Hoe populair is Joe Biden écht in de VS? En waarom roepen ze ‘Let’s Go Brandon’?

De huidige bewoner van het Witte Huis is niet bepaald populair bij het merendeel van de sportliefhebbers in Amerika. Dan praat ik niet over cricket of polo, maar over sporten als honkbal, basketbal, American Football. En hoe ik dat weet? Sinds Biden is aangetreden in januari, wordt in stadions met regelmaat fuck Joe Biden gescandeerd.

Rotte vis

Niet netjes natuurlijk, maar Amerikanen waren nooit erg kies als ze hun leiders uitscholden. President Grover Cleveland bijvoorbeeld kreeg rond 1880 vaak te horen: ‘Ma, Ma, waar is mijn Pa?’ Een toespeling op het gerucht dat hij vader was van een buitenechtelijk kind. Bill Clinton kreeg het te verduren nadat uitkwam dat hij zich in de Oval Office door een stagiaire oraal had laten bevredigen. In zijn geval zou je nog kunnen denken: eigen schuld dikke bult.

Maar geen president is natuurlijk zo vaak en zo grof voor rotte vis uitgemaakt als Biden’s voorganger, Donald Trump. Weliswaar niet door stadions vol sportfans, maar wel door een liberale elite van Hollywoodsterren, politici en media, die Trump vanaf dag één integraal verfoeiden. Om een voorbeeld te noemen: in Los Angeles werd in een museum een tentoonstelling gehouden met als thema ‘fuck Trump’. Ieder kunstwerk moest die twee woorden bevatten.

Of neem de Democratische, Palestijns-Amerikaanse afgevaardigde Rashida Tlaib, die tot impeachment van Trump opriep met de woorden: ‘Impeach the motherfucker!’

Fuck Joe Biden

Republikeinse politici kunnen op hun beurt behoorlijk van leer trekken tegen Biden, maar zijn blijkbaar niet vulgair genoeg om dit soort termen te bezigen. Daar lijkt nu wat op gevonden. Sinds kort kan iedereen fuck Joe Biden zeggen zonder het echt te zeggen. Hoe dan? Spreek de woorden let’s go Brandon uit, en iedere Amerikaan weet meteen wat je echt bedoelt.

President Biden kan sinds kort nergens meer verschijnen zonder die woorden naar zijn hoofd te krijgen. Zelfs toen hij vorige week de paus bezocht, stond er publiek met op een spandoek deze tekst. En in de Senaat hebben al enkele – uiteraard Republikeinse – senatoren hun spreektijd afgesloten met de nieuwe slogan. Ik verzin het niet.

Wie is Brandon?

Waar komt die kreet vandaan? Even terug naar begin oktober: een autorace in de zuidelijke staat Alabama. Een zogeheten NASCAR-race, voor ingewijden. Coureur Brandon Brown had gewonnen en werd geïnterviewd door een sportverslaggeefster met de opmerkelijke naam Kelly Stavast. Intussen scandeerde het publiek zoals gebruikelijk fuck Joe Biden. Dat was duidelijk te horen, dwars door het interview heen.

Op een gegeven moment zei verslaggeefster Stavast: ‘Hoor ze eens roepen: Let’s go Brandon…!’

Zij werkt voor NBC – een zender die zoals de meeste andere zenders onvoorwaardelijk achter Joe Biden staat, wat hij ook doet of zegt. De coureur stond er wat verbouwereerd bij. Hij dacht misschien – net als ik: ‘meent ze dat nou en hoort ze het niet goed? Of probeert ze de kijkers voor de gek te houden om ze niet te laten weten wat er echt wordt geroepen?’

Viraal

Het is waar, fonetisch lijken de twee kreten wat op elkaar, maar het was echt wel duidelijk dat de menigte niet bezig was Brandon Brown aan te moedigen. Hoe dan ook, let’s go Brandon ging viraal. Het werd in een mum van tijd de populairste of meest gehate uitdrukking in Amerika – afhankelijk van iemands politieke voorkeur. Twee bekende rappers verwerkten de tekst bliksemsnel in een nieuw nummer, en staan nu met verschillende uitvoeringen bovenaan in de Amerikaanse hitparades. Zelfs Adèle werd met haar nieuwste hit van de eerste plaats af geknikkerd.

