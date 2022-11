Ik zoek een mens – Kwaliteitsvol samenleven

In een nieuwe aflevering van IK ZOEK EEN MENS vertellen IT-er Joeri Torfs en therapeute Pim Ampe over hun Person to Person, Change Your Life and Fix the World dat ze samen met creatief schrijfster Greta Myers hebben geschreven.

De auteurs onderzoeken hoe ze onze huidige economische en sociale omgeving opnieuw kunnen vormgeven zodat mensen zélf hun levenskwaliteit kunnen verhogen binnen de beperkingen van hun eigen context. Aan de hand van wensdromen van een kwartet fictieve personages die méér kwaliteit willen halen uit hun studentenleven, laten de auteurs de lezer meekijken door hun sprankelende lens van sociologisch inzicht, technologische kennis en filosofische beschouwingen en antwoorden zij op de vragen die ook de lezer zich stelt. De auteurs bouwen geen luchtkastelen maar overwinnen werkelijke obstakels.

Pim, werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, vertrekt daarbij vredevol vanuit het conflict als de sleutel tot het veranderen van een bepaalde situatie: omarm spanning. Zowel de acht levensdomeinen waar mensen kwaliteit uit halen, innerlijke verbinding, connectie met de ander, gedeelde verantwoordelijkheden en nieuwe samenwerkingsconcepten komen daarbij aan bod. Hoe collaborative finance, het heruitvinden van privé-eigendom, de opkomst van de cryptocurrency en de blockchain technologie hun nieuwe maatschappijmodel tot leven wekken is dan weer de verdienste van Joeri, tech-nerd en Web3 architect. Een troef is dat hun maatschappijmodel naast het huidige kan bestaan, dat moet niet op de schop.

Geestelijke gezondheid en technologie gaan dus verrassend goed samen, dat tonen Pim en Joeri ook in hun dagelijks leven als koppel. Dat een ménage à trois met Greta nodig was om hun oorspronkelijke script geestig en prettig leesbaar te maken was daarbij geen obstakel maar net een mogelijkheid om te bewijzen dat de inhoud van het boek ook werkt. Woord én daad. Weinig boeken die de huidige maatschappelijke tekortkomingen fileren komen met positieve en realistische oplossingen, maar dit boek, dat leest als een roman, doet zonder pretentie net precies dát.