Immigratie: kijken we naar Zweden, of naar Denemarken?

Abdesalem Lassoued bracht ineens aan het licht wat we al lang dachten maar officieel niet wisten: 100.000 tot 200.000 immigranten zonder papieren verblijven in België.

Wat we wel kunnen berekenen via gegevens in betrouwbare en uitgebreide databanken zoals Statbel, is dat als je kriskras door België reist, één mens op drie rondom u van niet Belgische origine is. Ongeveer de helft van die ‘nieuwe Belgen’ komen uit niet-westerse landen. België is in Europa een koploper op dit vlak. Samen met Zweden, waarvan de cijfers ruwweg overeenkomen met de Belgische.

Dat beide landen elkaar via Abdesalem tegenkomen is geen toeval. Landen die het percentage allochtonen veel lager houden zijn Polen (2 procent allochtonen), Italië (8 procent), Griekenland (7 procent), Denemarken (14 procent). De rest van Europa zit daar ergens tussenin, en in steden zoals Brussel, Londen, Birmingham, Frankfurt, Stuttgart, Amsterdam en Geneve vormen zich getto’s waar de plaatselijke politiecombi’s beter buiten blijven. Europa ondergaat een transitie die sommigen interessant vinden, anderen ronduit gevaarlijk. Is het Brussels-Zweeds incident met Abdesalem een waarschuwing?

Weinig integratie

We zien weinig integratie, wel eerder segregatie. En die toestand is onomkeerbaar, zeggen demografen. In 1960 waren Europese landen voor ongeveer 99% bevolkt met etnische Europeanen. Voor de jongere generatie nu lijken dat de middeleeuwen.

De toenmalige predikanten van de diversiteit wonen nu meestal in blanke elitaire buurten. De snelheid van de etnische verandering was groot, en schakelt een versnelling hoger. Onze economie is een versnelling hoger geschakeld, en aangezien wij geen extra werknemers en verbruikers produceerden sinds de introductie van de pil, kwam de immigratie de investeerders en de wereldverbeteraars goed uit. Dachten ze. Vooral Duitsland is hiervan een voorbeeld.

Maar ook België volgt de trend. Onze bevolking nam constant toe door immigratie. De Belg met de bakstenen woning met tuintje errond bestaat nog, maar ook hij/zij wordt naar de stad getrokken in een goed uitgecijferde beperkte hoogbouwruimte. Maar onze economie doet het gelukkig nog goed genoeg om vrij vele grote gezinswoningen te bouwen langs ons ruim wegennet. Daar vind je wel vooral etnische Belgen, en andere Europeanen, schrijven demografen. Ondertussen is er zich een lagere kaste aan het vormen van mensen uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Pakistan, Turkije… Mensen met lagere inkomens, geconcentreerd in steden, en met andere, vaak islamitische, wereldbeelden.

Apartheid

Zweden is op dit vlak vergelijkbaar met België. In de jaren ’60 en ’70 bouwden zij massieve aantallen nieuwe hoogbouw blokwoningen. Alleen… de Zweden wilden er niet in wonen. Zij verkiezen net zoals de Belg een huisje met tuintje. Zweden zette zijn poorten ruim open voor immigranten, en deze appartementen waren een ideaal dak boven hun hoofd.

Nu bestaat er een segregatie. Apartheid. Mogelijk is die in België niet zo uitgesproken, maar de situatie is wel vergelijkbaar. Abdesalem Lassoued verricht zijn terroristische, door IS geïnspireerde actie in Brussel, tegen Zweden. En dat is geen toeval. Het wapen is een semi-automatisch AR-15 geweer, en dat is ook geen toeval. Gemaakt in de VS, en massaal geleverd aan Oekraïense burgers. De blonde Russische Zakharova, tv-nieuwsanker, waarschuwde Europa er enkele maanden geleden voor dat de welig tierende wapenstroom onder andere onze richting uitgaat.

Zelfs onze eigen prima FN FAL-geweren van onze legeropleiding uit de jaren ’70 komen ook rijkelijk in die circuits terecht. ‘Goede geldbelegging’, zeggen de beleggingsadviseurs. Kassa kassa, zegt Herstal, als wij ze niet maken dan vult Zuid-Korea de NAVO-arsenalen aan. Oorlog is nu eenmaal immoreel.

Europese cultuur

Pierre De Gaulle vond dat multiculturaliteit een illusie is die ophoudt van zodra etniciteiten demografisch een gelijk gewicht (gelijke aantallen) beginnen te krijgen. De socioloog-demograaf Kaufmann vindt in zijn boek ‘Whiteshift’ dat de Europeaan zijn cultuur mag verdedigen, en op zijn/haar strepen mag staan. Opkomend populisme en Trump-figuren zijn volgens hem een reactie op de demografische shift. Volgens zijn inschatting (in zover zoiets in te schatten is) verdwijnt de Europese cultuur niet volledig. Zijn ‘worst-case scenario’ is burgeroorlog of gefaalde staat. Zoals Libanon.

Deze rechtse (?) ideeën lijken sterk op het linkse (?) denken van de Deense premier Mette Frederiksen. Het land heeft één van de meest uitgesproken anti-immigratieprogramma’s van Europa. Het stuurt Syriërs terug naar Syrië, en gaat gettovorming resoluut tegen. 86 procent van zijn inwoners is Deens. Als je er geen extreme ideeën op nahoudt en je kan meewerken aan de gemeenschap, kom je er binnen, ongeacht je etniciteit of huidskleur. Frederiksen is een politica die de toekomst van haar land viseert, ook al kost haar dat stemmen.