In Fiscalië en Wallonië huist geen uil van Minerva

De auto is de takstepel van de overheid, waar politici steeds nadrukkelijker aan zabberen. Met behulp van desinformatie worden we niet alleen genaaid, ze zuigen ons terwijl nog leeg ook. Onze stelende politici zijn bijzonder creatief. Nog voor de wagen de showroom verlaat, betalen we 21% btw op de aankoop van onze wagen en vervolgens belasting op inverkeerstelling (BIV). Vanaf onze eerste kilometer betalen we een jaarlijkse rijtaks, accijnzen op brandstof, en voor bedrijfswagens een CO2-bijdrage. Groen is zowat de enige Vlaamse partij die nog vasthoudt aan het idee om daarbovenop nog een kilometerheffing uit onze zakken te sleuren. Zalig de groenen van geest, want hen behoort het rijk Fiscalië.

Lage Emissiezone & hoge boete

Ook lokaal lurkt men aan de takstepel van de auto. In Brussel, Antwerpen en Gent moet je een LEZ-taks betalen om de lucht te mogen vervuilen. De eigen vervuilende stadsvoertuigen worden vrijgesteld door een vestzak-broekzakoperatie. Dat gaat als volgt: de financieel directeur dropt een zak euro’s in de schoot van de chef van de technische dienst, die huppelt vervolgens naar het kantoor van de financieel directeur en betaalt er een uitstoottaks voor vervuilende stadsvoertuigen mee. Of hoe je door jezelf te betalen je geweten witwast. Ik heb gisteren mezelf 1000 euro betaald om consciëntieus ‘anders gepigmenteerden’ op de tram te gaan uitschelden. Het mag want ik heb mezelf een KUT betaald, een Kille Uitscheld Taks.

Ook het overheidsbedrijf De Lijn krijgt een vrijstelling omdat ze geen geld heeft om alle bussen te elektrificeren. Maar Jan met de pet die geen geld heeft om een elektrische wagen te kopen, slaan ze met taksen om de oren. In Fiscalië huist geen uil van Minerva enkel een ezel van Don Quichot. Mocht het nog niet doorgedrongen zijn, LEZ is een armoedetaks van sociale bloedzuigers in groene farizeeërsgewaden. Zalig de groenen van geest, want hen behoort het rijk Fiscalië.

Buideltaks

De CO2-uistoot van de auto wordt zwaar belast, maar de open haarden van onze groene jongens blijven onaangeroerd. Nochtans een gezellig avondje aan de open haard stoot evenveel CO2 uit dan een autorit van Brussel naar Sint-Petersburg (USSR). En wat dan met de open haard in Australië? De parlementairen van Groen en Ecolo wilden samen met Anuna De Wever en Greta Thunberg naar Australië om de bosbranden te gaan blussen. Er werd echter geen zeilschip gevonden dat hen voor juni 2021 daar kon afzetten. Van de klimaatkikkers mogen de Europese blusvliegtuigen niet naar Australië omwille van hun schandalige CO2-uitstoot. De koala’s en kangoeroes danken u voor de propere lucht boven Zaventem. Sommige groene taksfanaten pleiten voor een solidariteitsbijdrage voor buideldieren, een buideltaks of marsupilami-brandschatting. Zalig de groenen van geest, want hen behoort het rijk Fiscalië.

Paarse bont en blauwe potstampers

Politiek veldbestormer Karel Van Eetvelt wou het begrotingstekort van België aanpakken, maar krijgt nu een grotere uitdaging: de put en het wanbeheer van Marc Coucke in RSCA oplossen. De paars-witte potstampers werden vorig jaar vernederd en worden dit jaar bont en blauw geslagen. Nadat de takeldienst Kompany en de mirakeltrainer Vercauteren bleven steken in de modder moeten wielergodheden Lefevre en Vandenhaute aangevuld met Samu social-profiteur Close, paars-wit uit het moeras sleuren. De tandem Lefevre-Coucke reeds nochtans geen platte prijs. Zowat de slechtste jaren van Patrick Lefevre’s wielerploeg waren toen Marc Coucke de dans leidde. Ware het niet dat Lefevre hem wat koeken op zijn smoel verkocht en buiten zwierde, of zijn wielerploeg was niet meer.

In KV Oostende was het ook koekenbak. Marcske is aan het zeetje de mossel gaan verdrinken in een tsunami van dwaze beslissingen. De vissersploeg werd groggy achtergelaten en is nog steeds aan het bekomen van de psychedelische pillen van Coucke. Gelukkig vond men recent een groep Amerikaanse databoeren om zijn augiasstal uit te mesten. In Anderlecht weten ze het nu ook al: ‘met Coucke ga je snel naar de hel en sla je een kemel’.

Euthanasie van cordonkeutelaars

Terwijl de vier seizoenen van Vilvaldi op de achtergrond gonst, jeremieert Magnette over treuzelende politici die de gesprekken boycotten. Maar het is de Waalse coterie van ‘rechtscisten’ die onverdraagzaam talmt, terend op hun haat voor de Vlaamse-nationalistische ideologie. De met voorsprong grootste rechtscist is Zakia Khattabi, haar haat en disrespect voor andersdenkenden is zo groot dat ze zelf de hand van Bart De Wever niet wil schudden. In Wallonië wordt rechtscisme gelauwerd en geldt ze kennelijk als voorwaarde om voorgedragen te worden voor het grondwettelijk hof. Leve de haat voor elke rechtse ideologie. Het Waalse snowflake-gedrag wordt helaas niet beïnvloed door de klimaatopwarming, waardoor een Belgische ijstijd aan de horizon opdoemt. In de Waalse bossen wroeten steeds meer everzwijnen en roven vaker wolven, maar een uil van Minerva spreidt er zijn vleugels niet.

De Vlaamse trado’s geilen niet op een regeringsdeelname en zouden omwille van hun electorale onthoofding liever groeien op de oppositiebanken. Maar door hun heiligverklaard cordon sanitair, dat in Wallonië doorgeslagen is naar de N-VA, moeten ze straks in de meerderheid het doodsgewaad van de kiesdrempel aanmeten. Wie zijn poco-gat verbrandt, moet op de blaren zitten. De cordonkeutelaars moeten nu solliciteren naar een euthanasie van geestdodende blindheid. De door haat geconsumeerde Walen sleuren de Vlaamse trado’s het graf in en breken de materniteit van Elisabeth I af. Terwijl tienerbenden onze straten onveilig maken en onze dochters aanranden, vandaliseren en terroriseren politieke kleuterbenden de Wetstraat en onze maatschappij. De tienerbenden kunnen we door een harde politieaanpak en consequent juridisch apparaat bestrijden, de politieke kleuterbenden enkel door een harder oordeel van de kiezer.