Hoogste onderscheiding voor Angela Merkel zonder één kritisch geluid

Op 17 april ontving oud-bondskanselier Angela Merkel in het Berlijnse Slot Bellevue uit handen van Frank-Walter Steinmeier de hoogste onderscheiding van de Bondsrepubliek: het Grootkruis in de Orde van Verdienste in Bijzondere Uitvoering. Daarmee eerde de Duitse overheid de vrouw die 5860 dagen lang bondskanselier was en met haar motto ‘wir schaffen das’ mensen uit de hele wereld inspireerde hun geluk in Duitsland te beproeven. Tot zover de officiële versie… Zonder één kwaad woord over de domme beslissingen van Angie…

Eerste Oost-Duitse burger, eerste vrouw

Zoals ceremoniemeester en bondspresident Frank-Walter Steinmeier preciseerde werd een dergelijke onderscheiding in totaal slechts driemaal toegekend. 25 jaar geleden viel Helmut Kohl de eer te beurt voor zijn verdiensten omtrent de Duitse hereniging. En vóór de ‘Kanzler der Einheit’ mocht Konrad Adenauer in 1954 als eerste een dergelijke onderscheiding de zijne noemen voor zijn geslaagde integratie van de BRD in het Westblok.

Op monotone wijze praatte Steinmeier de ceremonie aan elkaar: ‘U was de eerste burger uit het Oosten die tot kanselier werd gekozen, en ook de eerste vrouw. U heeft nooit de nadruk gelegd op een van beide feiten – vanuit uw standpunt gezien om goede redenen: Niet alleen aan het begin van uw ambtstermijn moest u de bittere ervaring opdoen, hoe onwetend, onkundig en van bovenaf soms op Oost-Duitse biografieën – en ook op vrouwen in de politiek – werd neergekeken. U heeft deze ervaring tijdens uw ambtsperiode pragmatisch en verstandig gepareerd: u heeft van terughoudendheid op persoonlijk vlak een sterk punt gemaakt.’

Bijzondere uitvoering

De bondspresident – die als Minister van Buitenlandse Zaken acht jaar lang met Angela Merkel meeregeerde – eindigde de lofzang met de woorden: ‘Heel veel burgers van dit land kijken ook met dankbaarheid terug op uw kanselierschap. Als vrouw en als Oost-Duitse heeft u uw stempel op het ambt gedrukt. Dat blijft en inspireert anderen om politieke verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan. Ook omdat u een stijl cultiveerde die altijd voorrang gaf aan inhoud boven zelfpromotie. Zestien jaar lang diende u Duitsland – met ambitie, met intelligentie, met passie. Zestien jaar lang werkte u voor vrijheid en democratie, voor ons land en het welzijn van zijn bevolking – onvermoeibaar. En soms tot het uiterste van uw fysieke kracht. Voor uw uitstekende diensten mag ik u als bondspresident nu het Grootkruis van de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland in Bijzondere Uitvoering toekennen.’

Sneller dan Olaf Scholz?

En dat ‘veel burgers met dankbaarheid terugkijken op het kanselierschap van Merkel’ willen de meeste media de Duitsers daadwerkelijk doen geloven. Door verschillende radio- en tv-zenders werden mensen op straat gepolst naar hun mening over Angela Merkel en de hoogste onderscheiding. Daarbij was nauwelijks een kritisch geluid te horen. Op WDR 4 meende een voorbijganger zelfs dat Dr. Merkel zich door snelle beslissingen en hard optreden duidelijk onderscheidde van de huidige kanselier Olaf Scholz.

Het is lovenswaardig dat de correspondent ter plekke voor de verandering eens de gewone man en vrouw op straat vroeg naar hun mening. In dit geval werd echter verzuimd die mening naast werkelijke feiten te plaatsen. Merkel was vooral een bureaucratisch beheerder van haar postje. Kordate beslissingen of een duidelijk omlijnd beleid zijn er onder haar nooit geweest. Vooral bij de vluchtelingencrisis van 2015 leek het of ze zich eenvoudig liet meedrijven op de stroom en als per toeval te midden van selfies makende grijnzende mannen terechtkwam.

