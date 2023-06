In 2024 hebben westerse conservatieven afspraak met de geschiedenis

Conservatief rechts heeft zeer grote stappen gezet de voorbije jaren. Want wat acht jaar geleden absoluut ondenkbaar was, is voor onze ogen aan het gebeuren. Het verkiezingsjaar 2024 kan de kroon op het harde werk van conservatieve groeperingen in het Westen worden. 2024 zou het jaar van de omkering kunnen worden. Laten we acht jaar terug gaan in de tijd. Het is 2015, de president van Frankrijk is François Hollande. Een immens impopulaire sociaaldemocraat die zijn kansen op een mogelijke…

Conservatief rechts heeft zeer grote stappen gezet de voorbije jaren. Want wat acht jaar geleden absoluut ondenkbaar was, is voor onze ogen aan het gebeuren. Het verkiezingsjaar 2024 kan de kroon op het harde werk van conservatieve groeperingen in het Westen worden. 2024 zou het jaar van de omkering kunnen worden.

Laten we acht jaar terug gaan in de tijd. Het is 2015, de president van Frankrijk is François Hollande. Een immens impopulaire sociaaldemocraat die zijn kansen op een mogelijke herverkiezingen zo pessimistisch inziet dat hij zich niet eens herverkiesbaar zal stellen. Terreuraanslagen hebben rechts-populistische partijen een duw in de rug gegeven. Toch weten maar weinigen echt aan de macht te komen, want waar deze partijen hoog scoren in de peilingen, blijken verkiezingen en regeringsonderhandelingen vaak een brug te ver. In Amerika lijkt neo-conservatief Jeb Bush de Republikeinse voorverkiezingen met gemak te gaan winnen van een grofgebekte New Yorkse zakenman die tijdens de eerste maanden niet meer dan 1 procent weet te scoren in de peilingen.

In ons land zijn de Vlaams-nationalistische ambities van N-VA in de ijskast gezet. De EU lijkt door te kunnen nadat op het nippertje een faillissement van Griekenland werd voorkomen met steunpakketten die grotendeels betaald werden door de noordelijke lidstaten. Geen vuiltje aan de lucht dus voor de gemiddelde eurocratische elite. Alleen Denemarken vormt een uitzondering waar de Deense Volkspartij tot de regering weet door te dringen. Ook Polen en Hongarije lijken eurokritischer te worden, al is hun macht door hun afhankelijkheid van EU-gelden erg beperkt. Niets lijkt de eurofiele droom in de weg te staan.

Tijden zijn veranderd

Hoe anders is de situatie anno 2023. Vlaams Belang lijkt op weg te zijn om zijn hoogste score ooit te halen tijdens de verkiezingen van komend jaar. In Italië is een rechts-conservatieve regering aan de macht die een stabiele indruk maakt. In Zweden en Finland drongen rechts-conservatieve partijen tot de macht weten door en iedere vorm van een cordon werd er doorbroken. De Britten zijn na een spectaculair Brexit-referendum uit de EU zonder dat de handel instortte. Het land presteert sinds 2016, economisch gezien, beter dan Duitsland.

In Frankrijk is Marine Le Pen met het Rassemblement National een grote oppositiefractie met 89 parlementsleden. In Duitsland draait het linkse stoplichtexperiment uit op een totale mislukking met een AFD die bijna 20% scoort in de peilingen, in oppositie tegen de groene plannen van de regering. In Hongarije blijft Orban al jaren onverslaanbaar en populair bij zijn eigen bevolking met economische groeicijfers waar weinig landen kunnen aan tippen. In Oostenrijk is de FPÖ de grootste partij van het land in recente peilingen en heeft de partij ook weten door te dringen in verschillende deelstaatparlementen. Spanje lijkt het volgende land te worden waar een omkering plaatsvindt met de verkiezingen in juli. In de Verenigde Staten blijkt president Biden impopulairder dan president Trump, die tijdens zijn termijn de Republikeinse partij in een andere, America First, plooi heeft gelegd.

Verschuivende verhoudingen

Dit alles weerspiegelt zich in verschuivende verhoudingen binnen de internationale geopolitiek. Was het enkele jaren geleden nog ondenkbaar dat euro-kritische partijen mee zouden gaan besturen op Europees niveau, blijkt vandaag niet meer het geval. Een gedeelte van de EVP ziet een alliantie met de conservatieven van Giorgia Meloni en de eurosceptici van de ID-fractie best wel zitten. Het monsterverbond tussen de EVP, de liberalen en de socialisten zou in 2024 zomaar verbroken kunnen worden.

Daarnaast is het zeer goed mogelijk dat een Republikeinse president met een America First-beleid in 2024 het Witte Huis verovert. Hierdoor zal de Europees-Amerikaanse as opeens een heel andere toon aanslaan. Klimaatbeleid zal in sneltempo naar de achtergrond verdwijnen. CO2-budgetten worden volledig ondenkbaar en economische samenwerking en energieonafhankelijkheid zullen worden versterkt. De afhankelijkheid van China zal worden afgebouwd en wellicht zullen er gezamenlijke maatregelen tegen de ESG-scores van bedrijven volgen, die bedrijven trachten te dwingen richting een links utopia. Een gevecht over de politieke macht van grote bedrijven zoals DeSantis die in Florida met Disney heeft, zou wellicht ook naar deze kant van de oceaan kunnen overwaaien.

Migratiebeleid en nationale identiteit

In Europa zal vooral de invloed op migratievlak gevoeld worden. Er zouden Europese migratiedeals kunnen worden gesloten met veilige landen zoals Rwanda om illegale immigranten niet langer onbeperkte toegang tot het Europese continent te geven. De uitgaven op Europees niveau zullen wellicht worden teruggeschroefd en projecten zoals de Digital Service Act, die de neiging hebben de vrijheid van meningsuiting in te perken, zullen worden geannuleerd. De cultuuroorlog zal niet langer worden aangewakkerd met diversiteitseisen en subsidies aan antinationale groeperingen op Europees niveau.

De kans is ook groot dat de soevereiniteit van landen op een betere en duurzamere manier kan worden beschermd zodat deze in de toekomst niet zo makkelijk kan worden afgenomen als momenteel het geval is. Initiatieven zoals het pandemieverdrag van de WHO zijn ten dode opgeschreven met een nationaal-conservatieve Europees-Amerikaanse as. Op vlak van energie zou kernenergie sterker worden ondersteund dan nu het geval is.

2024 wordt een kans die Europese conservatieven niet mogen laten liggen. De huidige beleidslijn kan worden onderbroken, een ander beleid lijkt daadwerkelijk mogelijk. In 2024 staat er dus het één en ander op het spel, want wat acht jaar geleden onmogelijk leek zou nu zomaar werkelijkheid kunnen worden.