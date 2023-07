Het premierschap van Mark Rutte (2010-2023)

Maandag 10 juli verbaasde premier Mark Rutte iedereen door bekend te maken niet opnieuw aan te treden als lijsttrekker van de rechts-liberale VVD. Daarmee kwam een einde aan zeventien jaar partijleiderschap. Rutte kenmerkte zich dertien jaar als een premier die lands- en coalitiebelang boven partijbelang liet gaan. Het laatste tot op het punt dat partijgenoten zich afvroegen wat zijn premierschap had bijgedragen aan het verwezenlijken van VVD-idealen. Zijn ferme nadruk op een strenger asielbeleid, vorige week, was een stijlbreuk. Parlementaire…

Maandag 10 juli verbaasde premier Mark Rutte iedereen door bekend te maken niet opnieuw aan te treden als lijsttrekker van de rechts-liberale VVD. Daarmee kwam een einde aan zeventien jaar partijleiderschap.

Rutte kenmerkte zich dertien jaar als een premier die lands- en coalitiebelang boven partijbelang liet gaan. Het laatste tot op het punt dat partijgenoten zich afvroegen wat zijn premierschap had bijgedragen aan het verwezenlijken van VVD-idealen. Zijn ferme nadruk op een strenger asielbeleid, vorige week, was een stijlbreuk.

Parlementaire geschiedenis

Eerder meldden we dat niet eerder een grootste partij een coalitie had laten vallen en dat in de Nederlandse parlementaire geschiedenis geldt ‘wie breekt, betaalt’. Over het eerste punt wist Wim Voerman, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, te vertellen dat het in 1925 en 1958 toch ook al eens gebeurde.

In 1925 leverde de grootste partij, de Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP; vooroorlogse voorloper van de Katholieke Volkspartij, KVP) niet de premier. In 1958 was het niet premier Drees, maar zijn Tweede Kamerfractie (de socialistische PvdA) die het vertrouwen in de regering opzegde. Rutte lijkt wel de eerste premier die zelf op een val aanstuurde.

‘Wie breekt, betaalt’: kiezers bestraffen de partij die de regering liet vallen. De RKSP had in 1925 geluk dat zonder verkiezingen een nieuwe regering werd geformeerd. De PvdA leverde na 1958 pas in 1973 weer de premier (Joop den Uyl, 1973-1977) en regeerde in de tussenliggende tijd slechts anderhalf jaar.

Verspeeld krediet

Rutte, afgestudeerd historicus, kon die geschiedenis kennen. Als hij afgelopen vrijdag geloofde opnieuw premier te kunnen worden, bracht de verslaggeving van afgelopen weekend hem misschien op andere gedachten. Uit flitspeilingen van duidingsprogramma Een Vandaag van de publieke omroep en het commerciële RTL-journaal bleek dat zijn populariteit dalende was. Van de VVD-kiezers steunde 71% hem nog, de gemiddelde kiezer vond het tijd voor een andere premier. De regering-Rutte III werd door 55% van de kiezers een goed kabinet gevonden, Rutte IV amper door 15%.

Rutte excelleerde van 2010 tot 2021 in twee dingen: landelijke verkiezingen winnen en in de formatie premier worden. De verkiezingscampagnes waren gericht op de persoon Rutte, niet op de partij VVD. Een afnemende persoonlijke populariteit verkleinde zijn kans op herverkiezingen. Maar al won hij de verkiezingen, kon hij wel opnieuw premier worden? Oppositiepartijen wilden al van hem af, door de kabinetsval vertrouwden ook coalitiepartners hem niet meer.

Oppositiepartijen GroenLinks en PvdA (van plan om dit najaar een gezamenlijke kandidatenlijst te vormen) wilden maandag een motie van wantrouwen indienen. Als een of meer coalitiepartijen die hadden gesteund, was Ruttes premierschap helemaal in mineur geëindigd. Door zijn aftreden aan te kondigen, pakte hij aan het eind de regie.

Regeerstijl Rutte

Rutte had drie coalities. Rutte I (2010-2012) was een minderheidsregering met het christendemocratische CDA, gesteund door de PVV) van Geert Wilders. Rutte II (2012-2017) was een ‘paarse’ coalitie met de PvdA. Rutte III (2017-2021) en IV (2021-2022 bestonden uit VVD, het links-liberale [D66, CDA en de links-protestantse ChristenUnie. Geen enkele coalitie had een meerderheid in de Eerste Kamer (Senaat). Rutte II kreeg in de Senaat steun van D66, Rutte III van GroenLinks en PvdA. Zijn premierschap steunde op zijn vermogen alle partijen zakelijk te vriend te houden. Zelfs met de omstreden Thierry Baudet sprak hij over hun gedeelde liefde voor klassieke muziek.

Alleen zijn eerste regering was rechts, de overige drie waren middenkabinetten. Wilders trapte het Kamerdebat van 10 juli voor zijn doen ongewoon af: met een compliment aan Rutte. Toen Rutte bij de VVD begon (in 2002, nvdr) was Wilders (verliet de VVD in 2004, nvdr) zelfs zijn mentor.

Bij nader inzien verklaart dit waarom Rutte het in 2010 aandurfde om met de omstreden Wilders in zee te gaan. Waarschijnlijk ook waarom Rutte het intrekken van Wilders’ steun in 2012 als vertrouwensbreuk ervoer. Sindsdien is Wilders veroordeeld tot de oppositie. Door de omvang van de PVV waren (centrum)rechtse regeringen niet meer mogelijk. Het ligt net zo goed aan Wilders dat Nederland al tien jaar geen rechtse regeringen heeft.

Persoonlijke voorkeur

Binnen de VVD bestonden altijd twee stromingen, de ene gericht op het centrum met een voorkeur voor samenwerking PvdA en D66, de andere, deels conservatief, met een voorkeur voor rechts en samenwerking met christendemocraten. Als beginnend staatssecretaris in Balkenende I en II (2002-2006) bekende hij zich tot de centrumvleugel. Uit een geschiedschrijving van de jongerenvereniging van de VVD, de JOVD, blijkt dat hij die opvattingen als jongeling al had. Zijn JOVD-voorzitterschap vertoont veel overeenkomsten met zijn premierschap.

Guy Verhofstadt veranderde pas eind jaren negentig van een klassiek-liberaal in een sociaal-liberaal. Rutte was altijd al minder rechts dan VVD-kiezers. De partij kon dat weten toen hij in 2006 leider werd. Vorige maand eisten VVD-leden dat hij op asiel en migratie wel het rechtse standpunt innam. Was dit, in zijn hart, tegen zijn eigen principes?