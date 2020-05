Hoog bezoek in de galerijen

Het was een tijdje stil in Laken na de televisietoespraak van Filip, 23 maart jongstleden. Sommigen veronderstelden al dat de koninklijke familie met een aantal getrouwen naar een veilige plek gevlucht was, en iemand had zelfs de privé-trein van de Coburgs gespot aan het nu gesloten Plopsaland. Niet dus. Afgelopen zondag dook onze vorst op in de Koninklijke Sint Hubertusgalerij te Brussel, om enkele neringdoenden moed in te spreken aan de vooravond van de heropening. Die galerij is niet bepaald een…

Het was een tijdje stil in Laken na de televisietoespraak van Filip, 23 maart jongstleden. Sommigen veronderstelden al dat de koninklijke familie met een aantal getrouwen naar een veilige plek gevlucht was, en iemand had zelfs de privé-trein van de Coburgs gespot aan het nu gesloten Plopsaland.

Niet dus. Afgelopen zondag dook onze vorst op in de Koninklijke Sint Hubertusgalerij te Brussel, om enkele neringdoenden moed in te spreken aan de vooravond van de heropening. Die galerij is niet bepaald een volksbuurt waar de kleine middenstand floreert. Het is een chichi-decor, vooral populair bij toeristen, waar de Belgische pralines van de hand gaan en je (veel te dure) koffie kan drinken. Door Filips voorvader Leopold I ingehuldigd, die de volksbuurt van toen maar niks vond en liet afbreken voor een prestigieuze place-to-be waar de haute bourgeoisie kon flaneren zonder een paraplu te hoeven boven halen. Dit geheel terzijde.

Een organisme met uitsteeksels

Virologisch valt er wel wat op dat bezoek aan te merken. Het feit dat de koning daar met heel zijn gevolg plus pers rondliep, de VRT voorop, was ten eerste al tegen de regels want de versoepeling ging pas maandag in. Een niet-essentiële verplaatsing dus. Ik heb hem ook op geen enkel moment aanstalten zien maken om iets te kopen, overtreding nummer twee: funshoppen is uitdrukkelijk verboden en staan kletsen met winkeliers is alleen maar goed voor het virus zelf. Slechte voorbeelden, foute ceremonie. Zie ook Marc Van Ranst in het Panamarenko-museum.

Wat ons meteen naar de essentie voert: in een tijd waar het er op aan komt te overleven en de witte schorten de samenleving in bubbels/silo’s verdelen, terwijl iedereen toch wacht op dat verlossend vaccin waarvan we niet weten of Trump het zal opkopen, is zo’n slenterkoning met veel camera’s er rond gewoon ridicuul.

Dat die man dat zelf niet beseft ligt natuurlijk aan zijn raadgevers die hem in een theaterstuk wringen waarvan men ziet dat hij eronder lijdt. Alles aan dit optreden is kunstmatig, irrelevant, deerniswekkend: een antithese van de groep mensen die vandaag wél iets betekenen voor de maatschappij.

Als corona een kantelmoment is in onze samenleving en veel zaken op de helling zet, dan hoop ik dat ook de monarchie het virus niet overleeft. Het sleutelwoord ‘essentie’ herinnert er ons aan dat het vorstenhuis iets absoluut on-essentieels is in een moderne democratie, en dat zo’n niet-verkozen staatshoofd in de 18de eeuw thuis hoort.

Het afschaven van franjes en pietluttigheden die alleen maar ballast uitmaken en onze weerbaarheid verkleinen, zal zich op institutioneel vlak moeten doorzetten: dit soort België werkt niet, en het Vlaamse filiaal al evenmin.

De chaotische Wilmès-regering en heel de mondmaskerklucht – die nog altijd doorloopt wegens groot succes – zijn al een grote beproeving voor onze burgerzin, maar een monarch op wandel die iets prevelt van ‘het zal goed gaan’ vanachter zijn chirurgisch masker, daarvan spat mijn bubbel gewoon uiteen in alle richtingen.

Zeer delicaat is de vergelijking met het virus zelf. Biologisch is zo’n monarch toch een parasitair fenomeen, iets waar we voor moeten betalen maar niet goed weten waarom, en het ergste: iets dat brave mensen nog braver en gedweeër maakt. Een bedreiging voor het immuunsysteem dus, een organisme met uitsteeksels dat goede cellen kapot maakt. Dat de VRT er royaal aandacht aan besteedt, verbaast me niets, en dat Martine Tanghe vapeurs krijgt tijdens het aflezen, al evenmin. De Belgische monarchie blijft voor links-progressieven een baken van politieke correctheid, en voor de mainstream media een schaamlap voor een regime dat op apegapen ligt.

Het zogenaamd protocollair koningschap in stand houden, zoals nu zelfs de N-VA verdedigt, is niet zo onschuldig als het lijkt. In de zoektocht naar essentie, authenticiteit en kwaliteit is een gekroond hoofd een obstakel. Corona dus.