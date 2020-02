Ontvoerd en verkracht tienermeisje niet naar rechter

In Pakistan heeft het Hooggerechtshof in Karachi geoordeeld dat het minderjarige meisje Huma Younus op geldige wijze gehuwd is met haar ontvoerder en verkrachter. In hun oordeel wegen de rechters de sharia zwaarder dan een wet tegen kinderhuwelijken die in 2014 is aangenomen, maar nooit is uitgevoerd. 'Opnieuw is het recht verslagen en heeft ons land zich niet in staat getoond om christenen als Pakistaanse burgers te behandelen', zo zei de verontwaardigde Nagheena Younus, na de hoorzitting over haar dochter…

In Pakistan heeft het Hooggerechtshof in Karachi geoordeeld dat het minderjarige meisje Huma Younus op geldige wijze gehuwd is met haar ontvoerder en verkrachter. In hun oordeel wegen de rechters de sharia zwaarder dan een wet tegen kinderhuwelijken die in 2014 is aangenomen, maar nooit is uitgevoerd.

‘Opnieuw is het recht verslagen en heeft ons land zich niet in staat getoond om christenen als Pakistaanse burgers te behandelen’, zo zei de verontwaardigde Nagheena Younus, na de hoorzitting over haar dochter Huma Younus. De twee voorzitters van het Hooggerechtshof, Mohammed Iqbal Kalhoro en Irshad Ali Shah, besloten dat zelfs als Huma minderjarig zou zijn, het huwelijk tussen het christelijke meisje en haar ontvoerder Abdul Jabbar nog steeds geldig zou zijn. Als reden voerden zij aan dat een meisje kan trouwen volgens de islamitische wet, de Sharia, als ze haar eerste menstruatie heeft gehad.

Kinderhuwelijk-wet genegeerd

Het vonnis is een klap in het gezicht van de familie van de 14-jarige Huma, die op 10 oktober als minderjarige werd ontvoerd. De ouders van de katholieke Huma Younus en de christelijke gemeenschap hadden hoge verwachtingen van de hoorzitting van vandaag. ‘We hoopten dat de Sindh Child Marriage Restraint Act in deze zaak voor het eerst kon worden toegepast,’ verklaarde advocate Tabassum Yousaf, ‘Maar blijkbaar zijn deze wetten in Pakistan alleen geformuleerd en goedgekeurd om het imago van het land ten overstaan van de internationale gemeenschap te verbeteren, om ontwikkelingsgelden te vragen en om onbelemmerd Pakistaanse producten te verhandelen op de Europese markt.’

Een andere teleurstelling voor de familie is dat Huma niet voor de rechtbank is verschenen. Dat had het hof verzocht tijdens de vorige hoorzitting op 16 januari 2020. Op de vraag naar de afwezigheid van het meisje, zei de officier belast met het onderzoek, Akhtar Hussain, ‘dat de jonge vrouw per verordening was gedagvaard.’ Advocaat Yousaf twijfelde eerder al aan de oprechtheid van Hussain, omdat hij Huma, zonder de vereiste aanwezigheid van haar familie of advocaat, had gevraagd een verklaring van meerderjarigheid te tekenen. Desondanks hebben de rechters de politieman opgedragen om Huma Younus te laten onderzoeken om haar leeftijd vast te stellen.

Dubieuze houding politie

Op 16 januari voerde de familie een doopakte van haar parochie en een toegangspas van Huma’s school aan als bewijs van haar minderjarigheid. Volgens advocaat Yousaf, die vanmorgen opnieuw om bewijslast van haar vermeende meerderjarigheid vroeg, is het duidelijk dat sinds Hussain de leiding heeft, er een grote kans is dat de resultaten vervalst zullen worden. ‘We blijven echter hopen dat bewezen wordt dat het meisje minderjarig is, zodat ze op zijn minst in een vrouwenopvang kan worden geplaatst en van haar verkrachter kan worden verwijderd.’

De volgende hoorzitting is gepland voor 4 maart. Maar de vraag is of dat nog veel uitmaakt. Als dan bewezen wordt dat Huma minderjarig is, heeft de beslissing van de rechters om het huwelijk als geldig te beschouwen elke mogelijkheid dat Jabbar zal worden gestraft voor de strafbare feiten van ontvoering en gedwongen huwelijk geëlimineerd.

Geen alleenstaand geval

Huma Younus is in Pakistan geen alleenstaand geval. Al zijn andere verhalen soms complexer. Zo werd ook een tiener-hindoe-bruid uit de Sindh-provincie in Pakistan gekidnapt zijn uit de locatie van haar huwelijk, bekeerd en getrouwd met een moslimman -verkracht dus- tegen de tijd dat de politie op de klacht van haar ouders reageerde en haar naar Karachi volgde.

Ravi Dawani, algemeen secretaris van de All Pakistan Hindu Panchayat, vertelde Times Of India maandag dat het de derde keer was in minder dan twee weken dat hindoe-meisjes het doelwit waren, waaronder de 15-jarige uit Sindh die op 15 januari werd gekidnapt en bekeerd naar de islam. Ook in dit geval lijkt de politie de ontvoerders eerder te helpen dan te willen bestraffen. Ook hier draait de discussie over het al dan niet meer- of minderjarig zijn van de tiener en de al of niet vrijwillige bekering.

Jonge meisjes van religieuze minderheden in Pakistan zijn loslopend wild voor islamitische mannen die hen straffeloos kunnen ontvoeren en gedwongen huwen-een eufimisme voor verkrachten. Ondanks een duidelijke wet die dat verbiedt spreken de rechters de ontvoerders en verkrachters vrij op basis van de sharia. De wet uit 2014 die een huwelijk met minderjarigen verbied is nog nooit toegepast in Pakistan.

Bron: Kerk in Nood, Times Of India