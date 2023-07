Hollywood betoogt met grappige slogans

Sinds begin mei staken film- en tv-scenaristen in Hollywood. Vorige week werd dat voorbeeld gevolgd door de acteurs, die daarbij de nodige humor in de strijd gooiden. Er heerst grote ongerustheid in de Amerikaanse film- en tv-wereld, waar het Filmfestival van Venetië slechts een beperkte hinder van ondervindt. Met humor 'Betaal je schrijvers goed of we verklappen het einde van Succession', stond er te lezen op een van de protestborden voor het gebouw van HBO, het streamingplatform van Warner…

Sinds begin mei staken film- en tv-scenaristen in Hollywood. Vorige week werd dat voorbeeld gevolgd door de acteurs, die daarbij de nodige humor in de strijd gooiden. Er heerst grote ongerustheid in de Amerikaanse film- en tv-wereld, waar het Filmfestival van Venetië slechts een beperkte hinder van ondervindt.

Met humor

‘Betaal je schrijvers goed of we verklappen het einde van Succession‘, stond er te lezen op een van de protestborden voor het gebouw van HBO, het streamingplatform van Warner Bros in Los Angeles. Nog opgemerkt: ‘ChatGPT heeft geen jeugdtrauma!’ Het zijn maar enkele van de leuke en spitsvondige voorbeelden van hoe de 11.500 stakende film- en tv-scenaristen sinds 2 mei hun ongenoegen uiten in Hollywood. Met humor. En dat na het afspringen van onderhandelingen over een betere vergoeding en verbeterde contracten in dit streamingtijdperk. Het is een wat ongelijke strijd. Tegenover deze broodschrijvers staan machtige bedrijven met grote belangen.

Een terugkerend fenomeen is dat het verdienmodel van films en series continu wijzigt en studio’s zich niet meteen geroepen voelen de winsten uit nieuwe distributiekanalen te delen met de auteurs: de schrijvers en acteurs. Waterdichte afspraken over tv, kabel-tv en dvd helpen niet echt wanneer je film via streaming wordt gedistribueerd.

De goed gevonden slogans en filmcitaten maken de schrijvers, verzameld in de Writers Guild of America (WGA), nog sympathieker. Bovendien wordt op deze ludieke manier duidelijk gemaakt dat in humor en in creativiteit de unieke insteek van de schrijvers schuilt. Wat ChatGPT (nog?) niet kan genereren. Maar de ongerustheid is groot.

Acteurs

‘Ze gaan hun protestborden beschilderen’, grapte de Britse filmregisseur Christopher Nolan toen de hoofdacteurs op hoge benen het Odeon-Luxe-theater in London uitrenden bij de wereldpremière vorige week van zijn film Oppenheimer.

Op 30 juni was de driejarige arbeidsovereenkomst verlopen tussen de 160.000 Amerikaanse acteurs, georganiseerd in de vakbond SAG-AFTRA en de 350 filmstudio’s, verenigd in het werkgeversorgaan AMPTP.

Acteurs ervaren virtuele acteurs als een bedreiging terwijl stemacteurs hun inkomen zien slinken door AI-gegeneerde stemmen. Vandaar dat schrijvers zowel als acteurs strenge beperkingen eisen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. De acteursstaking brengt alle filmopnames tot stilstand. Stakers mogen niet acteren of stemmen inspreken en dienen zich te onthouden van filmpromotie.

1960

21 weken voor schrijvers, vijf weken voor de acteurs. Zo lang duurde hun gezamenlijke staking in 1960 toen de bioscoopsector een serieuze dip moest incasseren. Alsmaar meer films werden op tv bekeken. Stakingsleider Ronald Reagan — inderdaad de latere president — wist destijds te regelen dat studio’s de acteurs residuals — auteursrechten, zeg maar — uitkeerden. En die waren om de drie jaar te herzien. In de jaren ‘80 zorgde de opkomst van video en kabel-tv voor een vergelijkbare onrust.

Gevolgen?

Het 80ste Filmfestival van Venetië, dat eind augustus begint, zag slechts de film Challengers van Luca Guadagnino wegvallen. En uiteraard zullen enkele SAG-acteurs niet over de rode loper defileren. De hinder van de staking blijft vooralsnog beperkt.

Bioscoopbezoekers zullen pas in de loop van 2024 de gevolgen van deze staking ondervinden. Eenmaal de film opgenomen volgen immers nog vele maanden postproductie — montage, geluid, special effects — en marketing.

Onder de nu gestaakte opnames zitten blockbusters zoals Mission Impossible 8, Avatar 3, Venom 3, Deadpool 3, Paddington 3, Gladiator 2 en Beetlejuice 2! Dat gaat voor tandengeknars zorgen!