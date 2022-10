Hoe Alexander De Croo die morgen in de spiegel keek en Churchill ontwaarde

‘Het is oorlog in Europa’,- zo klonk de aanhef van de beleidsverklaring die premier De Croo dinsdagmiddag voor het parlement uitsprak. De federale kas is leeg, we kijken naar 2024 tegen een tekort aan van 18,5 miljard. Een voorlopige raming, het cijfer zal ongetwijfeld nog oplopen. Structurele hervormingen zijn er nauwelijks of niet, het geheel leest als een ratatouille van maatregeltjes en ‘creatieve’ opbreng-posten, resultaat van veel geschuifel tussen partijen. Een gekend fenomeen. Uit deze lege kas moesten dan de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Het is oorlog in Europa’,- zo klonk de aanhef van de beleidsverklaring die premier De Croo dinsdagmiddag voor het parlement uitsprak. De federale kas is leeg, we kijken naar 2024 tegen een tekort aan van 18,5 miljard. Een voorlopige raming, het cijfer zal ongetwijfeld nog oplopen. Structurele hervormingen zijn er nauwelijks of niet, het geheel leest als een ratatouille van maatregeltjes en ‘creatieve’ opbreng-posten, resultaat van veel geschuifel tussen partijen. Een gekend fenomeen. Uit deze lege kas moesten dan de ondersteunende maatregelen komen om de stookkosten deze winter wat te verlichten en hier en daar de wilde weldoener uit te hangen.

Kerncentrales te koop

Voor de dieper liggende oorzaken van de lamentabele budgettaire situatie van de Belgische staat moet men het globale malgoverno overzien, dat, ironisch genoeg, werd ingezet met De Croo’s partijgenoot Verhofstadt, nu in Europa actief. We kennen de geschiedenis ondertussen: Verhofstadt is de man die in 2005 onze energievoorziening met kerncentrales en al volledig verpatste aan het Franse Suez, onder het Europese motto dat de liberalisering van de energiemarkt de consument ten goede zou komen. Alle winsten liepen vanaf dan netjes naar het moederhuis in Parijs. De ijdele hoop dat de vrije markt voor lage elektriciteitsprijzen zou zorgen, verdampte snel toen dit feitelijk monopolie de opeenvolgende regeringen gewoon zijn wil oplegde.

Ondertussen had de Belgische kernuitstap, in het regeerakkoord van 1999 met de Groenen aan tafel bedisseld, de positie van Suez alleen maar versterkt, naarmate bleek dat de transitie naar ‘duurzame energiebronnen’ nooit binnen de termijn zou gehaald worden. De groene dagdroom van de kernuitstap bleek, ironisch genoeg, een ideale levensverzekering voor het Franse Suez-monopolie.

Heel de malaise rond de kerncentrales en de onmogelijkheid vandaag om een coherent energiebeleid op poten te zetten, gaat terug op die historische misstap. Verhofstadt is ook de premier die met allerlei trucs, zoals de beruchte sale-and-lease-back-techniek, zijn begroting opsmukte op de kap van de latere generaties, onder het motto ‘après nous le déluge’. Dat doe ik allemaal nog eens uit de doeken in mijn nieuw boek ‘Kakistocratie’

De budgettaire catastrofe en de lege staatskas, waardoor noodmaatregelen met geleend geld moeten gefinancierd worden, is dus bij uitstek een liberaal verhaal, door de Waalse socialisten onder leiding van Di Rupo mee in de verf gezet. De vraag hoe een liberale premier zich hier moet uitpraten, ligt in de eerste woorden van zijn beleidsverklaring: door zich op te werpen als crisismanager en oorlogspremier. Het is een oeroude truc: een externe vijand verantwoordelijk stellen voor al het onheil, en tot eendracht oproepen in deze barre tijden, onder leiding van een ervaren gids. Een uitdrukking die overigens van de meester-loodgieter uit de jaren ’80, Jean-Luc Dehaene komt.

Procrastinatie

Terloops worden twintig jaar van wanbeleid, budgettair gefoefel, rotte compromissen en korte-termijn-dagjespolitiek toegedekt. We moeten stoppen met zeuren en achteruit kijken, dat helpt niet, en dan volgt er nog iets over het licht aan het einde van de tunnel. Het moderne archetype van deze oorlogsleider heet Winston Churchill. Hij was Engelse premier tussen 1940 en 1945 en wordt algemeen beschouwd als de man die Engeland toen militair van zero tot hero opkrikte, de VS wist te bewegen om zich bij de geallieerden te voegen, een oorlogseconomie op poten zette en, misschien nog het belangrijkste, met zijn charisma de Britten moreel oppepte om de Duitse bombardementen op Londen en andere grote steden te doorstaan.

