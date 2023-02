Ik zoek een mens – Palliatieve zorgverleners

Twee jaar geleden begon de moeder van de gastvrouw aan haar laatste reis. Het sneeuwde en het was bitter koud maar de lente hing al in de lucht. ‘Het is niet dat ik wil gaan,’ zei ze zachtjes, tegen haar gewoonte in, ‘het is dat ik niet anders kan.’ Haar moeder wilde niet lijden en wou de tijd die haar nog restte, doorbrengen op een palliatieve zorgeenheid van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst. Op de campus Asse kwam toevallig een plaats vrij in De Rank. Drie weken later zou zij op haar beurt plaats maken voor een lotgenoot.

Hoofdverpleegkundige Petra Vandenabeele en haar collega An Tamboer verhalen over hun werk in De Rank, hoe zo’n opname bij hen verloopt, wat palliatieve zorg juist inhoudt, over de mooie en moeilijke momenten, hoe ze in het leven staan en waarom ze doen wat ze doen. De gastvrouw vertelt wat zij betekenden voor haar. Maar ieder stervensproces is anders, net zoals ieder afscheid anders verloopt. Palliatieve zorgverleners zoeken waar ze het verschil kunnen maken voor patiënt en familie. Luister hier wat zij te bieden hebben en wat wij voor hen kunnen doen.