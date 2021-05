Het populisme van cryptocommunisten Rousseau & Magnette

Annelies Verlinden doet me denken aan Pater Paljas — zo noemden wij onze catechismusleraar in het college. Ook hij kon de grootste Bijbelse zever met zo veel overtuiging brengen dat wij op den duur gingen geloven dat de Rode Zee openspleet en Jezus over het water wandelde. Terwijl nu al drie rechters vonnisten dat haar ministeriële besluiten illegaal zijn, houdt Verlinden vast aan haar grote gelijk. Sinds gisteren moet de regering zelfs een dwangsom van 5000 euro per dag betalen…

Annelies Verlinden doet me denken aan Pater Paljas — zo noemden wij onze catechismusleraar in het college. Ook hij kon de grootste Bijbelse zever met zo veel overtuiging brengen dat wij op den duur gingen geloven dat de Rode Zee openspleet en Jezus over het water wandelde. Terwijl nu al drie rechters vonnisten dat haar ministeriële besluiten illegaal zijn, houdt Verlinden vast aan haar grote gelijk. Sinds gisteren moet de regering zelfs een dwangsom van 5000 euro per dag betalen omdat er nog geen pandemiewet is.

‘Neen’ zegt zuster Annelies ‘ik diende mijn huiswerk — ontwerp van pandemiewet — al in’. Annelies, de speeltijd is voorbij, het is bittere ernst nu. Een wet is pas wet wanneer hij door een meerderheid in het parlement werd aangenomen, door de koning werd bekrachtigd en de uitvoering ervan in het Staatsblad verscheen. Leerstof eerste jaar rechten.

Let’s Go Commu(LGC)

Elk jaar moeten we rond 1 mei, gedurende enkele dagen, naar patserige populistische prietpraat luisteren van socialistische en communistische rode ridders. Links Vlaanderen wet rond die tijd zijn messen van poujadisme en hakt in op alles wat maar enigszins naar kapitalisme ruikt.

De rode 1-mei-gekte is een neurologische aandoening die zich in de prefrontale cortex situeert en in de wetenschappelijke literatuur van Marc Van Ranst omschreven wordt als ‘PVDA-fobie’. Naast hun ziekelijke liefde voor de lens delen Conner Rousseau en Paul Magnette nog iets met Marc van Ranst: het feit dat ze cryptocommunisten zijn.

Binnen de Vivaldi-regering verhangen de fellow travellers het liberalisme van Alexander De Croo en Egbert Lachaert aan de bretellen van de macht. De afrekening voor de Wetstraat 16 passeert aan de kassa van Debora, die verwoed de prijs opdrijft. Lachaert werd als rechtsliberaal tot voorzitter verkozen, stapte als linksliberaal in de regering, om finaal als linksgroene nar de kozakkendans uit te voeren. Als tegenprestatie komen er in ware Kaouakibistijl exuberante subsidies voor de dansvereniging ‘Let’s go Commu’: een vereniging die ideologiearme liberalen via kozakkendansen kansen moet bieden op politieke markt.

En de Oscar voor het ontkennen van schuld gaat naar…

Tijdens de uitreiking van de Oscars vielen El Kaouakibi en Bart De Wever net buiten de prijzen in de categorie ‘staalhard ontkennen van schuld’. Het vermoeden van onschuld geldt voor beiden, evenzeer als het vermoeden van het opvoeren van een huichelende fake show.

Ik heb een tip voor Bart De Wever: engageer belastinginspecteurs voor de controle op subsidiestromen. Deze overijverige ‘ambetantenaren’ oordeelden dat ik mijn wc-papier niet fiscaal mocht aftrekken omdat ik er thuis mijn gat mee had afgeveegd. Vraag me niet hoe ze dat wisten, want het is ook voor mij een raadsel. Afijn, een keuken terugvinden is voor die mannen een koud kunstje.

Antwerpen opgelicht?

Met oplichting als belachelijk excuus moet er niemand enige verantwoordelijkheid nemen. Geen enkele ambtenaar of mandataris in Stad Antwerpen, Provincie Antwerpen, Vlaams Gewest of federale regering maakte kennelijk een fout want ze werden opgelicht.

Straf argument en een nog straffere beschuldiging. Want oplichting is een correctioneel vergrijp, een misdaad waarvoor mevrouw El Kaouakibi nog niet veroordeeld werd. Het vermoeden van onschuld geldt kennelijk niet voor Bart De Wever want in open gemeenteraad zegt hij dat ambtenaren en de stad Antwerpen werden opgelicht. Maar ik blijf er bij, opgelicht of niet, de controles zijn er om álle wantoestanden te detecteren en dat deden ze niet.

De hypocrisie van Calimero Tom

Vlaams Belangers zijn doorgaans grofgebekt en dat mag en moet kunnen. Mocht enkel pocotaal toegelaten worden dan mag Herman Brusselmans de boeken toe doen, moet ik stoppen met schrijven en slinkt de Dikke Van Dale met de helft.

Maar door hun eigengereide grove stijl worden ze vaak geblokkeerd op sociale media en schuwt de mainstreammedia hen. Elke keer er ook maar 1 letter geweerd wordt schreeuwt Calimero Tom moord en brand en zwaait hij met de vrije meningsuiting. Je zou dan ook verwachten dat de leider van het Vlaams Belang de vrije meningsuiting hoog in het vaandel draagt. Maar de vrije meningsuiting van Tom Van Grieken stopt waar zijn muilkorf op sociale media begint. Onlangs verwijderde hij op sociale media tussenkomsten van Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Wie als voorzitter van het Vlaams Belang een debat uit de weg gaat over een prominent programmapunt van zijn partij, is onbekwaam of heeft geen ballen aan zijn lijf. Shame on you Tom.

