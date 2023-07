Het spook genaamd wolf

In Nederland heeft een wolf onlangs een mens aangevallen. Angst en huivering gaan door de beschaafde wereld: zijn onze kinderen nog wel veilig als ze in het bos spelen? Onze veestapel bedreigd? Is de boze wolf terug? In werkelijkheid bleek het om een hobbyboer te gaan die het dier met een riek te lijf ging. Zijn omheining was amateuristisch gemaakt en niet volgens de regels. De man had slechts lichte verwondingen: gelet op de bijtkracht van zo'n beest was hij…

In Nederland heeft een wolf onlangs een mens aangevallen. Angst en huivering gaan door de beschaafde wereld: zijn onze kinderen nog wel veilig als ze in het bos spelen? Onze veestapel bedreigd? Is de boze wolf terug? In werkelijkheid bleek het om een hobbyboer te gaan die het dier met een riek te lijf ging. Zijn omheining was amateuristisch gemaakt en niet volgens de regels. De man had slechts lichte verwondingen: gelet op de bijtkracht van zo’n beest was hij minstens een hand of meer kwijt geweest als die wolf dat gewild had. De burgemeester liet het dier nadien afmaken terwijl het ergens lag te slapen. Overreactie? Is er wel plaats voor de wolf in de lage landen?

Caroline van der Plas, voorzitster van de BoerBurgerBeweging, is in alle staten. Wat ik vanuit haar ideologie en politiek programma wel snap, maar tegelijk ook enorm kleinburgerlijk en zelfs stedelijk-panisch vind. Alle biologen zijn het er over eens dat wolven niet zomaar mensen aanvallen. Ze voeden zich vooral met wild, zoals reeën, edelherten, everzwijnen, konijnen en hazen, maar ook muizen, ratten en vogels. Schapen en ander vee komen in aanmerking uit voedselnood of bij een eenzame wolf zonder roedel. Een geschikte afrastering (onder spanning) is meestal een oplossing om af te schrikken. Uit onderzoek blijkt dat het dieet van de Duitse wolven slechts voor 0,6 procent uit vee bestaat.

Maar de wolf komt van ver en was na eeuwen van vervolging in Europa quasi uitgeroeid. De legende wil dat koning Leopold I persoonlijk het laatste exemplaar in België afschoot. Pas sinds de jaren ’80 en de Conventie van Bern is er een voorzichtig herstel en wordt er af en toe een exemplaar in Vlaanderen en Nederland gesignaleerd.

Echt inheems

Natuur en Bos

Dat de ‘wolf terug is’, wordt met gemengde gevoelens onthaald. Telkens er een exemplaar opduikt, is dat groot nieuws, en telkens hij een schaap heeft dood gebeten evenzeer. Hij wordt namelijk beschermd door een Europese habitatrichtlijn én de Vlaamse wetgeving. Dat veroorzaakt spanning tussen veehouders en natuurbeschermers, waarbij de eerstgenoemden veelal politiek aan de rechterzijde te vinden zijn, terwijl de natuurbeschermers zich in de linksgroene hoek situeren. Het ‘politiek establishment’ zou dan de boeren willen dwarszitten en pesten, zie ook heel het stikstofverhaal. Maar deze lupofobie gaat voorbij aan een dieper liggende symbolische relatie tussen mens en wolf, die misschien wel aan een herstel toe is.

Wolven komen namelijk sinds de oertijd enkel in het Noordelijk halfrond voor, met name Europa, Eurazië en Noord-Amerika. Ze zijn bij ons echt ‘thuis’. De Germanen vereerden hen als de boodschappers van Odin. Bij de Romeinen was de wolvin Lupa Capitolina zelfs diegene die Romulus en Remus zoogde, de stamvaders van Rome. In de prechristelijke tijd gold de wolf als een model van groepsgeest, familiezin, discipline en solidariteit, vandaar zijn betekenis als totemdier. Als roofdier/jager staat hij ook voor overlevingsinstinct en veerkracht, waarbij zijn scherpe zintuigen en fysieke kracht (een wolf legt soms honderd kilometer af in één nacht) tot de verbeelding spreken.

De roedel is strikt hiërarchisch georganiseerd, met een alfa mannetje en vrouwtje aan de top. Ze hebben een gesofisticeerd lange-afstand-communicatiepatroon (het meerstemmige ‘huilen’). Boeiend is ook het ecosysteem waarbinnen bijvoorbeeld wolven en raven een speciale relatie hebben. Ze worden soms samen spelend waargenomen, want er bestaat een voedselrelatie tussen beide soorten, de ene als top van de voedselketen, de andere als aaseter. Raven hangen rond in de buurt van wolven waardoor ze kunnen profiteren van hun prooien. De relatie werkt ook in de andere richting: raven kunnen wolven informatie geven over de plek waar mogelijke prooien zich bevinden.

