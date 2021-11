In Brussel is het weer eens van ‘C’est comme ça!’

'C'est comme ça!' Zo klonk het stoïcijns commentaar van minister Sven Gatz (Open-Vld) toen een Vlaamse Brusselaar zich een paar maanden geleden over politie-agenten in de hoofdstad beklaagde die geen woord Nederlands begrepen. Aan sommige dingen is nu eenmaal niets te doen, leek de minister te suggereren. Ik vraag me af of hij in zijn hoedanigheid van minister van financiën hetzelfde gezegd heeft tegen zijn medewerkers toen bleek dat het Rekenhof zelfs weigerde om sommige Gewestelijke rekeningen te beoordelen omdat…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘C’est comme ça!’ Zo klonk het stoïcijns commentaar van minister Sven Gatz (Open-Vld) toen een Vlaamse Brusselaar zich een paar maanden geleden over politie-agenten in de hoofdstad beklaagde die geen woord Nederlands begrepen. Aan sommige dingen is nu eenmaal niets te doen, leek de minister te suggereren.

Ik vraag me af of hij in zijn hoedanigheid van minister van financiën hetzelfde gezegd heeft tegen zijn medewerkers toen bleek dat het Rekenhof zelfs weigerde om sommige Gewestelijke rekeningen te beoordelen omdat die te slecht waren opgesteld. Van een blamage gesproken… Het was niet bepaald een geval van boekhoudkundige muggenzifterij. Een bedrag van 770 miljoen was verkeerdelijk ingeschreven voor 77.000. Directeurs bleken rond te rijden in dienstwagens die hen eigenlijk helemaal niet toegekend hadden mogen worden. De rekeningen blonken uit door slordigheid. Dat kan niet anders dan een gevolg zijn van gedoogbeleid. Anders is er sprake van amateurisme, of nog erger medeplichtigheid.

Brandweer

Maar volgens Gatz is er geen sprake van wanbeheer. Hij verontschuldigde zich en zei dat het niet meer zou gebeuren. Er zou een intern onderzoek komen om te vermijden dat dergelijke gênante fouten zich niet zouden herhalen. De warrige rekeningen van organisaties als de Brusselse brandweer, Visit.Brussel of Parking.Brussels getuigen van ‘een te losse impact’. De minister zegt er te zullen op toezien dat in de toekomst iedereen in het gareel gaat lopen. Hoe hij dat zal gaan doen, zegt hij er evenwel niet bij.

Toch merkwaardig dat niemand het nodig had gevonden alle rekeningen met argusogen te bekijken, voor het Rekenhof zich kwaad maakte…

Van Hengel

Deze week moet het Brussels parlement de begroting goedkeuren. Maar als de administratie haar werk zo slordig doet, en de medewerkers van de minister miljoenenfouten zelfs niet opmerken, hoe betrouwbaar zijn de cijfers dan die aan de vertegenwoordigers van het Brusselse volk worden voorgelegd?

Een journalist liet opmerken dat de Vlaamse liberalen toch al heel lang de Brussels centen beheren, sinds de vorige minister, Guy Van Hengel (Open-Vld). Het is bovendien niet de eerst keer dat het Rekenhof een slecht rapport geeft aan het Brusselse Gewest. Neen, het had niets te maken met een kwalijke erfenis, wist Gatz. Het rekenhof had misschien de vorige jaren ook al opmerkingen gemaakt bij de Brusselse boeken, maar met het werk van zijn voorganger had dit pijnlijke voorval niets te zien. Met het werk van wie dan wel, kan men zich afvragen.

Kabinetten

Het siert Gatz dat hij de fouten niet naar iemand wil doorschuiven. Maar dat betekent wel dat hij toegeeft dat de fout ligt bij de administratie die hij beheert en dat hij daar als minister geen vat op heeft. Die is sinds de oprichting van het Brussels Gewest behoorlijk gegroeid. Net als de ministeriële kabinetten, die in verhouding veel meer medewerkers tellen dan die van de andere, grotere gewesten.

Minister-president Vervoort heeft 81 mensen in dienst, dat zijn er 37 meer dan zijn Vlaamse confrater Jambon, voor vijf keer minder inwoners. Sven Gatz heeft een hofhouding van evenveel mensen als de Vlaamse minister-president.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Misschien is dit een academische vraag, maar wanneer is een minister eigenlijk verantwoordelijk voor het werk van zijn ondergeschikten en medewerkers? Als er dergelijke, enorme fouten gemaakt worden die op geen enkel moment opgemerkt zijn door hoogopgeleide cabinetards, dan is er toch een probleem.

Als men het loon en de glorie aanvaardt die gepaard gaan met een ministeriële functie, dan moet men ook de eindverantwoordelijkheid aanvaarden die er mee gepaard gaat. Gatz had de eer aan zichzelf moeten houden en zijn ontslag aanbieden aan minister-president Vervoort (PS). Die had dat zelfs kunnen weigeren, zodat Gatz niet alleen zijn eer maar ook zijn job had kunnen redden.

Vervoort in Cuba

Maar zelfs dat heeft Gatz niet kunnen doen, want zijn minister-president had vorige week wel wat beters te doen. Op een moment dat iedereen zich over de klimaatcrisis bezon in Glasgow, was Vervoort met een vol vliegtuig voor een Belgische missie vertrokken naar Cuba. Hij was daar gaan bestuderen hoe het zat met de Cubaanse gehandicaptenzorg en het culturele beleid. De Minister-president kent zo zijn prioriteiten!

Terwijl hij genoot van het Cubaanse klimaat, kreeg het imago van zijn regering en gewest een klap van jewelste. De schade is eigenlijk niet te overzien. Dit geknoei zal blijven hangen. Elk pleidooi van minister Gatz om de lonen van pendelaars in het Brusselse Gewest te belasten zal op hoongelach onthaald worden. Want wie kan beweren dat de financiële problemen van Brussel daarmee opgelost zouden zijn, als men zijn eigen rekenwerk niet onder controle heeft? En wie kan een pleidooi over een andere mobiliteit in Brussel nog au sérieux nemen als een minister aan een reeks directeurs dienstwagens toekent waarvoor geen enkele wettelijke basis bestaat?

Splendid isolation

Op een merkwaardige manier berichtten de Franstalige media weinig over dit debacle. Gatz heeft waarschijnlijk daaraan zijn politiek overleven te danken. Aan Vlaamse kant kreeg hij het harder te verduren. De zelfingenomen incrowd zal dit weer als Vlaamse Brusselbashing kunnen afdoen. Wie doet die Brusselse politieke klasse wat, in hun splendid isolation?

Na een stil ‘Oh pardon’ kan Gatz gewoon verder doen, met de zegen van Rudy Vervoort, zijn minister president. Als die terug is van zijn Caraïbische trip zal hij zijn minister van financiën na een schouderklopje troosten met zijn eigen woorden : ‘C’est comme ça’!