Wens van de multinationals

Het meedrijven op de stroom is echter een beeld van Merkel dat niet overeenstemt met de waarheid. De toelating van grote stromen migranten was veeleer gebaseerd op de wens van de Duitse industrie naar goedkope arbeidskrachten. Een wens die de toenmalige bondskanselier net als alle andere wensen van de multinationals zonder enig probleem in de daad omzette. Dat vele jonge mannen die zich als Syrische vluchtelingen voordeden niet echt waren gevlucht voor oorlog en repressie en nog veel minder wilden werken, werd door de politieke elite als noodzakelijk kwaad gezien.

Rondom haar privéwoning aan de Kupfergraben in het centrum van Berlijn en tijdens de tien minuten-rit in haar dienstwagen op weg naar het Kanzleramt zal ze weinig hinder hebben ondervonden van rondhangende gelukszoekers die bushaltes vernielden en vrouwen lastigvielen. De ongecontroleerde migrantenstromen die dankzij Merkel op gang kwamen, voerden tot problemen die tot op de dag van vandaag het leven in de achterstandswijken van de grote Duitse steden bepalen.

Buitenlandse politiek tegenover Rusland

In tegenstelling tot Kohl en Adenauer kan Angela Merkel dan ook niet voor beslissingen worden geroemd die tot grote historische gebeurtenissen hebben geleid waardoor eventuele misstappen kunnen worden vergeven. Frau Dr. Merkel werd in alles vooral geleid door opportunisme. Om precies te zijn door de vraag in hoeverre haar optreden haar zou kunnen helpen bij het behouden van de macht.

Een voorbeeld voor haar opportunisme is de beslissing in 2011 tegen de wil van haar christendemocratische partijgenoten het begin van de sluiting van alle kerncentrales in te luiden, de zogenaamde Atomausstieg. Daarmee pakte ze een thema op dat in het Duitsland van toen – net na de kernramp van Fukushima – zeer populair was. Door de Russische invasie en de daarmee samenhangende stop op import van gas en olie uit Rusland is gebleken dat het toenmalige besluit niet direct van politieke wijsheid getuigde. Een gebrek aan wijsheid dat overigens ook uit haar uiterst toegeeflijke omgang met de Nordstream en de Russische regering naar voren trad. Dat Steinmeier zijn voormalige regeringschef de allerhoogste onderscheiding toekent, kan worden gezien als een vorm van absolutie voor de door hemzelf gemaakte fouten in de Duitse buitenlandse politiek tegenover Rusland.

Kritiek

Deze gefundeerde kritiek kwam in politieke kringen echter nergens ter sprake. Alleen Gregor Gysi, oudgediende van de vooral in Oost-Duitsland populaire partij Die Linke formuleerde voorzichtige bedenkingen: ‘Er waren slechts drie kanseliers die daadwerkelijk politieke doelen nastreefden. Dat waren Konrad Adenauer, Helmut Kohl en Willy Brandt. Het ergert me dat Brandt nooit diezelfde onderscheiding heeft gekregen.’

De toekenning van het Grootkruis aan Merkel noemde de 75-jarige socialist ‘overdreven’. Uiteraard looft de branche – net als bij de verlening van de Oscars – zichzelf. Een normale burger die zich inzet voor de gemeenschap, moet worden voorgedragen door een andere burger om voor een orde in aanmerking te komen. Elke bondskanselier krijgt automatisch een onderscheiding na afloop van zijn ambtsperiode. Alleen over de hoogte van de rangorde wordt door de bondspresident beslist. Waarom die beslissing viel en waarom op dit moment kon ook de woordvoerder van de Duitse president op navraag niet nader verklaren.