Het valse Rusland-argument

Hoofddiplomaat van de EU Josep Borrell sprak vrijdag 8 november de pers toe over een mogelijke toetreding van Georgië tot de EU. Tijdens zijn toespraak waarschuwde hij dat Rusland blij zou zijn als de Georgische toetreding tot de EU op een mislukking uit zou draaien. De vraag of Georgië wel een geschikt land is om in de EU te hebben was niet langer relevant. Georgië is een land dat wordt geteisterd door politieke instabiliteit. Instabiliteit die recent nog werd bevestigd…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Hoofddiplomaat van de EU Josep Borrell sprak vrijdag 8 november de pers toe over een mogelijke toetreding van Georgië tot de EU. Tijdens zijn toespraak waarschuwde hij dat Rusland blij zou zijn als de Georgische toetreding tot de EU op een mislukking uit zou draaien. De vraag of Georgië wel een geschikt land is om in de EU te hebben was niet langer relevant.

Georgië is een land dat wordt geteisterd door politieke instabiliteit. Instabiliteit die recent nog werd bevestigd met de geplande invoering en intrekking van een ‘buitenlandse agenten’-wet. Deze wet was volgens tegenstanders gebaseerd op een soortgelijke Russische wet die de afgelopen jaren meermaals is gebruikt om critici de mond te snoeren. Na grote protesten, met veel arrestaties, werd de wet ingetrokken.

Grootheidswaan

Ook is er momenteel een afzettingsprocedure gaande tegen president Salome Zoerabisjvili door de regerende partij Georgische Droom. Die is officieel in gang gezet vanwege een bezoek aan de EU zonder toestemming van de regering. Maar volgens critici is het een vergelding voor haar krachtige oppositie tegen de buitenlandse-agentenwet: een wet waar de Georgische Droompartij aanvankelijk voorstander van was. Daarnaast scoort het land op de corruptie-index slechter dan Qatar en Botswana. Niet echt een droomland om ter vervanging van de Britten tot de EU toe te laten.

Toch is dat precies wat premier Garibasjvili (van Georgische Droom) en EU-hoofddiplomaat Borrell van plan zijn. Georgië moet absoluut lid worden van de EU. Ondanks het feit dat het ook qua geografie een bijzonder aparte keuze is. Het land ligt immers geïsoleerd in Transkaukasië, tussen Rusland, Turkije, Armenië en Azerbeidzjan. Er is dus geen enkele landroute van een EU-land naar Georgië. Hierdoor is de handel ook vrij beperkt. Georgië zou een soort satellietstaat van de EU worden, waarmee de EU opnieuw napoleontische grootheidswaan etaleert.

Het Rusland-argument

Er zijn dus geen rationale argumenten om Georgië toe te laten tot de EU. Het hedendaagse toverwoord om Georgië lid te laten worden van de EU is ‘Rusland’. Want waar tijdens de eurocrisis en coronacrisis ‘stabiliteit’ en ‘solidariteit’ de toverwoorden voor een vergroting van de Brusselse macht waren, heeft Rusland deze rol nu overgenomen.

Rusland zou blij zijn als de Georgische toetreding tot de EU zou mislukken, aldus Borrell. Premier Garibasjvili zei in zijn speech soortgelijke zaken. Zo zou de EU een verkeerde boodschap naar Rusland sturen als Georgië niet zou mogen toetreden. Een argument dat nergens op slaat. Het deed me denken aan een autoverkoper die me toevertrouwde hoe hij een Audi A6 van 80.000 euro aan een doorsneegezin had kunnen verkopen.

Autoverkoper

Dat ging als volgt: de verkoper stond in de showroom toen een echtpaar van rond de 50 binnenkwam. Hij wandelde hen tegemoet en bood hen iets te drinken aan. Terwijl de verkoper met zijn klanten een kop koffie zat te drinken, begon de man te vertellen wat voor vervelende buurman hij had. Alles was altijd beter bij hem. Zijn kinderen waren slimmer en knapper. Zijn tuin was beter onderhouden en daar schepte hij regelmatig over op. ‘Een nek als een olifant’, aldus de klant.

De verkoper had genoeg gehoord en besloot het echtpaar mee te nemen naar een gloednieuwe Audi A6 die hij nog op voorraad had staan. Hij liet het echtpaar in de auto zitten en begon schaamteloos de auto te promoten. Nooit had er op aarde een betere auto bestaan dan de auto waar het echtpaar op dat moment in zat, aldus de verkoper. De man, zichtbaar onder de indruk van zijn verhaal, was verkocht en wou de auto absoluut kopen. De vrouw twijfelde nog.

Uiteraard moest er ook een offerte worden gemaakt. Toen bleek dat de auto 80.000 euro zou kosten was het echtpaar aanzienlijk minder vastberaden om de auto te kopen. De verkoper aarzelde niet en besloot te wijzen op de indruk die ze met deze auto zouden maken op de buurman. ‘Uw buurman zou bijzonder blij zijn als u deze prachtige auto hier laat staan’, aldus de verkoper. Binnen een uur was het koopcontract getekend. Ondanks dat deze auto duurder was dan het echtpaar zich eigenlijk kon veroorloven.

Politici zijn een soort autoverkopers

Politici en autoverkopers staan niet bekend als betrouwbare mensen. Niet gek, aangezien ze allebei dezelfde technieken toepassen. In het geval van de toetreding van Georgië tot de EU zijn er nauwelijks echte argumenten voor de toetreding te verzinnen. En dus halen ze het Rusland-argument van stal. Toetreding moet niet langer goed zijn voor de EU, maar slecht zijn voor Rusland. Je beleid baseren op het willen dwarszitten van een geopolitieke tegenstander in plaats van je eigen belangen te dienen is ronduit onverstandig en toont opnieuw het gebrek aan goede argumenten aan.

Zoals de autoverkoper al zei: ‘In deze wereld heb je goede en slechte argumenten, als de goede argumenten op zijn ga je over op het gebruik van slechte argumenten.’ Alles wijst erop dat we nu in deze laatste fase zijn beland.