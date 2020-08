Het verval van de Vlaamse winkelstraat

Kwaad. Zo voel ik me wanneer ik door de winkelstraten van Leuven wandel. Doorheen de week is het als journalist zeer moeilijk af te spreken met vrienden door de aard van mijn job. En net dat zeldzaam weekend dat je je vrij bent, zegt je kennis af op het laatste moment. In coronatijd wil dat vaak zeggen dat je weinig kunt doen. Dan maar wandelen door Leuven en zien wat hier te beleven valt.

Helaas is dat op een rustige zondag niet veel. Wanneer ik wandel door de anders bruisende Diestsestraat, de grootste winkelstraat van Leuven, valt me iets op. De leegstand in verschillende Vlaamse steden volg ik al langer op. Zoals in het Noord-Limburgse Lommel waar ik ben opgegroeid en waar de leegstand in winkelstraten gigantische proporties aan het aannemen is. Maar dit is niet het rustige Lommel. Op dit moment ben ik in de Diestsestraat, de grootste winkelstraat van Leuven en omstreken. Niet de winkelstraat van een klein dorp, maar van een centrumstad met meer dan 100.000 inwoners. En wat zie ik? Ze is leeg. En dan doel ik niet enkel op het aantal bezoekers.

Slachtoffer van het stadsbestuur

Een beeld vertelt vaak meer dan duizend woorden. Daarom heb ik voor Doorbraak dit keer gekozen om een fotoreportage te maken. Het is zondag 23 augustus in de Diestsestraat van Leuven. Ik neem u mee.

Stefan Willems

UniQanna. Gelegen meteen bij de start van de Diestsestraat. Het gaat om een nieuwe vapeshop die geen slachtoffer is van corona, maar wel van het stadsbestuur. De shop moest sluiten omdat het stadbestuur CBD-winkels in een straal van één kilometer rond een school verboden heeft.

In de praktijk wil dat zeggen dat de winkels eigenlijk niet meer in Leuven welkom zijn waar scholen over de hele stad verspreid liggen. De stock is leeggemaakt en de post al lang niet meer opgehaald. De wetgeving is veranderd in september 2019. Sindsdien is er nog niets met de shop gebeurd.

Stefan Willems

Wel is er gelukkig nieuw leven te zien in de Diestsestraat, al lijkt het om tijdelijk leven te gaan. Cocabellafashion komt naar Leuven blijkbaar, al is het als een tijdelijke pop-up store. De leegstand wordt dus deels opgevuld, al zal de winkel maar even geopend blijven. Dat terzijde is het ook opvallend dat veel winkels vandaag volledig hun marketing in het Engels voeren. Je zou denken dat deze foto getrokken is in het Verenigd Koninkrijk en niet in België.

Stefan Willems

De uitbater van deze Scarlet shop kende ik omdat ik er vroeger nog eens langs kwam. Hij is verhuisd naar de goedkopere Tiensestraat sinds januari. De huur in de Diestsestraat lag te hoog zei hij.

Stefan Willems

Onbekend wat hier ooit zat, al kom ik er later met wat googlen achter dat hier Avance schoenen zat. We zijn nog maar aan straatnummer 13.

Sfeerbeeld. De vorige vier lege winkels liggen allemaal aan de ingang van de Diestsestraat. We zijn nog maar pas begonnen aan onze tocht.

Stefan Willems

Veel winkels zijn ook dicht door werken. Zoals de H&F candy store hierboven. Men gaat de voorgevel aanpassen. Het is onbekend of dit komt door werken bij dezelfde uitbater of omdat men de gevel van de huidige uitbater moet verwijderen.

Iemand deze winkelruimte hebben? Bel dan 03 248 68 60. Winkel 6 ligt tegenover de candystore. Deze winkel lijkt gelinkt aan Promod.com en ligt in een nieuw gebouw. Lijkt ook bij winkel 6 te horen, maar ik twijfel door de zeer grote oppervlakte die hier leeg staat. Ik zet mijn joker in en laat hem horen bij winkel 6.

Stefan Willems

Fashion is niet meer in. Zelfs niet meer aan spotprijzen zo te zien.

Stefan Willems

We zijn nu aan straatnummer 20 en we tellen al 7 lege winkels. Nog 200 te gaan. Ik ga verder. We zijn nog steeds bij het begin van de Diestsestraat.

Stefan Willems

Winkel 9 op huisnummer 32 belooft een perfecte locatie met 700 vierkante meter. Je merkt bijna niet dat hier niets meer is.

Stefan Willems

Bij winkel 10 van H&M lijken er werken te zijn. Binnen is er echter geen kleding meer en alles is leeg. Later hoor ik van een Twitteraar dat H&M stopt op deze locatie. De winkelstraat lijkt vol, maar schijn bedriegt.

