Illegale migranten opvissen en afzetten in Italië is big business

De reddingsschepen op de Middellandse Zee die voor de kust van Libië migranten oppikken en naar de Europese Unie varen, groeien stilaan uit tot een hele vloot. Wie betaalt die schepen? Welke organisaties zijn actief? De rol van de Nederlandse Postcode Loterij valt nog maar eens op.

Niet-gouvernementele organisaties

Dankzij tal van websites met transpondergegevens van zeeschepen kan iedereen, die dat zou willen, de schepen volgen van de niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die voor de kust van Noord-Afrika migranten opladen. De ngo’s zijn bijzonder goed georganiseerd en werken nauw samen met de mensensmokkelaars. Op de websites van de betrokken ngo’s staan ook politieke pamfletten over het beleid van de Europese Unie betreffende migranten die de EU binnen willen geraken. Al die ngo’s zijn voorstanders van open grenzen. Hun vijanden zijn het grensbewakingagentschap Frontex en vooral de Italiaanse en de Maltese kustwachten en havenautoriteiten.

Afgelopen dagen haalde het reddingsschip van Artsen Zonder Grenzen Nederland het nieuws toen de Italiaanse overheid de ontscheping van de niet-kwetsbare migranten weigerde in de haven van Catania. Het schip was herhaaldelijk de toegang tot de haven geweigerd. Maar uiteindelijk kreeg het wel toestemming aan te meren en enkel verzwakte migranten (zwangere vrouwen, kinderen, enzovoort) aan land te laten komen. Vervolgens weigerde de kapitein van het reddingsschip de haven te verlaten met zijn vaartuig.

Het schip in kwestie, de Geo Barents, voer onder Noorse vlag en de Italianen zouden gezegd hebben dat ze dan maar de honderden migranten in Noorwegen moesten afzetten. De woordvoerster van Artsen Zonder Grenzen Nederland beweerde op de radio dat de Italiaanse regering de andere Europese landen wou dwingen om een deel van de illegale migranten op te nemen en zo een spreiding af te dwingen. Die framing kreeg geen wederwoord in de media. Toch klopt die interpretatie niet.

Bronnen

Dat mensensmokkel een zeer lucratieve zaak is, dat weet iedereen. Maar wie financiert de reddingsschepen en waarom?

Om dat te onderzoeken bestaan bronnen. Qua Europese subsidies is de database Financial Transparency System zo’n bron. Qua lobbyactiviteiten zijn het EU Transparency Register en het Duitse Lobbyregister boeiende bronnen. Jaarverslagen op websites van ngo’s of in overheidsdatabanken vormen een derde bron. Een voorbeeld daarvan is de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn ook een bron. Uiteraard aangevuld met scheepstrackingwebsites of andere digitale bronnen.

De Geo Barents van Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen Nederland redde volgens het jaarverslag in 2021 1.903 mensen op de Middellandse Zee. Op de Geo Barents zaten dit keer 597 illegale migranten. Hoeveel dat kostte is onduidelijk. Het is wel een zeer mediagenieke actie. De totale uitgaven aan hulp van AZG beliepen 276,2 miljoen euro in 2021. Een stijging van 32,8 miljoen euro.

De inkomsten, daarentegen, stegen met 50,1 miljoen euro tot 363,1 miljoen euro. Vijf procent of 17,5 miljoen euro van die inkomsten kwam van de Postcode Loterij (onthoud die naam, want hij komt meermaals terug in dit verhaal). Eén procent, of 4,35 miljoen euro, kwam van institutionele donoren en maar zeventien procent kwam van particulieren. 77 procent kwam van andere organisaties van Artsen Zonder Grenzen omwille van fiscale redenen om projecten te financieren. Bij de particuliere donoren gaven bedrijven en andere ngo’s telkens twee miljoen euro.

AZG beweert dat reddingsschip Geo Barents ‘hun eigen schip’ is. Echter, het vaart onder Noorse vlag en staat geregistreerd als eigendom van het Noorse gas- en oliebedrijf Uksnoy & Co.

