen dit blijvend blokkeren’, ‘We houden anderen hervormingen tegen’, ‘Met ons in de regering komt dit er niet’ of het immer populaire ‘Dit is voor ons een rode lijn’.

Maar de dreigementen zijn luchtledig en verdwijnen in het zwarte gat van onmacht. Dan horen we plots: ‘Daarvoor kunnen we de regering toch niet laten vallen’, ‘Als wij uit de regering stappen is de laatste verdediger van zus of zo weg’ of ‘Dat is geen regeringscrisis waard.’ Deze generatie politici zijn laffe opgeblazen kikkers in een zinsbegoocheling van beuzelarijen. #sosBelgië

De waanzin van woke

Ik krijg puntoren als ik het opbod van wokelijders hoor. Het is een echte wokemanie. De verhalen van Roald Dahl moeten worden aangepast. Waanzin. Moeten Diksmuide en Dikkebus nu veranderen in ‘Enormemuide’ en ‘Enormebus’. Moeten we Aarsschot veranderen in ‘Achterwerkschot’. Malle en Zottegem worden dan respectievelijk ‘Psychologische anders’ en Psychologische andersgem’. Retie veranderen we ook best is ‘Achterwerkie’. Zwijndrecht wordt best ‘PFASdrecht’ en terwijl we toch bezig zijn veranderen we Antwerpen best in ‘Granaatwerpen’.

Alcoholslot

Vooruit doet ook mee aan het woke-opbod. De linkse arrogante zielenpoot en ascetische teetotaller Frank Vandenbroucke wil alcoholgebruik strenger aanpakken. Martini, porto, sherry, campari en andere soortgelijke aperitieven wil hij voortaan verbieden voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar. Vervelend want nu moeten ze twee pinten of glazen wijn meer drinken om zat te zijn.

Hij wil ook alcohol labelen met de waarschuwing: ‘Alcohol veroorzaakt leverziekten en kankers’. Ik wil de oproepbrieven, stemhokjes en kiesbrieven in 2024 labelen met de waarschuwing: ‘Stemmen op Vooruit, Groen en PVDA veroorzaakt totalitarisme, asielchaos, hangmateuforie en woke-manie’.

De brulbeer van Plopsaland

Neen, het betreft hier deze keer niet Jean-Marie Dedecker, Theo Francken of Johan Boskamp, maar Steve Van den Kerkhof, de CEO van Plopsaland. De man zou met papieren smijten. Oei, dat moet hard aankomen. Hij zou ook mensen kleineren en beledigen. Mietjes! In de media passeerde weer een bonte stoet van welzijnsknuffelaars die ons kwam uitleggen hoe een goede baas zich moet gedragen en hoe een goede werksfeer er moet uitzien. Maar de realiteit van succes verdraagt geen pamperbeleid.

Genieën, of het nu in de keuken, in een bedrijf, in de politiek, in de kunstwereld, in de muziekbusiness of in de filmwereld is, het zijn vaak niet de meest aangename mensen. Succesvolle mensen zijn het zelden. Het zijn micromanagers, perfectionisten, ijdele machismo, workaholics, ADHD’ers, autisten, borderliners ofwel is er een kleine of grote hoek af. Om exceptioneel te presteren is exceptioneel gedrag nodig.

Spookschepen

Waar er ook een hoek af is, is complotsmurf Quickie Stickie. Onze minister van Justitie lanceerde deze week een nieuwe complottheorie: ‘Spookschip van Poetin wil onze kabels van de windmolens op zee doorknippen.’ Waarom zou Poetin dat doen? Omdat we dan 5% elektriciteitsproductie zouden verliezen? Laat me niet lachen.

Zouden we daarom bevend van schrik géén afgedankte machinegeweren meer naar Oekraïne sturen. In Nederland zei men het volgende over schepen die zonder radar door een windmolenpark varen. Het gebeurt zo vaak dat we er nauwelijks nog aandacht aan besteden.

Dit was niet op de afbraak: