Ignace Vandewalle: ‘Als LDD opkomt duikt Open Vld onder de kiesdrempel’

Lijst Dedecker (LDD) maakt mogelijk een doorstart. Oudgedienden van de partij zouden volgens Het Nieuwsblad in oktober al hebben vergaderd over een eventuele deelname aan de Vlaamse en federale verkiezingen in 2024. Jean-Marie Dedecker had het gisteren in een interview in Het Laatste Nieuws over een lapsus tegenover een journalist van Mediahuis. Maar de speculaties zijn gestart. Ambieert Dedecker een terugkeer van LDD naar de parlementen?

In kringen rond LDD was het al langer bekend dat er gepraat wordt over een doorstart. De partij werd nooit opgedoekt en de structuren bestaan nog steeds. Er is geld in kas en dus bestaat de mogelijkheid om campagne te voeren. De vraag om LDD van onder het stof te halen komt van oudgedienden, maar ook van leden van andere partijen, vooral Open Vld en N-VA, bevestigt Ignace Vandewalle, medewerker en rechterhand van Jean-Marie Dedecker. ‘Er zijn vier burgemeesters die aan onze mouw trekken. Daarnaast zijn er ook contacten met gemeenteraadsleden en schepenen vanuit alle Vlaamse provincies, voornamelijk leden van Open Vld en N-VA.’

‘Er heerst grote ontevredenheid over de huidige gang van zaken’, vervolgt Vandewalle. ‘Niet enkel over de regering-De Croo, maar ook over de Vlaamse regering. Iedereen ziet dat er niets meer mogelijk is op het federale niveau. Dat het ook niet vlot loopt binnen de Vlaamse regering, is evenmin een geheim. Maar er is nog helemaal niets beslist. Die bijeenkomst in oktober was een weerzien van vroegere leden van LDD, waarvan er velen nu voor andere partijen actief zijn. Zoals op zo’n reünie gebruikelijk is, werd er ook gesproken over de mogelijkheid om de partij nieuw leven in te blazen.’

Volgens de analisten is de nervositeit over een doorstart van LDD vooral groot bij N-VA. Velen zien er dan ook een strategie in van Dedecker om terug een plaats op een N-VA-lijst te krijgen. Hij ontkent dat echter bij de collega’s van HLN. Daar schetst hij drie mogelijke scenario’s: opkomen met LDD, terug door N-VA gevraagd worden of gewoon stoppen met de nationale politiek. ‘Maar ik twijfel’, laat Dedecker optekenen. Hij maakt er geen geheim van dat hij gelukkig is als burgemeester in zijn Middelkerke en dat hij het circus in het federale parlement beu is.

Probleem voor Open Vld

Vandewalle geeft toe dat een herrijzenis van LDD voor andere partijen geen welkome zaak is. In tegenstelling tot de analisten meent hij niet dat de nervositeit het grootst is bij N-VA. Hij denkt dat vooral Open Vld zich zorgen moet maken. ‘Het is voor geen enkele partij een cadeau om in West-Vlaanderen tegenover Jean-Marie uit te komen en het is een feit dat N-VA in die provincie een smoel mist. Maar ik merk vooral veel onvrede vanuit de rangen van Open Vld. Verschillende van hun lokale mandatarissen uit alle provincies zijn bij ons zijn komen aankloppen. En het gaat hier echt niet alleen om oudgedienden van LDD. Als die allemaal effectief op onze lijst zouden opkomen, duikt Open Vld onder de kiesdrempel.’

Vandewalle wijdt dit aan het parcours van de liberale partij. ‘Het triumviraat Lachaert-De Croo-Van Quickenborne heeft zijn ziel verkocht aan Vivaldi. Ze hebben zich als rechtse liberalen geprofileerd maar gaan geen enkele verwezenlijking in die richting aan de kiezer kunnen voorleggen. De onvrede bij veel lokale mandatarissen is enorm. Die lokale mandatarissen vormen een belangrijke electorale basis. Misschien dat ze nog over de kiesdrempel geraken in Oost-Vlaanderen, waar de clan-De Croo traditioneel sterk staat. Maar de overige provincies? Als ik zie wie er allemaal aan onze mouw trekt, zie ik dat fout aflopen voor Open Vld.’

‘De kiesdrempel is destijds door de traditionele partijen in het leven geroepen, zogezegd om versnippering tegen te gaan. Daardoor hebben ze het onmogelijk gemaakt voor nieuwe en frisse partijen om op te komen. Dat heeft er dan weer voor gezorgd dat ontevreden en politiek dakloze kiezers zich wenden tot de extremen zoals Vlaams Belang en PVDA. LDD heeft een groot potentieel omdat we tussen Vlaams Belang en N-VA gepositioneerd staan. Traditioneel nemen wij stemmen weg bij die twee partijen, maar ook bij Open Vld. En zoals het er nu voorstaat vooral bij Open Vld.’

Momentum

Één van de vier burgemeesters die zou aandringen op een doorstart van LDD is Peter Reekmans, burgemeester van het Vlaams-Brabantse Glabbeek, een buurgemeente van het Lubbeek van Theo Francken. Hij haalde er met zijn eigen lijst een volstrekte meerderheid van 12 op 17 zetels. Hij maakt er, evenmin als Jean-Marie Dedecker, een geheim van dat het burgemeesterschap hem bevalt. ‘Het enige dat ik kan zeggen’, oppert Reekmans, ‘is dat we die doorstart overwegen, omwille van de vaststelling dat dit land niet meer draait.’

‘Wij zien niet hoe de huidige partijen daar verandering in kunnen brengen. Door de alomtegenwoordige particratie lukt eigenlijk niets meer. We zijn deze situatie beu. Ik ben er van overtuigd dat áls we de stap zetten, we overal de kiesdrempel zullen halen. Er is nu meer momentum dan in 2007. We gaan alleen moeten oppassen dat we de juiste mensen op de lijsten zetten. Op zich is iedereen welkom, maar we moeten deze keer wel goed screenen dat het gaat om mensen die het programma effectief onderschrijven. Het mogen geen goudzoekers zijn.’

Volgens Vandewalle moet er binnenkort een beslissing vallen over het al dan niet neerleggen van lijsten voor de verkiezingen van 2024. ‘Als we terug met LDD naar de kiezer willen trekken voor de Vlaamse en federale verkiezingen, moeten we dat beslissen voor Pasen. We zullen dus in maart de knoop doorhakken. Tot dan zal u geduld moeten hebben.’

Zoon Dimitri Dedecker

Intussen doen ook de geruchten over Dedecker zijn zoon Dimitri de ronde. Die zou een parlementair mandaat overwegen en mogelijk de plaats van zijn vader overnemen. Die geruchten zijn volgens Vandewalle ongegrond. ‘Het is waar dat Dimitri dat een goed jaar geleden overwoog. Hij heeft me destijds gevraagd hoe hij dat zou moeten aanpakken, maar zijn vader heeft dat uit zijn hoofd gepraat. Als hij al een politiek mandaat overweegt, zal het alleen op lokaal niveau zijn. Hij overweegt op te komen in zijn stad Nieuwpoort. Van parlementaire ambities, op Vlaams of federaal niveau, is geen sprake meer.’

Vandewalle noch Reekmans wensten namen te noemen van andere geïnteresseerden die interesse betonen voor het project.