Sinds 2015 heeft AZG meer dan 80.000 migranten op de Middellandse Zee geholpen met ‘rescues and transfers’, oftewel reddingen en overzetten. De uitgaven aan die ‘mensenmokkel’ stegen van 3,9 miljoen euro tot 6,6 miljoen euro in 2021. Dat is bijna 3.500 euro per illegale migrant die Artsen Zonder Grenzen overzette in 2021.

Jaarbudget van 1,9 miljard euro

AZG is een complexe organisatie. Volgens het Transparency Register van de EU had de hele groep van Médecins sans Frontières International (Artsen zonder Grenzen Internationaal) een jaarbudget van 1,9 miljard euro in 2021. De groep van AZG publiceert ook een jaarverslag. Daarin staat veel boeiends te lezen. In totaal bezitten alle AZG-landenorganisaties voor 124 miljoen euro aan gebouwen en 84 miljoen euro aan landerijen. Het hoogste salaris in België is 113.789 euro en in Nederland 129.898 euro. De topman van MSF International verdiende 173.592 euro per jaar.

Schip Open Arms Uno vaart op EU-subsidies

Het reddingsschip Open Arms Uno van de Spaanse ngo Fundacio PROA (Pro-Activa Open Arms) zou een schenking zijn van de Argentijnse filantroop van Italiaanse afkomst Enrique Piñeyro. Op het schip dat afgelopen zomer in de vaart ging, zijn normaal 300 plaatsen. De ngo Solidaire van Piñeyro werkt samen met Open Arms. Enerzijds vliegt deze over de Middellandse Zee. En anderzijds organiseert deze humanitaire vluchten naar, onder andere, Mozambique en India. Dit gebeurt met een Boeing 787-8 Dreamliner met immatriculatie P4-787. Met dat vliegtuig vliegt Piñeyro ook vluchtelingen van het ene land naar het andere. De Open Arms Uno pikte 1257 migranten op en vervoerde die naar de Europese Unie in 2021 tijdens vier ‘missies’.

De omzet in 2021 van Open Arms was 4,7 miljoen euro. Van de 3,5 miljoen euro donaties kwam liefst 1,44 miljoen euro van de Europese Commissie (op 1,8 miljoen euro toegekend in 2021). Dat geld was afkomstig van het Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) van het Directoraat-Generaal voor Migratie en Binnenlandse Zaken. Zo betaalt de Europese Commissie fors mee aan de miserie die ze beweert te bestrijden.

Humanity 1 van SOS Humanity-SOS Mediterranee

Het Duitse reddingsschip Humanity 1 (vroeger beter bekend als Sea-Watch 4 bij een andere ngo) is een voormalig schip van de Duitse regering. Het vaart nog steeds onder Duitse vlag vanuit Kiel. Op 19 augustus 2022 werd het na een grondige verbouwing gedoopt in de Spaanse havenstad Vinaròs. De ngo SOS Humanity is de huidige eigenaar. Tussen 2015 en 2021 pikte die ngo onder de naam SOS MEDITERRANEE Germany al 34.631 migranten op vanop de Middellandse Zee en vervoerde hen naar de Europese Unie. Eerst met het schip de Aquarius en daarna met een groter schip genaamd de Ocean Viking (dat dinsdag na twintig dagen op zee naar Marseille mocht om daar het menselijke cargo te lossen).

De nieuwe naam van deze Duitse ngo is SOS Humanity – SOS MEDITERRANEE Deutschland e.V. Volgens haar eigen mededeling in het lobbyregister van de Duitse overheid ontving de ngo in 2021 90.000 tot 100.000 euro van de stad München. Van het VN-vluchtelingenprogramma ontving ze 20.000 tot 30.000 euro. In het jaarverslag voor 2020 bedankt de ngo München voor het bijna verdubbelen met 100.000 euro van de steun van donaties door inwoners van München tot een totaal van 241.933 euro steun. Die bedragen zijn niet zo indrukwekkend.

