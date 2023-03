Ik zoek een mens – Studenten en hun buurt

Na twee jaar opsluiting door knotsgekke coronamaatregelen begonnen sommige studenten pas echt door te draaien toen ze van de overheid in september 2021 terug uit hun kot mochten komen. De Ossenmarkt in hartje Antwerpen ontaardde in zowaar de wei van Werchter op zondagochtend vóór de opkuis. Met uitwerpselen en al. Het liep álle spuigaten uit.

De buurtapp Hoplr ontplofte door zoveel knaldrang. Buurtbewoners verweten ‘t Stad dat de politie zoveel dierlijk gedrag blijkbaar niet kon beteugelen. Julien De Wit, niet betrokken bij dit bacchanaal, maar wel bij de Vlaamse Vereniging van Studenten als voorzitter, en Steven Verachtert, een buurtbewoner van die studentenwijk en al lang ex-student, vertellen in een nieuwe aflevering van ‘Ik zoek een mens’ hoe ze erin geslaagd zijn om de beginnende burenoorlog tegen studenten te zwenken naar meer zorgzaam samenleven.

Partners

Steven en Julien zochten en vonden daarbij partners. Over de bitse bijeenkomst van Buurtcomité Stadscampus in november 2021, de opmonterende opruimactie in april 2022 (stadsmedewerker Wouter ‘Woody’ Van de Voorde trok met dit filmpje de actie op gang), het belang van straatvrijwilligers en van een korte lijn met bevoegde kabinetten… U hoort het hier. En kende u al het project Zorgzame Straten van de Vlaamse Overheid, waar ook Thomas More hogeschool zich met haar studenten Maatschappelijk Werk bij aansloot?

Hoe vindt u, kijker, dat de ideale studentenbuurt er moet uitzien? Zowel gasten als gastvrouw pleiten voor een hybride stad: studenten horen thuis in de stad, niet ergens in den bled op een wei in Werchter.