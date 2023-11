Hoe Israël jarenlang Hamas steunde

Zijn Israël en Hamas aartsvijanden ? Vandaag duidelijk wel, maar ooit was het anders. De strijd tegen de bezetting van Palestina werd decennialang gepersonaliseerd door Yasser Arafat (1929-2004) en zijn ‘seculiere’ PLO (Palestinian Liberation Organization). Radicale moslims in de sedert 1967 door Israël bezette Gazastrook hadden weinig of geen sympathie voor de Palestijnse onafhankelijkheidsstrijd, omdat Arafat de Palestijnse strijd nauwelijks of niet in naam van de islam voerde. In de ogen van de moslimbroeders (waaruit later Hamas zou ontstaan), was…

Zijn Israël en Hamas aartsvijanden ? Vandaag duidelijk wel, maar ooit was het anders.

De strijd tegen de bezetting van Palestina werd decennialang gepersonaliseerd door Yasser Arafat (1929-2004) en zijn ‘seculiere’ PLO (Palestinian Liberation Organization). Radicale moslims in de sedert 1967 door Israël bezette Gazastrook hadden weinig of geen sympathie voor de Palestijnse onafhankelijkheidsstrijd, omdat Arafat de Palestijnse strijd nauwelijks of niet in naam van de islam voerde.

In de ogen van de moslimbroeders (waaruit later Hamas zou ontstaan), was het een prioriteit om Gaza te ‘herislamiseren’, alvorens eventueel een strijd te voeren tegen de Israëlische bezetting. Israël stond dan ook aanvankelijk positief tegenover Hamas, de redenering was dat het door Hamas te steunen de Palestijnen kon verdelen, en dat het beter was religieuzen te steunen die in plaats van strijd te voeren tegen Israël, bidden, de koran lezen en naar de moskee gaan. Voor Israël was het bijkomende voordeel dat zo een wig werd gecreëerd tussen de door Hamas gecontroleerde Gazastrook, en de door de Palestijnse Autoriteit beheerste Westelijke Jordaanoever, zodanig dat op die manier de oprichting van een Palestijnse staat, naast Israël, vermeden kan worden.

‘For years, Netanyahu propped up Hamas. Now it’s blown up in our faces’, schreef Tal Schneider in de zionistische Times of Israël van 8 oktober jongstleden. Mahmoud Zahar (1945-), mede-oprichter van Hamas, was ooit aanwezig op vergaderingen met de voormalige Israëlische defensieminister Yitzhak Rabin (1922-1995). Yitzhak Sager, de Israëlische militaire gouverneur in de Gazastrook, verklaarde ooit aan de International Herald Tribune van 1 april 1981 : ‘De Israëlische regering gaf mij een budget, en de militaire regering geeft dat aan moskeeën… De fondsen worden zowel voor moskeeën als religieuze scholen gebruikt met als doel een tegengewicht te vormen voor de linkse PLO’. Israël kneep lange tijd ook de ogen dicht voor de koffers vol met geld die uit de Golfstaten kwamen om Hamas te ondersteunen, en nieuwe moskeeën te bouwen.

Vergissing

In 1978 spoorde het Israëlische bestuur in Gaza Sheikh Yassin (die in 2004 door Israël vermoord werd) aan om de Mujama als ngo te laten registreren. De Mujama (het Islamitische congres) was de voorloper van Hamas. ‘Hamas, tot mijn grote spijt, is een Israëlische creatie’, verklaarde Avner Cohen, een Israëli die ooit twee decennia werkte in de Gazastrook, aan The Wall Street Journal in 2009. ‘Als ik terugkijk naar de opeenvolging van gebeurtenissen, dan denk ik dat we een vergissing hebben gemaakt’, luidde het dan weer bij David Hacham, Arabische zaken-expert bij Tsahal (het Israëlische leger), en actief in de Gazastrook eind de jaren ’80.

Radicaalislamitische bewegingen proberen manipuleren in het eigen voordeel is een riskante zaak, zoals we afgelopen decennia al verschillende keren hebben gezien wereldwijd, want eens de djinn uit de fles is, krijgt men die er niet meer terug in. Israël heeft dat op 7 oktober aan den lijve kunnen ondervinden, toen een Hamas-commando meer dan 1.000 Israëlische Joden koelbloedig vermoordde.