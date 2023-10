‘Ik veroordeel geweld van Hamas, maar…’

De inval van de Palestijnse terroristische organisatie Hamas in Zuid-Israël wordt dan wel (een beetje) veroordeeld, in Vlaanderen zijn er nu ook mensen die vooral graag nuanceren. ‘Inhumaan geweld is tegen de orders die Hamas zelf heeft gegeven.’ De Palestijnse terreurorganisatie Hamas begon vorig weekend een grondoffensief in Zuid-Israël. Het verliet daarbij de Gazastrook, waar ze aan de macht is. Doel van het offensief zijn zowel militairen van het Israëlische leger, als Israëlische dorpen en hun inwoners. Maar ook een…

De inval van de Palestijnse terroristische organisatie Hamas in Zuid-Israël wordt dan wel (een beetje) veroordeeld, in Vlaanderen zijn er nu ook mensen die vooral graag nuanceren. ‘Inhumaan geweld is tegen de orders die Hamas zelf heeft gegeven.’

De Palestijnse terreurorganisatie Hamas begon vorig weekend een grondoffensief in Zuid-Israël. Het verliet daarbij de Gazastrook, waar ze aan de macht is. Doel van het offensief zijn zowel militairen van het Israëlische leger, als Israëlische dorpen en hun inwoners. Maar ook een openlucht-dansfestival waar volgens recente berichten enkele honderden jonge en internationale festivalgangers zonder veel onderscheid werden neergemaaid.

De Brussels-Libanese opiniemaker en schrijver Dyab Abou Jahjah ontgaat het geweld niet. Hoewel de terroristische organisatie doelbewust burgers viseerde, vindt Abou Jahjah het Israëlisch-Palestijns conflict ook nu een ‘kwestie van zwart op wit’.

Zo klinkt het op Facebookpagina van Abou Jahjah dat ‘het recht op verzet – met inbegrip van de gewapende strijd – deel uitmaakt van het internationaal recht’.

Abou Jahjah gaat ook verder. Zo prijst hij de guerrillatechnieken die Hamas gebruikt om de grens tussen Israël en de Palestijnse Gazastrook te slopen. Hij prijst mensen op sociale media die zeggen een ‘kippenvelmoment’ te beleven wanneer ze zien hoe Palestijnse bulldozers het hoogtechnologische grenshek omverwerpen.

Verdreven

Abou Jahjah deelt ook een filmpje waarbij ene Karim Hassoun zegt: ‘Eind 2008 zeiden we het al, toen het Israëlische bezettingsleger een zoveelste slachting uitvoerde op de Palestijnen. De Palestijnen werden in 1948 verdreven uit deze gebieden. Uit steden die ze nu zelf moeten aanvallen en bevrijden van de bezetter. Dit conflict moet herleid worden tot zijn ware context en historisch perspectief. Dit zijn daden van bevrijding en verzet. Geen daden van terreur.’

Maar het verst gaat Abou Jahjah in volgende Facebookpost: ‘Een woordvoerder van Hamas zegt op de Arabische nieuwszender Aljazeera Arabic dat het bevel is gegeven om alle gevangenen op een humane manier te behandelen. Dit betekent dat sporadisch inhumaan geweld in strijd is met het bevel. Hopelijk zullen zij die dit geweld plegen de gevolgen van hun daden dragen. Maar wie alleen maar focust op deze beelden, die mist het grotere plaatje.’

Apartheid

PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw zegt op zijn Facebookpagina dan weer te vrezen voor een escalatie, en betreurt het geweld.

Toch geeft ook hij Israël de schuld. ‘Het moet duidelijk gezegd: de oorlog die Israëlisch premier Benjamin Netanyahu en zijn regering vandaag beweren te verklaren, begon meer dan 75 jaar geleden. De Israëlische apartheid en bezetting en het dagelijks ongestrafte geweld zijn de bron van het probleem.’

‘Deze situatie wordt nog erger nu de huidige Israëlische regering bestaat uit extreemrechtse krachten’, schrijft Hedebouw.

Al Aqsa

‘De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben dit duidelijk aangetoond, zoals de invallen op de heilige Al-Aqsa-moskee en de toegenomen gevolgen van Israëlische kolonisatie. Zoals de 247 Palestijnse doden sinds het begin van dit jaar, de moord op journaliste Shireen Abu Akleh, de herhaalde aanvallen van Israëlische kolonisten op het dorp Huwara en de invasie van het vluchtelingenkamp in Jenin. Op 28 augustus publiceerde de ngo Human Rights Watch nog een alarmerend rapport over een recordaantal Palestijnse kinderen die volledig straffeloos werden gedood door de Israëlische bezettingsmacht.’

Betwist zelfbestuur sinds 2005

‘Niemand kan de situatie begrijpen of een oplossing voorstellen zonder vanuit deze realiteit te vertrekken. De steun van de Verenigde Staten en Europese landen voor Israël is ook een deel van het probleem’, aldus Hedebouw.

De smalle Gazastrook was tot 2005 Israëlisch grondgebied. In 2007 kwam Hamas er op gewelddadige manier aan de macht. Toen Israël er weg trok, bleven zowel dat land als buurland Egypte de grens nauwgezet bewaken en was grensverkeer moeilijk voor de bijna twee miljoen inwoners. Maar Hamas heeft nooit veel pogingen ondernomen om vrede te sluiten met Israël. Tot 1967 was de Gazastrook nog onderdeel van Egypte, dat het grensverkeer toen ook sterk beperkte.