Stefan Willems

Les Bourgeoises Paris heeft het moeilijk.

Stefan Willems

Winkel 12. Het begint pijnlijk te worden. En ik ben nog maar kwart weg.

Stefan Willems

Nummer 13 lijkt meer op een gettowinkel. Geen idee wat dit is. Er is zelfs geen uithangbord.

Stefan Willems

Winkel 14 was een kantoor van de Fintro. Dicht sinds 29 juni. Zelfs financiële instellingen lijken niet immuun voor de leegstand.

Stefan Willems

Nummer 15 hierboven. Enkel het alarm blijft over.

Stefan Willems

Winkel 16. Goed nieuws. Net zeer veel winkels gevonden waar er geen leegstand is. Het midden van de Diestsestraat doet het beter dan het begin dat gewoon verlaten is.

Stefan Willems

Winkel 17. De buren van 16 gebruiken dezelfde stijl karton en plakbehang als de buren die ook gestopt zijn.

Stefan Willems

Winkel 18 heeft tevens een kelder in aanbieding.

Stefan Willems

Winkel 19 lijkt vol. Helaas niet. Men vraagt of je een Zwitsers zakmes bent. Misschien om de winkel in te richten? Goed nieuws wel, hier zouden plannen zijn om de Maakbar te huisvesten. Het gaat om een verzameling vrijwilligers die zich inzet rond het thema duurzaamheid en circulaire economie.

Stefan Willems

We zijn aan winkel 20. Een mijlpaal!

Stefan Willems

Winkel 21 is dicht sinds 10 maart. Ondertussen zijn we wel al 5 maand verder.

Stefan Willems

Nummer 22 had me oorspronkelijk in de war gebracht. Alles lijkt ok, maar men verhuurt 527 vierkante meter. Het lijkt erop dat De Bristol in Leuven wil sluiten. Welke 527 vierkante meter wil men anders verhuren zoals op de foto te zien is? Na twee dagen erna gebeld te hebben met het Immokantoor krijg ik meteen antwoord. De Bristol wil inderdaad sluiten en heeft zijn opzeg gegeven. Nieuwe klanten kunnen het pand betrekken vanaf 15 maart en het huren voor 9000 euro per maand. Wat mij vooral opvalt is dat men zo snel de prijs geeft aan de telefoon en weet over welk pand het gaat zonder dat ik mijn gegevens moet geven. Ik geef mijn naam, maar men vraagt nooit wie ik ben of van welke organisatie ik afkomstig ben. De telefoon blijft door mijn hoofd spoken.

Stefan Willems

Nummer 23. De batterij van mijn gsm begint leeg te raken.

Stefan Willems

Nummer 24. De post steekt hier uit de brievenbus. Men neemt niet meer de moeite om ze leeg te maken.

Stefaan Willems

Afbraakwerken tellen officieel niet. Maar ik neem het toch in deze reportage mee. Dit was ooit winkel 25.

Stefan Willems

Pand 26 lijkt al lang geen handelszaak meer te zijn.

Stefan Willems

Nummer 27 is onbewoonbaar verklaard. In de winkel blijft vooral stof achter en enkele spulletjes waardoor het iets wegheeft van een spookhuis.

Stefan Willems

Nummer 28 is de buurman van 27.

Stefan Willems

Nummer 29 is aan het renoveren.

Stefan Willems

Nummer 30 is een zeer grote ruimte. Drie ramen langs elkaar. Op het plakkaat staat geschreven *na regen komt zonneschijn*

Stefan Willems

Arinkasoap gaat dicht en volledig online. Winkel 31.

Stefan Willems

Winkel 32. De tekst ‘komt goed’ op de ruit geeft een rare sfeer aan deze eens bruisende straat.

Stefan Willems

Ook een foto van nummer 32.

Stefan Willems

Winkel 33. Voor zowel je handelsruimte of kantoorruimte is de ruimte bruikbaar.

Kan de trend nog stopgezet worden?

33 winkels in de hoofdwinkelstraat van Leuven. En helaas is het in de nabijgelegen Bondgenotenlaan en de andere straten in Leuven niet veel beter. Komt het door de gevolgen van corona, de mondmaskerplicht, het circulatieplan van het stadsbestuur waardoor auto’s niet meer welkom zijn of door de e-commerce? Waarschijnlijk een beetje van allemaal, maar het doel van deze reportage is niet om met de vinger te wijzen. Ik wil enkel de schade in de winkelstraten op een begrijpbare manier tonen en tonen dat het niet enkel de plattelandsdorpen zijn die er last van hebben. Ook de steden zijn aan het transformeren. De vraag is of deze trend nog kan stopgezet worden. Ik vrees er helaas een beetje voor.

