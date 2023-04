IK ZOEK EEN MENS – Immigranten aan het werk – Mesut Efiloglu en Yves Van Nuland

‘In België is veel kans op werk in IT’

IK ZOEK EEN MENS is er tuk op om twee vliegen in één klap te slaan: werk én immigranten, en dat nét voor 1 mei, de dag van de arbeid. In deze nieuwe aflevering vertellen Yves Van Nuland en Mesut Efiloglu hoe zij deze twee hete hangijzers hebben omgesmeed tot één robuust juweeltje onder auspiciën van [email protected], een vzw gefinancierd door VDAB Vlaanderen. Door samen te werken met vrijwillige mentoren zoals Yves, maximaliseert deze vzw in Limburg de tewerkstellingskansen van hoger opgeleide werkzoekende immigranten zoals Mesut, bevordert ze hun integratie op de arbeidsmarkt en vergroot ze voor hen het draagvlak bij werkgevers. Deze vereniging draagt ook bij tot meer inzicht, expertise én sociale inclusie in de maatschappij. Dit is het verhaal van Mesut en Yves.

‘Luister naar wat de werkgever nodig heeft’

Mesut, een Turk werkzaam in Mali en gepokt en gemazeld in de computerwetenschappen en onderwijstechnologie, beschrijft waarom hij daar moest vluchten en hoe hij via Polen terechtkwam in België. Mesut wou absoluut aan de slag als IT-leraar en slaagde daar uiteindelijk in, ondanks het advies van het OCMW maar dankzij zijn mentor Yves en zijn eigen volharding en veerkracht natuurlijk. Welke harde noten moest hij kraken, welke cruciale rol speelde de onderneming BOSE precies, hoe integreren hij en zijn familie in de gemeenschap waar ze wonen – eerst in Vlaanderen, nu in Waals-Brabant – en hoe onderhoudt hij de Nederlandse taal… jullie horen het allemaal hier. Het thema in zijn historie is zijn liefde voor zijn vak: lesgeven.

Het boek ‘Alleen had ik het niet gekund’

[email protected] spreidt ondertussen al haar tentakels uit buiten Limburg en dat is goed. In het najaar van 2023 brengen Mesut en Yves bij Borgerhoff en Lamberigts een boek uit over hun ervaringen met als titel ‘Alleen had ik het niet gekund’. Het zal fungeren als een praktische gids voor iedereen die werkt met en voor nieuwkomers in België en het zal ook verkrijgbaar zijn via boeken.café. Wie niet wil wachten op de tekst kan hier alvast horen hoe ze praktisch te werk zijn gegaan. Mesut heeft nu de job van zijn leven en hij blijft hier.