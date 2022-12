Ik zoek een mens – Klare taal

Wat is klare taal en hoe verrijkt die ons leven? Gonnie Put, juriste van opleiding met veel liefde voor taal, vertelt erover in IK ZOEK EEN MENS. Professionals met een vakjargon zoals advocaten, artsen, IT’ers etc. leren tijdens hun opleiding te weinig hoe ze hun vakkennis kunnen omzetten in begrijpelijke taal. Daardoor gaat de boodschap voor wie het bedoeld is verloren. Voor confraters kan je in vaktaal schrijven maar wat doe je als je lezerspubliek heel divers is?

Hoe maak je het recht begrijpelijk voor de doorsnee burger bijvoorbeeld? Gonnie verhaalt over de opleidingen klare taal die ze geeft aan rechtsstudenten, advocaten, notarissen maar ook aan ambtenaren van de Vlaamse Overheid. Wat is het geheim van Nederlandse notarissen die duidelijk en bondig, kortom hélemaal anders communiceren dan hun Vlaamse evenknie, zonder dat ze inboeten op inhoud of precisie? Ligt dat aan hun mercantiele inborst of hebben zij gewoon meer tijd om beknopt te schrijven? Maar complex schrijven kan ook een doel zijn op zich, want spelen met taal mag… als dat in het voordeel is van je cliënt.

Niet overtuigd? Je kan je angst om fouten te maken overwinnen als je weet dat klare taal ook een voordeel is voor jezelf als professional. Niet in het minst op financieel vlak! De digital natives weten dat en doen het ons voor: de digitale wereld met haar smartphones sméékt immers om goeie, korte en heldere schermteksten van allerlei aard. Verstaanbaar zijn verhoogt het vertrouwen bij de klant, de kiezer, de burger die méér tevreden is dan ooit tevoren én terugkomt. Tegelijk verandert het de dynamiek op je werkplek zodat iedereen bij jou wil komen werken. Wat wil je nog meer?

Klare taal is voor elke vakman een kwestie van willen, durven en doen.