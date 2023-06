Hogere rentevoeten krijgen ernstige weerslag op wereldtoneel

Duitsland kende twee opeenvolgende kwartalen een negatieve economische groei, en bevindt zich dus in een recessie. Geen goed nieuws voor België, aangezien ons land de Duitsers erg veel goederen levert. De index van aankoopdirecteuren in Duitsland kondigde het slechte nieuws eerder al aan: in april stond die index immers op 44 (en elk getal onder 50 wijst op economische achteruitgang). De index is het resultaat van een maandelijks onderzoek bij de aankoopdirecteuren van bedrijven om te voelen in welke richting…

Duitsland kende twee opeenvolgende kwartalen een negatieve economische groei, en bevindt zich dus in een recessie. Geen goed nieuws voor België, aangezien ons land de Duitsers erg veel goederen levert.

De index van aankoopdirecteuren in Duitsland kondigde het slechte nieuws eerder al aan: in april stond die index immers op 44 (en elk getal onder 50 wijst op economische achteruitgang). De index is het resultaat van een maandelijks onderzoek bij de aankoopdirecteuren van bedrijven om te voelen in welke richting de economie gaat. In de meeste Europese landen bevindt ze zich onder 50, terwijl ze in de Verenigde Staten (VS) op 50,2 staat, en zowel in China als Japan op 49,5. Europa werd door de energiecrisis immers veel harder getroffen.

Stijgende rentevoeten

De laatste maanden verhoogden centrale banken overal ter wereld hun rentevoeten sterk, tot maar liefst 5,25 procent in de Verenigde Staten en 3,25 procent in Europa, in vergelijking tot respectievelijk 1 en 0 procent een jaar geleden. Daardoor zijn vooral de kortetermijnrentevoeten een stuk hoger dan voordien. De markt bepaalt immers de tarieven op lange termijn, en gaat er blijkbaar vanuit dat de inflatie zal worden bedwongen. Maar dat zorgt wel voor een omgekeerde rentecurve…

In een normale curve moet je voor de leningen op lange termijn een hogere rentevergoeding krijgen dan op de korte termijn, wat nu duidelijk niet het geval is. In het verleden was dat fenomeen steevast een voorteken van een recessie, maar vandaag moeten we oppassen met het te vroeg trekken van conclusies. De centrale banken hebben immers hun balansen sterk opgeblazen, met de aankoop van langlopende obligaties om liquiditeit in de markt te pompen. Dat proces is nu voorbij, maar er staan nog massa’s obligaties op hun balans. En die drukken de rentetarieven op de lange termijn kunstmatig naar beneden, en werken marktverstorend.

Onroerend goed

De hogere rentes hebben wel een effect op de markt van onroerende goederen en de bouw. De hypotheekrente staat in België nu op 3,5 procent, terwijl dat anderhalf jaar geleden nog maar rond de 1 procent was. De prijzen van huizen en appartementen dalen zelfs. Op zich niet slecht, na een stijging van meer dan 30 jaar en verschillende signalen van oververhitting. De Nationale Bank claimt zelfs dat er sprake is van overwaardering.

Ook de bouwactiviteit ging achteruit. Verschillende bouwfirma’s krijgen het financieel moeilijk. In 2022 gingen maar liefst 1.080 Vlaamse bouwbedrijven over de kop, een record. De winstgevendheid van de bouwbedrijven stond vorig jaar onder druk door de hogere prijzen voor bouwmaterialen, stijgende loonkosten en duurdere brandstoffen, waardoor ook transport meer kostte. Dat die kosten niet altijd volledig kunnen doorgerekend worden aan de klant, vertaalt zich in historisch hoge faillissementscijfers.

Commercieel vastgoed

Het commercieel vastgoed bevindt zich echt in een crisis. In coronatijden, toen veel werknemers thuis begonnen te werken, beseften veel werkgevers dat die manier van werken een goede oplossing was voor een juist evenwicht tussen werk en privé. Na de pandemie bleven talloze werknemers daardoor minstens twee dagen per week thuiswerken. Bijgevolg ontstond een stijgende leegstand in kantoren, en zagen vastgoedfirma’s hun huurinkomsten dalen.

De beurskoersen van de vastgoedfondsen zijn ondertussen sterk gedaald, maar dat is ook een gevolg van de rente-ommekeer. De waarde van commercieel vastgoed wordt in grote mate bepaald door het huurrendement. Als de rente stijgt, wordt de toekomstige huur minder waard, en dus ook het vastgoed. Of nog: als de rente op obligaties stijgt, moeten ook vastgoedfondsen hun dividendrendement optrekken. En dat ­gebeurt als de beurskoers daalt.

Dat alles leidde tot een crisis in de vastgoedsector. Het Belgische bedrijf Anetor kondigde deze week een kapitaalverhoging aan omdat ze extra cash nodig heeft. Daarvoor gaat de firma zelfs over tot een uitverkoop van haar portefeuille. Zulke acties zetten veel druk op de markt, en de aandelen van Anetor zakten 20 procent. Het bedrijf staat echter niet allen. De crisis is overal merkbaar, zelfs in de reusachtige economie van de Verenigde Staten. Daar beweren kenners al dat de crisis zou kunnen leiden tot nieuwe moeilijkheden in de banksector. Maar zover zijn we nog niet.

Dalende koopkracht

Een economische achteruitgang zal de vastgoedsector zeker geen deugd doen, dat is waar. De consumptie komt in Europa onder druk door de dalende koopkracht: de inflatie is sterk gestegen tot 10 procent op jaarbasis, en alhoewel ze nu op de terugweg is heeft ze de koopkracht aangetast. In België werd de inflatieschok enigszins goed opgevangen door de automatische indexering van de lonen, maar dat was niet het geval in onze buurlanden. De lonen namen er minder sterk toe, met minder consumptie tot gevolg en dus zwakkere economische groei.

De ‘Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling’ (OESO) wees er in haar ‘Sovereign Borrowing Outlook 2023’ op dat de financiële gevolgen van de pandemie, de oorlog in Oekraïne en de (voedsel)inflatie zwaar konden zijn voor de ontluikende economieën in de wereld. Het afgelopen jaar kwamen er veertig afwaarderingen van de landenratings (15 in Europa). Dat leidde tot een hogere risicopremie in de vorm van een hogere rentespread die de financieringskost verder omhoog duwt, nadat ze al toegenomen was door de stijgende rentes. Deze landen hun munt verzwakte tegenover de dollar, wat hun schuld in die munt ook verzwaarde. Maar de volgende jaren moet wel veel terugbetaald worden of geherfinancierd. Bijgevolg zouden sommige landen, waaronder Argentinië, in de problemen kunnen komen en dat brengt dan weer nadelen voor de wereldeconomie met zich mee.

Verwachtingen

Ondanks alle doemberichten blijven de beurzen het vandaag toch goed doen, en dat is een geruststelling. De koersen zijn dit jaar alweer bijna 10 procent toegenomen. Veel bedrijven doen het goed, maar krijgen wel het verwijt om van de inflatie (mis)bruik te hebben gemaakt door hun marges serieus op te trekken.

De bank KBC verwacht in de eurozone dit jaar een economische groei van 0,8 procent, en volgend jaar 1,1 procent. België zit op dezelfde golflengte. Dat is zeker geen rampscenario, maar wat ons land wel parten kan spelen zijn besparingen na de verkiezingen in 2024 om het begrotingstekort van 5 procent terug te dringen. Europa eist alvast een structurele gezondmaking van de begroting in 2024, en ook de jaren daarop zal België maatregelen moeten nemen. Er staan ons nog uitdagende tijden te wachten.