Het politieke proces tegen Trump: een zaak zonder verliezers

In de Verenigde Staten vond dinsdag een historische gebeurtenis plaats: voor het eerst werd een oud-president én presidentskandidaat aangehouden en voorgeleid. Het gebeurde in een rechtszaal in Manhattan, en de eer viel ten deel aan Donald J. Trump. Officieel werd hij charged en indicted, allebei letterlijk ‘aangeklaagd’, maar in de praktijk afhankelijk van wie er aanklaagt. Charged wordt je door de openbare aanklager, indicted eventueel daarna door een zogeheten Grand Jury, die eerst kijkt of de aanklager genoeg bewijs heeft.

Vorige week besliste deze Grand Jury in het voordeel van de openbare aanklager van New York, Alvin Bragg. Een zwarte jurist uit een achterbuurt die glansrijk de beste juridische opleiding in Amerika doorliep, Harvard Law School. De meeste aanklagers en rechters in Amerika worden politiek gekozen en het zal niemand verbazen dat Alvin Bragg van de Democratische partij is. Hij beloofde al in zijn verkiezingscampagne Trump te pakken te zullen nemen en heeft nu de daad bij het woord gevoegd. Vooral door beklaagde Trump zelf wordt er veel spel van gemaakt dat de verkiezingskas van Bragg door miljardair George Soros werd gespekt. Die heeft veel Democratisch gezinde aanklagers gesteund.

Alvin Bragg werd ook gekozen op een agenda van het niet langer vervolgen van lichte vergrijpen, en meer werk te maken van grote vermogensdelicten. Wat zich op de sociale media vertaalt als het ongemoeid laten van straatrovers en verkrachters, maar wel achter Trump aangaan.

Ambitieuze streber

Bragg lijkt vooral een ambitieuze streber, al is hij nog zo’n goede jurist. Ik neem er gif op in dat hij al fantaseert over het Witte Huis. Het aanklagen van oud-president Trump heeft hem nu al meer publiciteit opgeleverd dan hij ooit langs andere weg had kunnen krijgen. Zelfs als Trump wordt vrijgesproken – hetgeen vrij waarschijnlijk is – heeft Bragg zijn naam als Democratische politicus gevestigd.

Het was na de Grand Jury nog wachten op de concrete aanklachten tegen Trump. Al wist iedereen meteen dat het in ieder geval om het zwijggeld ging dat hij nog voor zijn presidentschap had betaald aan pornoster Stormy Daniels, met wie Trump ooit wat had. Het betalen van zwijggeld om seksuele escapades uit de publiciteit te houden is overigens nergens een strafbaar feit – zolang je het niet doet om een misdaad te verhullen. Eén van de founding fathers van de Verenigde Staten deed het al: Alexander Hamilton, Amerika’s eerste minister van financiën ooit, onder George Washington rond 1790.

De aanklacht luidt dat er door of voor Trump met de boeken van zijn bedrijf is geknoeid om de betaling van het zwijggeld weg te moffelen. Dat kan inderdaad wel een vergrijp zijn, hoewel er op zich geen gevangenisstraf op staat. Maar Bragg heeft er nóg een draai aan weten te geven: Trump zou de presidentsverkiezingen van 2016 hebben beïnvloed door zijn buitenechtelijke relatie met Daniëls uit de pers te houden. Zeg maar zoals Biden dezelfde verkiezingen beïnvloedde door actief de corruptie van zijn zoon en wie weet van hemzelf in de doofpot te laten stoppen.

Strafbaar vergrijp Als daar ooit nog een aanklager achteraan gaat, zal die zeker een betere zaak hebben dan Alvin Bragg nu heeft. In totaal wist de Democratische aanklager 34 aanklachten tegen Donald Trump te produceren, volgens emeritus hoogleraar Alan Dershowitz van de Harvard Law School stuk voor stuk ‘absolutely ridiculous’. Dershowitz zegt dat er nog niet eens een strafbaar vergrijp bijzit, laat staan dat er sprake is van het misdrijf waar Trump van wordt beschuldigd. Hij heeft zich beschikbaar gesteld voor de verdediging van de oud-president en dat zegt mij al genoeg. Dershowitz is misschien wel de beste jurist van Amerika en zet zijn reputatie niet lichtvaardig op het spel.

