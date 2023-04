IK ZOEK EEN MENS – Erotisch kapitaal op de werkvloer – Francine Heirbaut

Vier activa van de mens

Geld maakt gelukkig. Wie dat ontkent heeft nog nooit zonder zilverlingen gezeten. Geld en vermogen (economisch kapitaal) helpen de mens immers vooruit in het leven. Dat geldt ook voor kennis en opleidingen (menselijk kapitaal) en vrienden en familie (sociaal kapitaal). In hun zoektocht naar het goede leven denken zowel mannen als vrouwen te vaak dat ze hun economisch kapitaal moeten vergroten door nóg meer te gaan studeren of door te netwerken met het oog op een beter betaalde baan. Dat hoeft niet. Dat kan makkelijker en bekoorlijker. Door het inzetten van een vierde – vaak vergeten – activa van de mens, namelijk zijn erotisch kapitaal, een term die voortborduurt op het concept van kapitaal van de Franse socioloog Pierre Bourdieu.

Erotisch kapitaal

In een nieuwe aflevering van IK ZOEK EEN MENS vertelt Francine Heirbaut hoe zij haar klanten uit het bedrijfsleven laat schitteren in hun job waardoor zij zelf meer klanten aantrekken, meer patiënten, meer supporters, meer kiezers (voor politici) etcetera. Via haar bedrijf Mod’Arte streeft zij ernaar om mode tot kunst te verheffen terwijl ze werkt rond de identiteit van haar klanten: aan de innerlijke mens gaat zij diens buitenkant vervolledigen zodat die uitstraalt wie hij of zij werkelijk is en dat levert veel op. Nieuwsgierig hoe jij je eigen erotisch kapitaal kan aanspreken en wat dat doet met jou en je omgeving, blijf dan kijken tot het einde!

Kritiek?

Is er ook kritiek? Volgens de Britse sociologe, Catherine Hakim, hekelen vooral Noord-Europese en Noord-Amerikaanse feministes dat schoonheid een rol speelt in de maatschappij. Hakim, die jarenlang wereldwijd empirisch onderzoek deed naar erotisch kapitaal, vraagt zich niet af waarom schoonheid belangrijk is maar stelt vast dat dat gewoon zo is en kaatst de bal terug: ‘Wanneer de feiten anders zijn dan je opinie, stel dan je opinie bij.’ Of om het met de Belgische socioloog Mark Elchardus te zeggen: ‘Opvattingen moeten leren van feiten’.

Goede manieren

De gastvrouw vindt het leuker leven en werken met fysiek en sociaal aantrekkelijke mensen in de werkelijke wereld in plaats van te vertoeven tussen virtuele baggeraars op Twitter bijvoorbeeld. Erotisch kapitaal gaat tenslotte ook om sociale aantrekkelijkheid en dus goede manieren. Ook op sociale media!