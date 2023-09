IMF roept inflatieoptimisme halt toe

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bracht een nieuw inflatierapport naar buiten. Daaruit blijkt dat de inflatie, die intussen al meer dan een jaar de rust in de economische wereld verstoort, nog niet is verdwenen. Maar wie alleen mainstream media leest, zou dat wel denken. ‘Inflatie daalt voor vijfde maand op rij’, kopte de VRT eind augustus nog. Twee maanden eerder stond in De Tijd te lezen: ‘Amerikaanse inflatie zakt tot laagste peil sinds 2021’. Ook Het Nieuwsblad liet zich hoopgevend uit: ‘Snelle daling…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bracht een nieuw inflatierapport naar buiten. Daaruit blijkt dat de inflatie, die intussen al meer dan een jaar de rust in de economische wereld verstoort, nog niet is verdwenen. Maar wie alleen mainstream media leest, zou dat wel denken.

‘Inflatie daalt voor vijfde maand op rij’, kopte de VRT eind augustus nog. Twee maanden eerder stond in De Tijd te lezen: ‘Amerikaanse inflatie zakt tot laagste peil sinds 2021’. Ook Het Nieuwsblad liet zich hoopgevend uit: ‘Snelle daling lijkt voorbij: inflatie in augustus vrijwel stabiel op 4,09 procent’. De storm die in coronacrisis was ontstaan en de hele wereld maandenlang teisterde leek overgewaaid, maar schijn bedriegt.

Nieuw rapport

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dé VN-organisatie voor monetair beleid, schreef opnieuw een inflatierapport. Ze stelt er in vast dat het drukken van een hoog inflatiepeil een werk van lange adem is. Het is volgens het IMF normaal dat de inflatie daalt na een eerste schok, maar ook dat er dan te vroeg alvast een overwinning wordt uitgeroepen.

Om dat vast te stellen werd gekeken hoe vaak geldontwaarding sinds 1970 onder controle werd gekregen. Dat gebeurde in minder dan 60 procent van de gevallen, en dus is er een aanzienlijke kans dat de inflatie ook nu binnen vijf jaar nog niet weg is. Trouwens, in de landen waar de geldontwaarding wel onder controle raakte, bleek er nog minstens drie jaar voorbij te gaan vooraleer de situatie echt stabiel was.

En oh ja: de afgelopen weken moesten de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Federal Reserve opnieuw rentebesluiten nemen om de inflatie te kunnen drukken. In Europa volgde een verhoging, in Amerika niet. Toch maken beleggers zich zorgen om de almaar stijgende rente, dus verkochten ze massaal staatsobligaties. De tienjaarsrente in België steeg meteen naar het hoogste peil sinds 2012. Slecht nieuws voor de Belgische schatkist, de huizenmarkt en uiteindelijk de belastingbetaler.

Goed nieuws?

We zijn er nog lang niet, dat is zeker. Maar vanwaar komt al dat goede nieuws dan? Volgens de IMF-onderzoekers zou dat te wijten zijn aan statistische effecten. Het totale inflatiecijfer wordt gedrukt door de dalende energieprijzen. De onderliggende geldontwaarding zou daardoor niet gezien worden. Al klopt dat niet helemaal.

Na een enorme opstoot in coronatijden, daalden de energieprijzen de voorbije maanden sterk met een negatieve druk op het inflatiepeil tot gevolg. Intussen brak ook een oorlog in Oekraïne uit, waardoor de voedselprijzen weer stegen en de dalende inflatie een halt werd toegeroepen. Een gretige journalist die de situatie als een momentopname ziet, kan het goede moment haast uitkiezen en er fantastisch (vertekend) nieuws van maken…