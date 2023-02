Ik zoek een mens – Singles en koppels

Een aantal jaar geleden kwam gastvrouw Lieve Van den Broeck terecht bij relatietherapeute Jasmien Peeters van Duet die ook een master heeft in de wijsbegeerte. De invalshoek van de filosofie biedt een caleidoscopische blik op de liefde. In deze nieuwe aflevering van IK ZOEK EEN MENS bespreken ze samen de dynamiek in koppels en het verloop van de zoektocht naar een metgezel. Wat stelletjes en vrijgezellen daarbij gemeen hebben zijn de twee aangeboren basisbehoeften van de mens: de drang naar autonomie en het verlangen naar verbinding.

‘Koppels kunnen met veel goede bedoelingen elkaar toch de stuipen op het lijf jagen,’ steekt Jasmien van wal. ‘Dat komt omdat ze hun plattegrond niet goed kennen richting emotionele connectie’, verklaart ze nader. Met de karikatuur van ‘de dove en de zaag’ maakt ze dat zó aanschouwelijk alsof we er zelf bij waren. ‘Alle koppels hebben patronen maar als het patroon het koppel krijgt dan fietsen koppels vast.’ En dan kunnen ze óók bij haar terecht, in haar eigen praktijk ‘Focus op Verbinding‘.

Voor alleenstaanden is er goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat happy singles die wél een maatje willen voor het leven maar dat niet durven zeggen, kunnen stoppen met te doen alsof. We zijn immers evolutionair geprogrammeerd om ons te verbinden. De mens die op jacht is naar een lief is géén eigenaardige soort. De gastvrouw zocht naarstig ervaringsdeskundigen in de datingmarkt die, openhartig en zonder de andere sekse te verwijten, wilden komen getuigen over die queeste maar ze kwam van een kale reis thuis om te eindigen bij… zichzelf. Achter de coulissen gaf ze wel toe dat het natuurlijk makkelijk praten is wanneer je ondertussen zelf van ’t straat bent geraakt.

Het slechte nieuws is dat singles die niet graag gekwetst willen worden maar wel een partner willen, daar een hoge prijs dreigen voor te betalen: de prijs van de eenzaamheid. Pijn is namelijk de brandstof voor groei en dus verandering. Jasmien gaat dieper in op de kernpijn die elke mens heeft terwijl de gastvrouw grasduint in haar eigen leven. ‘We denken dat we weten naar wie we op zoek zijn maar we weten dat niet, dat is een illusie. We wéten dat niet, we kunnen dat alleen maar voélen,’ pikt Jasmien in. En bij sommige klanten is er wel eerst wat binnenkantwerk nodig vooraleer ze de ander kunnen voelen, zoals werken aan de drie basisprincipes van emotionele connectie: ben ik toegankelijk, ontvankelijk en betrokken? Een tip voor wie wél wil veranderen: talm niet want zo’n datingproces heeft zijn tijd nodig.

Er is wel een caveat. Als het dan toch lukt, van alleen naar met twee, dan verschuift er iets. Ook in de omgeving van de ex-vrijgezel en die veranderingen presenteren zich niet altijd even prettig. Mensen zijn daar terecht bang voor. Benieuwd? Kijk en luister hier.