Het ‘Roodkapjesyndroom’

js

Helaas, naarmate de mens zich vestigde als landbouwer, veranderde ook de perceptie van de wolf, als een bedreiging voor de kuddes. Hij werd een weerwolf, een demonisering die nog werd aangewakkerd door de kerstening en het beeld van Satan dat ermee versmolt. Exit de jager, het nieuwe paradigma draaide rond kuddegeest, volgzaamheid en bescherming. In het Nieuwe Testament wordt Jezus voorgesteld als een herder (pastor) die zijn kudde bewaakt en begeleidt.

Deze paradigmaverandering luidde een echte heksenjacht in, ondersteund door fabels en legendes die tot in de romantiek zouden uitwoekeren. In de sprookjes van Charles Perrault én later van de gebroeders Grimm ontpopt de wolf zich tot een mensenverslinder, een misleider en een belichaming van het kwaad. Het Roodkapjesyndroom – door Freud in verband gebracht met de angst van meisjes voor de fallus – projecteert alle slechtheid van de mens in een dier dat eigenlijk bezorgd is om het voortbestaan van de groep, en daartoe van de natuur de juiste vaardigheden heeft meegekregen.

Na de demonisering en quasi-uitroeiing van de wolf nam de moderne mens zijn toevlucht tot de castraatversie, zijnde de hond als huisdier, geschikt om op schoot te nemen, mee naar de hondenkapper te gaan en schoonheidswedstrijden te winnen. Hoe diep kan men vallen. Honden stammen in rechte lijn af van de wolf, maar door hun domesticatie hebben ze menselijke eigenschappen gekregen die de wolf niét had: huichelachtigheid, geveinsde onderdanigheid, lafheid.

Louteringsproces

js

Het eerherstel van de wolf lijkt in dat opzicht wel een stuk van een louteringsproces, een poging om terug aansluiting te vinden bij waarden als zorg, kracht, vrijheidszin en authenticiteit die van oudsher met de wolf verbonden zijn. Weliswaar werd dit archetype besmet door nazi-symboliek en de cultus van de totaaloorlog die meer op een vorm van hondsdolheid lijkt. Het optrekje van Hitler in Oost-Pruisen heette Wolfsschanze, er is de weerwolf-mythologie waar Himmler mee dweepte. Vandaag is het teken van de wolfsangel (vreemd genoeg een klem om hem te vangen) nog altijd in zwang bij extreemrechtse groupuscules.

De nieuwe sympathie voor de wolf kan deze folklore overstijgen, verbonden als hij is met de Europees-Noordse denkwereld. Is dat niet bemoedigend, in een tijd van globalisering en oikofobie? Groene jongens die de wolf begroeten, beseffen, denk ik, niet helemaal hoezeer dit kadert in een nieuwe filosofie van oude plekgerichtheid, een stuk oer-identiteit dat we kwijt gespeeld zijn door allerlei ‘beschavingsprocessen’. Iets minder kuddegeest, iets meer hang naar vrijheid en autonomie. In dat opzicht lijkt de wolf wel (opnieuw) te kunnen uitgroeien tot een totemdier.

Los van deze symbolische dimensie blijft de vraag wat de levensvatbaarheid van de wolf kan zijn in het huidige dichtbevolkte Europa. De rekening is snel gemaakt: het gemiddeld territorium van een roedel (2 tot 10 dieren) is 200 vierkante kilometer. Dat betekent dat zelfs vrij grote natuurgebieden maar een paar roedels kunnen herbergen. In de natuur geldt dat, als het leefgebied volzet is, migratie zich opdringt. De wolf keert dus nooit meer terug zoals hij er ooit was. Maar dat hij de moderne Europeaan inspireert, en doet nadenken over zijn band met de natuur, is al een reden om hem voor de uitroeiing te behoeden en een plaats te geven in een zoektocht naar wie we zijn.

Maar grootmoeder, waarom heb je zo’n grote mond? Om de waarheid te vertellen natuurlijk, vrank en vrij, en met één hap was het sprookje uit. Een rehabilitatie van de wolf gaat niet alleen over biodiversiteit, maar ook over symboliek en identiteit. En gelukkig is er ook nog het neefje van de wolf, de vos. U allen welbekend.