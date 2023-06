IK ZOEK EEN MENS – Singles – Katherine Van Huffelen (Singles.be)

Meertje of tijger? Van welk voorstel krijg jij datingstress? Katherine Van Huffelen, de leading lady achter het activiteitenbedrijf Singles.be, vertelt waar vrijgezellen nerveus van worden. Ze doet dat door de datingmarkt in Vlaanderen te beschrijven die groot en gevarieerd is geworden: van sociale concepten zoals haar onderneming, tot speeddaten, relatiebemiddeling en Tinder. Voor wie nieuw is op die markt is dat schrikken want waar moet je beginnen? Singles.be is een goed begin omdat je daar je netwerk kan verruimen via allerlei activiteiten zonder stress vooraf. En, óók belangrijk, zonder drama nadien.

Wie niet zoekt die vindt

Maar ruimer dan dat: wie zijn die andere singles die vrijgezellen graag willen ontmoeten? Speelt het opleidingsniveau nog altijd een rol of is dat veranderd? Kennen ze wel al hun opties? Willen ze zijn wie ze zijn? Of willen ze liever zijn wie ze wíllen zijn en winkelen ze dan wel in de juiste rayon van de datingmarkt? Sommige concepten blijven een ware parachutesprong. Belangrijk is waar de single zelf nood aan heeft.

Andere tijdsindeling

Nu, genoeg over alleenstaanden. Koppels die tot hier geraakt zijn met lezen kunnen beter de aflevering bekijken want er sneuvelen nogal wat van jullie clichés over de vrijgezel. Dat hij uit te nodigen is midden in de week maar ’s zondags niet. Dat hij tijd over heeft. Dat hij op het werk moet wijken voor het comfort van het ideaalplaatje: het gezin. Wie verzint zo’n zaken? Maar de belangrijkste misvatting ligt misschien wel bij de single die wél op zoek is naar een partner: dat het helpt om je op een datingsite te zetten, louter voor de lol. Wat het gevaar daarvan is, dat hoor je hier. Of haalt dat je innerlijke tijger misschien naar boven? Of de man aan de leiband?

