Hooligan, ik ben een hooligan

Bart De Wever, de Chinese keizer van de Vlaamse politiek, is recent weer enkele keren vanuit het Antwerpse Gugong (beter bekend als ‘t Schoon Verdiep) nedergedaald om te orakelen en zijn volk te beleren. De zelfverklaarde heerser van het nieuwe centrumrechtse Middenrijk waarschuwde nogmaals voor de barbaren van het Vlaams Belang die zijn troon bedreigen en een gevaar zijn voor de orde in diens bewindssfeer. In een vorige column ter aanleiding van 11 juli toonde ik al aan dat dit tot 2024 zijn geliefkoosde strategie zal zijn en blijven, namelijk ons zoveel als mogelijk zwartmaken en afschilderen als de wanorde in de hoop om zijn weggelopen Vlaamsgezinde, migratiekritische kiezers weer terug te laten keren tot de partij van de orde door te appelleren op fatsoen.

Dit weekend behoorden ik, mijn partijgenoten en de vermeende extreemrechtse ideeën die we zouden hebben, nog op de stortplaats van de geschiedenis. Geen idee wat die stortplaats is en waar die ergens ligt, die stortplaats der geschiedenis. Bart De Wever zal het beter weten dan ik, want waarschijnlijk is het dezelfde plek als waar het Egmontpact, hun bakken namaakgeld van Strépy-Thieu, hun verkeersborden met waarschuwing om Vlaanderen niet te laten verst(r)ikken, zijn Slimste Mens-gezelligheid, de denktank Objectief V en een oude communautaire diepvries met daarin hun programmapunt 1 gedumpt werden.

Enkele weken geleden deed hij iets gelijkaardigs door te stellen dat we met Vlaams Belang ‘politiek hooliganisme’ als huisstijl hebben. Met welk een neologisme is onze pseudo-Cicero nu weer afgekomen, dacht ik meteen. De nieuwsgierige historica in mezelf zocht meteen naar precedenten van dit taalgebruik en kwam uit op twee dingen. Ten eerste werd het rond het jaar 2000 gebruikt om antiglobalistische en/of anarchistische protesten, zoals deze contra de G8-bijeenkomsten, te betitelen. Daarnaast werd de term iets recenter gebruikt door Bart Somers in 2014 als commentaar op toenmalig Franstalig parlementslid Laurent Louis toen die mits zijn zogenaamd ongelukkige verspreking Elio di Rupo als pedofiel wilde allegeren. U ziet dus meteen waar De Wever zijn mosterd haalt.

Maar de sfeerschepping door middel van deze term is duidelijk, het associeert ons met mensen die uit fanatisme redeloos geweld gebruiken. Het roept het absurde beeld op alsof ik en mijn collega-parlementsleden onderweg naar Brussel op de trein bagagerekken aan flarden trekken of bushokken vierendelen. Alsof we aangekomen in het gebouw, met de collega’s zitten op te scheppen over onze nieuwste tatoeages met de Vlaemsche belforten en kathedralen op en over onze kettingen gemaakt van opengebroken parkeermeters.

Alsof we onze maag vullen door in het parlementair restaurant schrijlings op een omgedraaide stoel tegenover parlementsleden van andere fracties plaats te nemen, kauwend op de binnenband van een Harley Davidson, en pestkopgewijs hen intimideren, de inhoud van hun bord op hun kop zwieren en hun lunchgeld aftroggelen. Alsof we eenmaal in het halfrond vakvullende tifo’s ontrollen, Bengaals vuurwerk ontsteken en blikjes en aanstekers naar de parlementsvoorzitter als scheidsrechter van dienst slingeren. En daarna natuurlijk terugkeren naar onze heimat en ter afsluiting van de werkdag bierpotten hijsen in café De Beest, De Klokke of De Gezelle. Ik vrees dat het vooral eigenlijk al lang geleden is dat De Wever de binnenkant van het parlement heeft gezien…

Voetbalfans

Nu, er zijn wel degelijk redelijk wat voetbalfans binnen onze fractie, maar ik zie bijvoorbeeld onze Stefaan Sintobin niet in de dranghekken hangen bij Club Brugge of Chris Janssens als Genk-fan mijn kantoor vol antikanariegraffiti spuiten in aanloop naar de Limburgse derby tegen Sint-Truiden. Het enige waar ik me iets bij kon voorstellen is bij m’n jongste collega Filip Brusselmans die een keer na een verloren degradatiematch van z’n geliefde Waasland-Beveren op beeld werd gevangen toen hij de spelers kwaad naar hun voeten gaf.