Churchill staat synoniem voor intelligent leiderschap, doortastendheid, populariteit, én gevoel voor humor. Met zo iemand win je dus een oorlog. Churchill is een moderne mythe, niet te verbazen dat alle mogelijke en onmogelijke politici zich aan hem willen spiegelen, tot en met Boris Johnson toen het hem heet onder de voeten werd.

Maar Alexander De Croo is helemaal geen Churchill, evenmin als de charlatan Boris Johnson dat is. De Croo erft een schuld van zijn liberale voorganger, maar zit in dezelfde dynamiek van het Belgische malgoverno, waardoor men nooit tot fundamentele beslissingen komt: alles is uitstel, gekibbel en wachten tot iemand met zijn ogen knippert. De echte beslissingen worden vooruitgeschoven tot Pasen op een maandag valt, en in afwachting krijgt elke onderhandelende partij wat snoepjes toegeworpen om de klassieke achterban te paaien. Via deze manier voedt de spiraal van het malgoverno zichzelf.

De politiek van procrastinatie (uitstelgedrag) wordt ronduit komisch, als men ziet wat voor een zwakke figuur Alexander De Croo eigenlijk is. Iemand die politieke carrière heeft gemaakt puur door zijn familienaam, en gebrouilleerd geraakte met een pornodiva zodat hij pas na 662 dagen – bijna twee jaar – in 2020 premier kon worden, zoals we kunnen lezen in ‘De Doodgravers van België’ van Wouter Verschelden. Een verhaaltje voor de boekskens, ware het niet dat het tekenend is voor het twijfelachtige staatsmanschap dat onze contreien teistert.

Casinopolitiek

De Croo’s oorlogstaal en het toegemeten imago van oorlogspremier is dus gewoon grotesk. Het is als een kind dat met de hoed van Napoleon deze veldheer naspeelt. Ook de Vivaldi-regering – met excuus aan de Italiaanse componist van de Vier Seizoenen – is gedoemd om in overlevingsmodus van het ene compromis naar het andere te sukkelen. De Vlaamse regering is ook van een zeer middelmatig niveau, maar ze heeft alvast het voordeel budgettair nog enige beleidsmarge te hebben.

Wat de Vlaamse en de Belgische regering alleszins gemeen hebben, is de slechte gewoonte om via nachtelijke marathonvergaderingen proberen de deadline van een beleidsverklaring te halen. De kwaliteit van wat uit de bus komt, is navenant: slecht loodgieterswerk. Dit soort nachtconclaven wijst enerzijds op het uitstelgedrag en het vooruitschuiven van ‘hete hangijzers’ tot men ze niet meer kan ontwijken (zie Jambon met het al maanden gekende CD&V-standpunt rond de kinderbijslag). Maar anderzijds speelt men in op vermoeidheid, concentratieverlies en wordt het een uitputtingsslag. Daar zijn legendarische voorbeelden van, zoals Magda Aelvoet die tijdens de Lambermont-onderhandelingen van 2001 even een dutje ging doen, en bij het terugkomen vaststelde dat alles achter haar rug bedisseld was.

Ten gronde behoren de nachtelijke conclaven tot de vaste rituelen van de kakistocratie, de politieke klasse die van slecht beleid haar handelsmerk maakt en daarvoor door de kiezer met een groeiend pak blanco, ongeldige of bruine stemmen wordt bedacht. Het nachtconclaaf is een metafoor voor de geestelijke duisternis waarin het beleid van dit land zich ophoudt. Misschien moet men eerder van een nachtmerrie spreken. Terwijl de ene na de andere onderhandelaar in slaapwandelmodus geraakt, en een paar koffiejunks zich overeind houden, ontstaan er surrealistische visioenen die neerdalen als rotte compromissen. Politicoloog Dave Sinardet verwoordde het zo, toen hem gevraagd werd naar de zin van de nachtelijke zittingen: ‘Surrealistische deals maken gewoon intrinsiek deel uit van de politiek in ons land: die levert soms krankzinnige compromissen op’.

Als de woorden surrealistisch, krankzinnig en compromis in één zin vallen, weten we dat het over België gaat. Dit land is zelf het product van een historisch compromis tussen liberalen en katholieken, en heel de daaruit volgende compromissencultuur sleept zich naar de 200ste verjaardag van een uit een middelmatige opera geboren niet-natie. Ceci n’est pas une pipe, maar als Belg en Vlaming zitten we wel met de gebakken peren en het gevoel van eigenlijk in het verkeerde land te leven, met een immer monkelende fils-à-papa als ‘oorlogspremier’. Hoe het surrealisme terug naar het museum krijgen: dat is de vraag van 18,5 miljard.

Het boek ‘Kakistocratie – Waarom antipolitiek ertoe doet’ ligt vanaf 15 november in de boekhandel, maar kan nu al besteld worden in de Doorbraak-winkel.