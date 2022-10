We kunnen vorige week als volgt samenvatten: ‘Homans lalt, Jambon racet en Kaouakibi viert oktoberfeest.’ Een gewone politieke week dus. Homans lalt Homans slaagt er niet meer in om haar jeneverneus en pafferig advocaat-smul-smoel te maquilleren. Nadat ze omzichtig naar de voorzittersstoel waggelt, staart ze meestal gebiologeerd naar het glazen plafond van het Vlaams Parlement. Het plafond lijkt op de onderkant van een wijnglas die haar smalend toelacht. Omdat een parlementsvoorzitter niet mag deelnemen aan het debat en aldus moet…

We kunnen vorige week als volgt samenvatten: ‘Homans lalt, Jambon racet en Kaouakibi viert oktoberfeest.’ Een gewone politieke week dus.

Homans lalt

Homans slaagt er niet meer in om haar jeneverneus en pafferig advocaat-smul-smoel te maquilleren. Nadat ze omzichtig naar de voorzittersstoel waggelt, staart ze meestal gebiologeerd naar het glazen plafond van het Vlaams Parlement. Het plafond lijkt op de onderkant van een wijnglas die haar smalend toelacht. Omdat een parlementsvoorzitter niet mag deelnemen aan het debat en aldus moet zwijgen, had Bart De Wever zijn verloren dochter de voorzittershamer van het parlement als vergiftigd geschenk toegestoken.

Hij deed dit al eerder met Jan Peumans en Siegfried Bracke. Zo doen ze geen domme uitspraken die de partij in verlegenheid brengen is de gedachte erachter. Jan Jambon solliciteert deze legislatuur met nadruk naar zo’n hamer van de zwijgplicht. Naar verluidt is Ben Weyts bijzonder kwaad dat Jambon nog belachelijker uitspraken doet hijzelf.

Maar Homans viel uit haar rol – gelukkig niet van haar stoel – en repliceerde naar een van de politieke sprekers. Terugblikkend op haar eigen situatie sneerde Liesbeth de misplaatste feministe Lise Vandecasteele (PVDA) toe dat er ook nog papa’s zijn om voor de kinderen te zorgen. Lise wist dat niet want binnen het communistisch totalitair denken zorgen enkel vrouwen voor kinderen, terwijl mannen wodkaflessen legen of sake met liters achterover kappen. Homans weet uit ervaring dat het ook omgekeerd kan. Vandaar haar repliek. Volgens het reglement had Homans zich uit de voorzittersstoel moeten laten hijsen, laten vervangen door Filip De Winter, en vervolgens zich naar de parlementsbanken begeven om één zin uit te spreken en dan terug te waggelen. Zeg nu zelfs, topcabaret. Wat we in Vlaanderen doen, doen beter. Yeah right. Zoals vaak in het Vlaams Parlement was de ganse hetze een pietluttige storm in een glas wijn.

Jambon racet

Gert Verhulst heeft alle topinterviewers een neus gezet. Kathleen Cools, Annelies Beck, Pieter-Jan Desmet en dies meer pogen via strategisch uitgekiende ondervragingstechnieken en via herhaling van steeds weer dezelfde vraag, politici een ongemakkelijk antwoord te laten geven. Gert houdt het simpel en slaagt daarin via een leuk gesprekje. Begin september liet Zuhal Demir zonder de partij te raadplegen en dik tegen de goesting van de partijtop in, weten dat ze een voorstel klaar heeft voor statiegeld op plastieken flesjes en metalen blikjes.

Dit was goed voor een interne rel met bolwassing van De Wever, maar het kabbelde amper op Twitter. Deze week was het met Jambon opnieuw koekenbak. De stamelende Jambon lijdend aan eeuh… korte termijn dementie, slaagde er wonderwel in om in een volledige nette zin te melden dat hij wel eens het risico op een boete neemt door te snel te rijden. Zijn woordvoerder noemde het een ‘eerlijk’ antwoord. ‘Eerlijk’ als eufemisme voor ‘oliedom’. Dat negen op de tien Vlamingen het doen is geen excuus. Wie zelf wetten en regels uitvaardigt, moet ze zelf rigoureus toepassen. Bovendien, beste Jan, het verkeer is geen goktoestel met levens.

Kaouakibi viert oktoberfeest

Stelen van de overheid loont. Als je zoals ‘liberaal’ Kaouakibi politici bij het zeventiende zet, kom je er vrij goedkoop vanaf. De mondmaskerfraude van het Luxemburgse Avrox, de fraude van de labo’s bij testing, de fraude van de callcenters allemaal recente voorbeelden. We horen er niets meer van. Het heeft zijn redenen. Maar ook grootschalige btw of belastingfraude loont, want hoe groter het bedrag hoe makkelijker je het op een deal kunt gooien met de overheid. Een fraude van 100 miljoen euro wordt zo vlotjes geregeld met een boete van 10 miljoen euro.

Van de miljoenen die onze sjoemelpoedel verdonkeremaande met haar dansschooltjes wordt ze voor amper voor 269.000 euro vervolgd. En dan is het lang nog niet zeker dat ze het volledige bedrag zal moeten terugbetalen en of ze hoe dan ook een euro zal terugbetalen. Want al haar oplichtersfirmaatje zijn failliet en sinds het beslag op haar loon als parlementslid kan ze zich waarschijnlijk straks ook persoonlijk failliet stellen. De miljoenen die de voormalige Open Vldster op zak stak zijn niet in rook opgegaan. Wie dat gelooft is naïef. Nog even dit. Audit Vlaanderen, die de fraude van Kaouakibi moet onderzoeken valt onder haar vriendje minister Bart Somers. Justitie valt dan weer onder haar vriendje minister Vincent Van Quickenborne. Beide ministers en hun partij hebben er baat bij dat het er finaal op lijkt dat ze niet zoveel gestolen heeft.