Volgens de rechtsgeleerde is het rommelen met de boeken van je bedrijf om betaling van zwijggeld weg te moffelen schering en inslag onder de Amerikaanse elite. Logisch: als je het gewoon in de openbare boeken zet, waarom zou je dan überhaupt zwijggeld betalen?

De befaamde strafpleiter schreef nog maar kort geleden het boek: ‘Get Trump’, waarin hij voorspelt dat partijgebonden aanklagers de oud-president hoe dan ook zullen aanklagen, al moeten ze het bewijs bij elkaar verzinnen en de wet op zijn kop zetten. Hij kreeg gelijk.

In de aanklachten schijnt ook nog een liftbediende van de Trump Tower in Manhattan te figureren. Die zou zijn omgekocht om niet aan de grote klok te hangen met welke dames de oud-president zoal in de lift stapte. Leg dat eens aan de gemiddelde Fransman uit. Die zal verbijsterd zijn. Wat heeft wie dan ook te maken met wie welke politicus seks heeft?

Schandaal

Aanklager Bragg lijkt zijn uiterste best te hebben gedaan een twijfelachtige overtreding om te toveren in een nog twijfelachtigere misdaad, door Trump verkiezingsfraude aan te wrijven. Het zwijggeld zou niet betaald zijn om overspel te verhullen en zijn familie te behoeden voor een schandaal, maar om de verkiezingen niet te verliezen.

Alvin Bragg is niet gek. Hij weet dat Trump voor een jury komt, samengesteld uit bewoners van Manhattan. Die hebben Bragg gekozen op zijn belofte Trump te pakken, en zullen hem ongetwijfeld een handje helpen. Daarom lijdt het geen twijfel dat de advocaten van Trump meteen om een andere rechtbank zullen vragen. Anders is een eerlijk proces onwaarschijnlijk. De naar eigen zeggen Democratisch stemmende Dershowitz voorspelt dat aanklager Bragg zich daar met hand en tand tegen zal verzetten, omdat ‘een eerlijk proces het laatste is waar deze aanklager in geïnteresseerd is’. Die conclusie valt alleen al te trekken uit het feit dat de mogelijke vergrijpen van Trump van lang voor het aantreden van Bragg als aanklager van New York dateren. Het bewijs dat er nu is, was er altijd al, maar zijn eveneens Democratische voorganger wilde zijn vingers niet aan deze zaak branden.

Eén ding heeft Bragg als Democraat ongewild wel bereikt: de aanklachten en de rechtszaak zullen hoe dan ook de populariteit van Trump als presidentskandidaat vergroten. Dat is al gebleken. Voor de Republikeinen een slechte zaak: Trump was al een graat in hun keel, nu dreigen ze erin te stikken. Met een kandidaat als Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zouden ze honderd keer beter af zijn.

Slachtoffer

In geen van de 34 aanklachten tegen oud-president Trump wordt een slachtoffer van zijn vermeende misdaden genoemd: het zijn allemaal ‘victimless crimes’, misdaden zonder slachtoffer. Je kunt immers moeilijk iemand die zwijggeld incasseert een slachtoffer noemen.

Maar zoals professor Dershowitz vaststelt, er zijn wel degelijk slachtoffers van deze affaire: het Amerikaanse rechtssysteem en de Amerikaanse rechtsstaat. Alvin Bragg lijkt school te gaan maken met een staaltje van verbluffend partijdige rechtspraak. Als dit lukt zullen gekozen aanklagers driftig op zoek gaan naar strafbare feiten om politieke tegenstanders in de schoenen te schuiven.

Het proces tegen oud-president Trump is een even schaamteloze als ambitieuze politieke exercitie. Het heeft er de schijn van dat de Democraten Alvin Bragg inzetten als een vervangbare pion. Mocht het lukken, dan is dat mooi, zo niet: jammer. Dit politieke proces is hun zoveelste poging om aartsvijand Donald Trump te elimineren als mogelijke volgende president. Met twee impeachments en een Senaatscommissie voor 6 januari is dat nog altijd niet gelukt. Trump zelf lijkt ervan te genieten: hij heeft al T-shirts laten drukken voor zijn verkiezingscampagne, met een zelfgemaakt mug-shot en ‘not guilty’.