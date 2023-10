Hoe Qatar en Hamas het Westen bespelen

In het Westen gaan antisemitische immigranten en linkse intellectuelen de straat op tegen Israël en voor Hamas. Maar misschien verandert dat uiteindelijk iets aan ons migratiebeleid? Partijleider Jean-Luc Mélenchon van extreemlinks in Frankrijk maakte zich kwaad op de voorzitster van de Assemblée, omdat ze na de aanslag Israël bezocht. Hij plaatste op X een foto van de grote anti-Israël demonstratie afgelopen zondag in Parijs: ‘Dít is het Franse volk! Terwijl mevrouw Braun-Pivet in Tel Aviv bivakkeert om de slachting aan…

In het Westen gaan antisemitische immigranten en linkse intellectuelen de straat op tegen Israël en voor Hamas. Maar misschien verandert dat uiteindelijk iets aan ons migratiebeleid?

Partijleider Jean-Luc Mélenchon van extreemlinks in Frankrijk maakte zich kwaad op de voorzitster van de Assemblée, omdat ze na de aanslag Israël bezocht. Hij plaatste op X een foto van de grote anti-Israël demonstratie afgelopen zondag in Parijs: ‘Dít is het Franse volk! Terwijl mevrouw Braun-Pivet in Tel Aviv bivakkeert om de slachting aan te moedigen’ (van het Israëlische leger in Gaza).

Als dat inderdaad ‘Het Franse volk’ is, dan spreekt het Franse volk Arabisch, want de 20.000 demonstranten scandeerden massaal Arabische leuzen die van het podium kwamen. En het Allahu Akbar was niet van de lucht. Overigens is mevrouw Braun-Pivet Joods en gebruikte Mélenchon het woord ‘campe’. Daarmee maakte hij volgens niemand minder dan premier Elisabeth Borne een toespeling op een concentratiekamp.

Demonstraties overal

Demonstraties in andere grote westerse steden toonden nog meer islamitische herrieschoppers en hun lokale linkse supporters. Bijna niemand leek zich af te vragen waarom het volk dat in eigen land net de grootste pogrom sinds de tweede wereldoorlog te verduren had gekregen, zich daarna in steden als Parijs, Londen en Berlijn niet meer veilig op straat kon vertonen. In Londen werden Joodse scholen voor de veiligheid tijdelijk gesloten. De islamitische burgemeester raadde Joodse stadgenoten aan vooral geen uiterlijke kenmerken van hun geloof te dragen.

De gemiddelde westerse burger toont volgens polls een normalere reactie op de gruweldaden van Hamas: het percentage dat Israël steunt is in Amerika hoger dan ooit: na 7 oktober driekwart van de Amerikanen, volgens een CNN poll. Een meerderheid zou zelfs een invasie van Gaza billijken als reactie op de pogrom in Israël. In een recente poll in Frankrijk blijkt 81% van de Fransen Hamas te beschouwen als een terroristische staat die Israël van de kaart wil vegen.

De media lijken voor het grootste deel anti-Israël. Zelfs de New York Times en de Guardian moesten schoorvoetend bakzeil halen over hun van Hamas overgenomen valse beschuldigingen in verband met de explosie in het al Ahli Arab ziekenhuis. Net als de BBC, die ter plekke beweerde dat dit ‘gezien de omvang van de explosie alleen maar één of meer Israëlische luchtaanvallen geweest konden zijn’. Diezelfde BBC kreeg het al eerder te verduren omdat ze consequent weigerde Hamas een ‘terroristische organisatie’ te noemen, wat het officieel is. ‘Dan zouden we partij kiezen’, was het verhaal.

Migratiebeleid

Een ongewild neveneffect van de demonstraties is dat ze wel eens een verandering teweeg zouden kunnen brengen in het migratiebeleid. Het kan grootspraak zijn, maar president Macron liet al weten vreemdelingen die zich in het openbaar extremistisch gedragen uit te willen zetten. Engeland wil het visum intrekken van houders die zich in het openbaar antisemitisch betonen. Zelfs kanselier Scholtz, opvolger van Angela ‘wir schaffen das’ Merkel, verklaarde paal en perk aan immigratie te willen stellen.

President Biden blijkt met stille trom bezig de muur aan de zuidgrens te voltooien, die zijn voorganger Trump was begonnen. Biden had dat project al op de eerste dag van zijn presidentschap per decreet geschrapt. Hij lijkt er inmiddels van overtuigd dat de route te vaak wordt gebruikt door islamistische terroristen.

Wreedheden

Afgelopen maandag toonde de Israëlische overheid journalisten beelden die Hamas terroristen maakten van hun slachting onder Israëlische burgers. Vooral omdat de wreedheden van die dag steeds opnieuw in twijfel worden getrokken door een deel van het publiek en de media. De speciaal aanwezige lijkschouwers van het Israëlische leger verklaarden onder meer dat de terroristen zowel hele jonge meisjes als bejaarde vrouwen ‘zo heftig hadden verkracht dat hun botten waren gebroken’.

Op gedode terroristen werden zelfs schriftelijke instructies gevonden om ‘zo wreed mogelijk’ te zijn, en vooral kleuterscholen aan te vallen om de kinderen daar te ontvoeren. Afkomstig van hun leiders die veilig vanuit Qatar het bloedbad volgden via de bodycams van de jihadisten. En blijkbaar niet in de gaten hadden dat Israëlische scholen op zaterdag (7 oktober) gesloten zijn voor de sabbat.

Er werd ook nog een telefoongesprek afgespeeld van een jonge terrorist met het thuisfront: ‘Pappa en mama zet WhatsApp aan, dan kun je zien dat ik al tien Joden heb gedood! Ook die ene vrouw waarvan ik nu de telefoon gebruik!’ ‘Allah zegene je, mijn jongen,’ antwoordde moeder.

Qatar en de Amerikaanse universiteiten

Dat vooral op universiteiten maar ook op mediaredacties de details van het gebeurde eindeloos ontkend en gerelativeerd worden, komt wellicht ook omdat die verhalen de woke ideologie aantasten. Het eerste woke gebod luidt immers dat onderdrukte groepen geen kwaad kunnen doen. Alleen bevoorrechte groepen zijn slecht. Wat veel progressieven er toe brengt de kant van terroristen te kiezen, de eindeloze stroom leugens over Israël te koesteren, en Joden als het ultieme kwaad te zien.

De belangrijkste broodheer van Hamas, het wanstaltig rijke Qatar, pompt talloze miljarden in Amerikaanse universiteiten. Dat speelt ongetwijfeld een rol in de lauwe reactie van universiteitsbesturen op het schandelijke gedrag van vooral islamitische studenten.

Het ‘idealisme’ van deze studenten verdween overigens als sneeuw voor de zon toen belangrijke toekomstige werkgevers lieten weten ze op een zwarte lijst te zullen plaatsen.

In Frankrijk heeft de solidariteit met Hamas van Jean-Luc Mélenchon in ieder geval zijn ambitieuze coalitie ‘Nupes’ van groene en linkse oppositiepartijen opgeblazen. Communisten, Socialisten en Groenen zijn begaan met de Palestijnse zaak, maar vinden zijn extremisme veel te ver gaan. Mélenchon’s gedroomde revolutie tegen het kapitalisme lijkt verder weg dan ooit. Dankzij Hamas.