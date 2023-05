IK ZOEK EEN MENS – Meetmodel voor een performante overheid – Yves Van Nuland en Jurgen Mestdagh

‘Doet de overheid de juiste dingen en doet ze de dingen juist?’

Fit for 55, hét EU plan voor een groene transitie tegen 2055. Allemaal goed en wel maar zouden overheden niet beter eerst fit en slank zijn hier in België, anno 2023, en goed presteren voor hun eigen burgers, boeren, bedrijven, zelfstandigen, ondernemers die de welvaart creëren? België telt 26.500 (!) overheidsorganisaties die de hélft uitgeven van wat burgers in dit land jaarlijks verdienen (BNP). De vraag is niet óf dat belastinggeld nuttig en zuinig wordt besteed – we wéten dat het wordt verspild zoals bij Bpost – de vraag is wat die beleidsmakers daaraan gaan doen en hoe? Zijn bestuurders bereid om zelf doelen te stellen, daartoe meetbare resultaten (indicatoren of Key Performance Indicators (KPIs)) op een website te plaatsen waardoor de klantgerichtheid verhoogt, niet alleen voor de eigen administratie maar ook voor de burger die dat – letterlijk en figuurlijk – verdient?

’Vlaamse ambitie: 66.000 laadpunten in Vlaanderen tegen 2030’

Meten is weten, legt Yves Van Nuland uit aan de hand van het SAC-model (Society and Active Citizenship), een niet-dwingend samenlevingsmodel dat innovatief is in België voor regeringen, provincies, steden, gemeenten, administraties etc.. Het model misbruiken is haast onmogelijk omdat de doelen moeten stoelen op drie essentiële ZZZ-waarden: is het doel Zuinig, leidt het tot Zelfredzaamheid en stimuleert het Zelfgroei? Hoe anders is dit dan de vette prestaties van administraties die we als burger-foie-gras-eenden vaak door onze strot geramd krijgen terwijl we ons belastinggeld liever aan andere maatschappelijke uitdagingen besteed willen zien. Het principe ZZZ leidt tot een mentaliteitsverandering wat onvermijdelijk resulteert in minder uitgaven. Zou Zo Zalig Zijn!

IK ZOEK EEN MENS, nogal ongelovig doch nieuwsgierig van aard, was dan ook aangenaam verrast dat de gemeente Wingene al sinds 2019 dit model aan het uittesten is. Jurgen Mestdagh, Algemeen Directeur van Wingene, vertelt aan de hand van voorbeelden hoe hij indicatoren ent zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau en hoe je een draagvlak kan creëren.

‘België is ziek in het mengen van ideologie met techniek’

Het model inzetten betekent ook komaf maken met fake news, desinformatie en manipulatie. Onderzoeksjournalisten zullen op die websites van overheden eindelijk transparant betrouwbare en correcte informatie kunnen vinden. Voor wie dit hanteert zal het algemeen belang voorrang krijgen op het individuele, de lange termijn op de korte en zal er weer respect zijn voor mensen en dingen. Wanneer daarbij ook het Japanse Kaizen-principe wordt gehanteerd, zal het de betrokken dienst een continue besparing opleveren van… 2% per jaar! Finaal worden burgers gelukkiger omdat ze zich wel bevinden. Het klinkt als een utopie maar misschien swingt het in Wingene wel die pan uit? De gemeente is alleszins fit en in transitie.

