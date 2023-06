Gebouw van Vlaams parlement is haar functie onwaardig

Het Vlaams parlement is, op Liechtenstein na, het lelijkste parlement van Europa. Het is een parlement dat in niets uitstraalt dat het de kern van Vlaams zelfbestuur vormt. Het lijkt op een kantoorgebouw, dat in allerijl is opgezet omdat het bedrijf opeens uitbreidingsplannen had. Dat terwijl Vlaanderen meer dan genoeg prachtige en unieke historische gebouwen heeft die uitstekend dienst zouden kunnen doen als huisvestingsplaats van onze politici.

Als u denkt aan een nationaal parlement, dan zullen al snel beelden van het Belgische parlement door het hoofd spoken. Andere opties zijn natuurlijk het Franse ‘assemblée’, het Britse ‘house of parliament’, of het prachtige Hongaarse parlementsgebouw dat gelegen is aan de Pest-zijde van de Donau. Al deze gebouwen stralen kracht, macht en schoonheid uit. Het zijn historische monumenten die worden ingezet als parlement. Vaak gaan er honderden jaren parlementaire geschiedenis aan vooraf.

Tegenover al deze pracht en praal staan levenloze karkassen die toevallig dienst doen als parlement, maar waar evengoed een identiteitsloze multinational zijn hoofdkantoor in had kunnen vestigen. De historische waarde van deze moderne anti-architectuur is zwaar beneden peil. Daarenboven komt nog dat een parlement niet louter een instrumentele functie heeft. Het heeft ook een symbolische functie. Allereerst zou het herkenbaar moeten zijn voor iedereen burger. Een land waar de burgers niet van weten hoe het parlement eruit ziet is geen volwaardig land. Daarnaast hoort een parlement ook een zekere uitstraling te hebben. En laat dat nu juist zijn waar het aan ontbreekt.

Architecturale schoonheid niet ver te zoeken

Dagelijks trekken duizenden toeristen de grens over om de schoonheid van onze belangrijkste architecturale hoogtepunten te aanschouwen, gebouwen meet uitstraling en karakter worden van top tot teen bewonderd. Het steen in Gent, de kathedraal van Antwerpen en de Brugse binnenstad die in zijn geheel tot Unesco Werelderfgoed is verklaard zijn wellicht de meest populaire en bekende toeristentrekkers.

Dat het dus niet nodig is om een levenloos karkas als parlementsgebouw te hebben in het mooie Vlaanderen zal tot niemands verbazing spreken. Vlaanderen staat immers bol van gebouwen met prachtige architectuur en een rijke historie die beter als parlement zouden kunnen dienen dan de huidige locatie. Voorbeelden hiervan zijn het stadhuis van Leuven, de lakenhallen in Ieper, de handelsbeurs in Antwerpen en het prachtige kasteel van Ooidonk.

Het is bovendien uitstekend mogelijk om de stad van bestuur te laten verschillen van de hoofdstad. Onze noorderburen doen dat bijvoorbeeld. Maar ook Bolivia en Chili doen het. In Tsjechië is het hooggerechtshof dan weer gevestigd in Brno. Dat in tegenstelling tot het parlement, dat zich in Praag gevestigd heeft. Geen administratieve problemen op dat vlak dus.

Kracht van schoonheid

‘Beauty can save the world’, zei Dostojevski ooit. Dat klopt uiteraard. Het is de reden waarom klassieke muziek honderden jaren nadat het gecomponeerd is nog steeds wordt beluisterd. Het is de reden waarom kunstenaars als Rembrandt, Rubens en Breugel tot op de dag van vandaag nog steeds in musea te bewonderen zijn, en het is de reden dat romances, volgens velen het mooiste wat een mens kan overkomen, bijzonder vaak het onderwerp van films, boeken, kunst en muziek zijn. Schoonheid is essentieel in het menselijk bestaan. Het is zo direct verbonden met de menselijke geest dat wijn lekkerder smaakt als er klassieke muziek bij geluisterd wordt. Met andere woorden, ons natuurlijke verlangen naar schoonheid zit ingebakken in onze zintuigen.

Een parlement hoort aan deze menselijke natuur geen afbreuk te doen. Een parlementsgebouw heeft niet louter een instrumentele functie van het huisvesten van de gekozen volksvertegenwoordiging. Nee, het is een essentieel onderdeel van een land, een onderdeel dat de cultuur, historie en schoonheid van het land moet uitstralen naar iedere toeschouwer. Het Vlaamse parlement zou moeten verhuizen naar een gebouw dat deze taken vervult. Dus als u als trotse flamingant ooit nog eens de vraag krijgt: ‘Doet de staat België iets goed?’ Antwoordt u: ‘Jazeker, het kiezen van een parlementsgebouw. Daar kan Vlaanderen nog iets van leren.’