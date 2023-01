Hoe zou ‘Het Verhaal van Wallonië’ eruitzien?

'Het verhaal van Vlaanderen' wordt ook opgemerkt in Franstalig België. Ondanks de vele zure reacties in Vlaanderen zijn flink wat Franstaligen onder de indruk van de geschiedkundige tv-reeks met Tom Waes. De Franstalig-Brusselse schrijver Thomas Gunzig vroeg zich daarom al grappend af hoe zuid-België aan een soortgelijke reeks zou beginnen. Het resultaat daarvan liet Gunzig vorige week los op zijn luisteraars in de satirische rubriek ‘La Plume’ bij het bekende radioprogramma 'Matin Première' van de RTBF. Dat konden we u…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Het verhaal van Vlaanderen’ wordt ook opgemerkt in Franstalig België. Ondanks de vele zure reacties in Vlaanderen zijn flink wat Franstaligen onder de indruk van de geschiedkundige tv-reeks met Tom Waes. De Franstalig-Brusselse schrijver Thomas Gunzig vroeg zich daarom al grappend af hoe zuid-België aan een soortgelijke reeks zou beginnen. Het resultaat daarvan liet Gunzig vorige week los op zijn luisteraars in de satirische rubriek ‘La Plume’ bij het bekende radioprogramma ‘Matin Première’ van de RTBF. Dat konden we u niet onthouden, want de Franstalige politiek wordt op vier minuten tijd treffend door de mangel gehaald.

Gunzig: ‘Het verhaal van de Franstaligen begint uiteraard bij de RTBF. Die wordt als eerste benaderd om de reeks te produceren. Helaas: de MR is onmiddellijk tegen omdat de openbare omroep nu eenmaal vol groenen zit. Ecolo van zijn kant verzet zich omdat de RTBF een bekend donkerrood bastion is. En de PS? Die stemt snel in, maar alleen op voorwaarde dat de productie toevertrouwd wordt aan Heidi Kikebak, kabinetschef van Mathieu Kikebak, Waals minister van bandschuurmachines, tevens ex-chauffeur van Guy Spitaels, en burgemeester van Tintigny-sur-Glaire.’

‘Aangezien niemand het eens lijkt te worden, vormt men dan maar een expertengroep om alle gevoeligheden met elkaar te verzoenen. Na zeven lunches in taverne Le Cheval Blanc (zijn oesters, zijn karbonades), twee reizen naar Californië (zijn natuurparken, zijn hotels) en een wellnessweekend in de Loire (zijn Sancerre 2015 Grande Cuvée…), concludeert men eensgezind en in de grootst mogelijke transparantie dat de productie van de serie wordt toevertrouwd aan een speciaal bureau van de Waalse regering.’

Young & Young & Young

‘De reeks krijgt de titel: Geschiedenis van de Walen van Wallonië en de Franstaligen van Brussel – ook als ze op MR stemmen – zonder de geëngageerden te vergeten – met natuurlijk de trotse socialisten, ja, zelfs ook een beetje de groenen. Deze titel blijkt een geniale vondst van het consultancybureau “Young & Young & Young” en kost slechts 450.000 euro.’

‘Na het politieke reces stemt de Waalse regering versneld – men wil immers niet achterblijven tegenover Vlaanderen – in met het productiebudget van 19 miljoen euro. Die wordt als volgt verdeeld: 12 euro voor de regisseur, 9 euro voor de twee acteurs, 4 euro voor de speciale effecten, 3,80 euro voor de muziek, 5,50 euro voor de scenarioschrijver en 18.999.968 euro voor Pierre-Philippe Chnouff van de intercommunale Socofin, waarmee Chnouff eindelijk de oprit van zijn buitenverblijf in de Provence kan heraanleggen.’

Drone

‘Voor de realisatie neemt de projectleiding contact op met Jaco Van Dormael, de gebroeders Dardenne en Bouli Lanners. Kosten noch moeite worden gespaard. Naast een postcheque van 12 euro krijgen de topvedetten een gratis broodje kaas als lunch! Verrassend genoeg is de reactie hierop eerder lauw. Sterallures, ongetwijfeld.’

‘Mathieu Michel schiet te hulp. Hij meent dat “het allemaal niet zo duur hoeft te zijn, als je maar het juiste materiaal hebt!” Michel voegt een iPhone13 en een drone toe aan het budget. Want geen enkele reeks is tegenwoordig immers van enig niveau als er geen scène gefilmd door een drone in zit.’

‘Omdat de Franse gemeenschap blijft dralen met de productie en geen scenarist kan vinden, vertrouwt ze het werk dan maar toe aan Eunice Zeeman, stafchef van het Waalse ministerie van onkruidbestrijding en nauw adviseur van de voorzitter van de PS-afdeling van Mimolette-sur-Semois.’

‘In een interview met Matin Première zegt Zeeman: “De kijkers moeten vooral begrijpen hoe er al sinds de prehistorie nood is aan socialisme”. Verschillende historici die dicht bij de MR staan ervaren dit als een kaakslag. Volgens hen is de Mouvement Réformateur al sinds 280.000 voor onze tijd een vriend van de vrijheid. Het fossiel van een Audi Q3 met schaapswollen zetels ontdekt tijdens opgravingen in de rijke kleigronden van Haspengouw, bewijst dit.’

‘Ecolo kan natuurlijk niet achterblijven. Paquerette Deschamps, onderzoeker in het centrum Jacky Morael, zegt dat het ecologische bewustzijn al vanaf het begin der tijden aanwezig was in de Franstalige geest. Bewijs: het eeuwenoude probleem van de dekolonisatie van duurzame ontwikkeling werd al uitvoerig besproken in spijkerschrift 1 miljard jaar geleden.’

Phuket

‘De productie raakt rond. Na een studiereis naar Phuket – 15 dagen in het “Phuket Beach Spa & Resort” – verklaren de partijen zich akkoord dat het scenario een mix moet zijn van alle aangehaalde punten, met nog wat extra historische details. “De rest wordt later wel ingevuld”, zo klinkt het.’

‘Filmen gaat van start in maart. In de hoofdrollen: John John Bouchez, dochter van Georges-Louis; Pier Paolo Magnette, zoon van Paul; Floppy Nollet, de eend van Jean-Marc; en natuurlijk Marie-Madeleine Prévot, de tamme meeuw van Maxime.’

‘Het eindresultaat bestaat uit vijf afleveringen. In het hoofdstuk “Prehistorie” zijn we getuige van Elio Di Rupo die een pannenkoek bakt. Tijdens de oudheid volgen we Charles Michel die een barbecue organiseert in Waver, om tijdens de Middeleeuwen mee sangria te drinken met Rajae Maouane op Ecolo-zomerschool. De vroegmoderne tijd toont ons Maxime Prévot al liftend in de regen. Eindigen doen we vandaag, wanneer alle Waalse ministers naar het autosalon gaan om hun nieuwe auto te kiezen.’

‘De eerste aflevering wordt uitgezonden op het intranet van de Waalse overheid. Vreemd genoeg zijn de kijkcijfers niet denderend. “Het volk is ondankbaar”, zo luidt de eindconclusie.’