Geert Noels: ‘Hoger aandeel buitenlandse schuld kost België geld’

‘Meer dan ooit zijn de Belgische schuldpapieren in buitenlandse handen en dat kost de Belgische belastingbetaler veel geld, weggegooid geld.’ Dat stelt Geert Noels, CEO van het financieel-economische advieshuis Econopolis. Op een besloten bijeenkomst presenteerde hij onlangs cijfers, waaruit blijkt dat slechts 13,8 procent van de Belgische staatsobligaties vandaag wordt aangehouden door binnenlandse private partijen. En dan meer bepaald door financiële instellingen en particulieren. In 1998 was dat nog meer dan 80 procent. De rest kochten in dat jaar partijen uit andere landen van de Eurozone.

Meer buitenlandse beleggers

Buitenlandse partijen zijn de grootste beleggers in Belgische schuldpapieren. Ze komen van buiten de eurozone (28,7 procent) en binnen die zone (28,2 procent). De Nationale Bank van België houdt 29,3 procent van de Belgische staatsobligaties aan. De cijfers komen van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Vroeger redeneerde men wel eens geruststellend dat de Belgen zich over de schuld geen zorgen hoefden te maken omdat de Belgen die toch vooral zelf kochten. ‘Dat is nu gedaan, want door de internationalisering van de kredietmarkten is de situatie meer volatiel geworden’, redeneert Noels. ‘België kan zich niet meer verschuilen achter zijn landgenoten en banken als de markten beginnen te bewegen.’

Hogere rente

Verder weegt de zogenaamde ‘spread’ door op de staatskredieten. ‘België betaalt een half procent meer rente voor zijn schuld dan Duitsland’, aldus de econoom. ‘Als we de staatshuishouding meer op orde hadden, hadden we deze extra-kost kunnen vermijden.’

Ook het grote aandeel van de NBB is een nieuw gegeven. Het aandeel steeg vanaf 2015 van niets naar bijna een derde van de Belgische staatsobligaties. Noels: ‘Dat is nu eenmaal een gevolg van de opkoopoperatie van de schulden om, zoals Europese Centrale Bank-voorzitter Mario Draghi in 2012 zei, whatever it takes te doen om de euro te beschermen. Dat kan uiteraard niet blijven duren.’

Begroting is non-event

‘Ondertussen slaagt de regering er niet in de schuldsituatie op orde te houden’, waarschuwt Noels. ‘De zopas aangekondigde begroting is een non-event.’ Ze verhoogt zelfs fiscale subsidies via flexijobs en lagere inkomens. Wel saneert ze voor 1,2 miljard via een verhoogde bankentaks, hogere accijnzen op rookwaren, de verdubbeling van het Dexia-dividend en een verhoopte beperking van de uitgavenverhoging in een verkiezingsjaar.

Noels spreekt van ‘een verkiezingsbegroting’. ‘De regering deelt nog wat cadeautjes uit aan de achterban en neemt enkele populistische maatregelen zoals een extra belasting op de banken, die de pinautomaat van de staat worden. Dat we collectief meer dan 30 miljard euro per jaar in het rood staan is een probleem voor de volgende regering.’