Deutsche Postcode Lotterie

Tussen de donoren van SOS Humanity zit de Deutsche Postcode Lotterie (onderdeel van de Postcode Loterij in Nederland). In het Transparency Register van de EU bleek dat de organisatie in 2021 over een jaarlijks budget beschikt van net geen tien miljoen euro.

In het jaarverslag voor 2020 stond dat 91% van de door de Ocean Viking ‘geredde’ migranten mannen waren en 9% vrouwen. Op 903 personen waren 642 zeker volwassenen. 29% zou minderjarig zijn waarvan vijftien kinderen onder de vijf jaar.

De gloednieuwe Sea-Watch 5 van Sea-Watch

De Duitse ngo Sea-Watch e.V., dat zijn vorige schip doorverkocht aan SOS Humanity, liet op 5 november 2022 het nieuwe schip de Sea-Watch 5 te Hamburg dopen. De ngo beschikt ook over twee vliegtuigen Seabird 1 en Seabird 2. Deze ngo ontvangt volgens het lobbyregister van de Duitse overheid tussen de 1.020.001 tot 1.030.000 euro van de Postcode Lotterie DT gGmbH. Opnieuw de Duitse dochter van de Nederlandse Postcode Loterij (die bekend staat om het sponsoren van groenlinkse ngo’s met zeer politieke agenda’s). De ngo wordt geleid door de scheepsbouwkundige architect Johannes Bayer.

Sea-Watch voert ook processen tegen Italiaanse havens om zich aan allerlei wetgeving en dus ook Italiaanse of Maltese sancties te onttrekken. Zo lag recent een prejudiciële vraag voor bij het Hof van Justitie van de EU van verschillende Siciliaanse administratieve rechtbanken (de zaken C14 en C-15/21). Het arrest volgde op 21 oktober 2022. Sea-Watch verloor blijkbaar. De richtlijn 2009/16/EG, betreffende havenstaatcontrole, is wel degelijk van toepassing op schepen die weliswaar door de vlaggenstaat als vrachtschip zijn geclassificeerd en gecertificeerd. Maar in de praktijk worden zij stelselmatig door een humanitaire organisatie gebruikt voor ‘niet-commerciële opsporings- en reddingsactiviteiten ten behoeve van mensen in gevaar of in nood op zee’.

Sea-Eye 4 van Sea-Eye betaald door andere ngo

Een derde Duitse ngo die migranten oppikt op de Middellandse Zee is Sea-Eye e. V. Deze ngo krijgt veel steun van de ex-communisten uit de voormalige DDR en van de groenlinksen. Ook socialistische politici (SPD) steunen openlijk de ngo. Hun voormalige woordvoerder Julian Pahlke is zelfs verkozen voor Bündnis 90/Die Grünen in het parlement van de deelstaat Nedersaksen. Sea-Eye 4 is al hun vierde reddingsschip. Het vaart onder Duitse vlag vanop de Balearen. Oorspronkelijk was het een bevoorradingsschip op de Baltische Zee. Eind 2020 financierde de Duitse ngo United4Rescue dit schip met 857.000 euro. Het schip vervoerde 800 migranten in november 2021. De Italiaanse autoriteiten legden het schip wegens technische gebreken aan de ketting. Dit was de aanleiding tot een van de rechtszaken waarom die andere Duitse ngo Sea-Watch naar de rechter in Palermo stapte.

United4Rescue had in 2021 volgens hun jaarverslag 1,6 miljoen euro in kas en maakte een winst van 867.846,99 euro.

Eén ding is duidelijk. Reddingsschepen zijn blijkbaar interessant voor fondsenwerving. Vooral de Postcode Loterij lijkt miljoenen veil te hebben voor het forceren van een opengrenzenbeleid via georganiseerde mensensmokkel. Ngo’s floreren en profiteren van geldstromen om illegale migranten aan te voeren.