Eerdergenoemd liberaal establishment is uiteraard niet blij met deze ontwikkelingen. En die groep zit nu net veel vaker in een vliegtuig dan gemiddeld. Toen een piloot op een binnenlandse vlucht zijn welkomstpraatje voor de grap afsloot met let’s go Brandon, waren de rapen dan ook gaar. Vliegmaatschappij Southwest Airlines werd overladen met klachten, en volgens goed woke cancel-gebruik werd het ontslag van de piloot geëist. Ook de media struikelden over elkaar heen van verontwaardiging.

Reacties van de media

Toevallig zat er een verslaggeefster van ’s werelds grootste persbureau (AP) in het vliegtuig. Zij schreef een kwaad artikel: ‘Hoe let’s go Brandon geheimtaal werd om Joe Biden te beledigen’. De Huffington Post deed een goede gooi naar de meest belachelijke reactie op het incident: ‘Donald Trump probeerde de democratie omver te werpen en een piloot van Southwest Airlines ziet daar geen enkel probleem in…’ Waarmee de veelgelezen site de woorden let’s go Brandon rechtstreeks met de zogenaamde bestorming van het Capitool op 6 januari in verband brengt.

Maar misschien wel de meest krasse reactie kwam van een ‘analiste’ van – hoe kan het ook anders – televisiezender CNN. Zij vroeg zich af wat er gebeurd zou zijn als de piloot had gezegd: ‘let’s go Isis’. Dan was het vliegtuig vast niet opgestegen, veronderstelde de ‘analiste’, en zou de piloot meteen zijn ontslagen. Met andere woorden: president Biden ludiek beledigen is van hetzelfde niveau als in een vliegtuig ‘lang leve ISIS’ roepen!

Meer dan een verkapte belediging

Let’s go Brandon is overigens meer geworden dan een verkapte belediging van de president. De slogan zet tegelijkertijd dat deel van de pers te kijk dat altijd maar Joe Biden’s hielen likt: nooit eerder vielen zij zo zichtbaar door de mand. Ook het Amerikaanse bedrijfsleven staat voor gek, door de manier waarop ze op deze deze gebeurtenis reageerde. Zowel NASCAR – het Amerikaanse equivalent van het Formule 1 circus – als NBC én luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines excuseerden zich in alle toonaarden en beloofden beterschap.

Onder president Trump werd altijd van alle kanten ‘fuck Trump ‘geroepen. Meestal door bekende Amerikanen. De media reageerden daar zelden op, behalve om te laten weten dat ze het prima vonden. Acteur Robert de Niro bijvoorbeeld, liet geen gelegenheid voorbijgaan om publiekelijk president Trump behoorlijk grof uit te schelden, of het nu bij een Oscaruitreiking was of een praatshow. En iedereen binnen en buiten Amerika vond dat helemaal geweldig. Hij kreeg staande ovaties van de Hollywood clique. Hoe vaker hij fuck Trump riep, hoe langer zijn collega’s klapten. En uiteraard waren zenders als CNN altijd van de partij. Maar nu leidt een cryptische slogan die vooral ongenoegen over Biden suggereert al tot heilige verontwaardiging…

En de grote verliezer is… Brandon!

Amerika zou Amerika niet zijn als er niet al overal T-shirts en andere attributen te koop waren met let’s go Brandon. Wie minimaal 45$ doneert aan de herverkiezingscampagne van oud-president Trump, krijgt zo’n T-shirt zelfs kado.

De grote verliezer in dit verhaal is de echte Brandon Brown. Hij reed voor het team van zijn eigen vader met weinig geld. Dit was zijn eerste overwinning, maar zijn carrière lijkt alweer voorbij. Zijn schaarse sponsors willen hun vingers niet aan hem branden en trokken zich terug.