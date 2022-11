In het spoor van de Afghaanse vluchtelingen

Na het aangekondigde vertrek van de NAVO-missie uit Afghanistan begonnen de islamitische strijders van de Taliban aan een opmars in het land. In een spoedtempo veroverden ze Afghaanse steden en uiteindelijk ook in augustus 2021 de hoofdstad Kaboel. Op het einde van die bewuste maand verliet het laatste Amerikaanse vliegtuig Kaboel en kwam het land weer opnieuw onder het bestuur van de Taliban. Duizenden Afghanen besloten echter niet onder het schrikbewind van de Taliban te blijven leven en zochten hun toekomst buiten het…

Na het aangekondigde vertrek van de NAVO-missie uit Afghanistan begonnen de islamitische strijders van de Taliban aan een opmars in het land. In een spoedtempo veroverden ze Afghaanse steden en uiteindelijk ook in augustus 2021 de hoofdstad Kaboel. Op het einde van die bewuste maand verliet het laatste Amerikaanse vliegtuig Kaboel en kwam het land weer opnieuw onder het bestuur van de Taliban. Duizenden Afghanen besloten echter niet onder het schrikbewind van de Taliban te blijven leven en zochten hun toekomst buiten het land.

Vluchtelingen in Iran

In het straatbeeld van Shiraz — een stad in het zuiden van Iran — zijn enkele Afghaanse jongemannen de vuilnisbakken aan het afruimen. Maar aangezien het de Ramadanperiode is, valt er overdag weinig te schuimen. De blikken die zij van de lokale winkeleigenaars krijgen toegeworpen, spreken boekdelen. Sinds het steekincident in de Iraanse stad Mashad, waarbij drie sjiitische geestelijken werden neergestoken, heerst er veel wantrouwen naar deze groeiende groep van vluchtelingen. Voor het land dat ook enorm lijdt onder de economische sancties waar het onder gebukt gaat, betekenen ze voor de lokale bevolking een grote last.

Ashtad: ‘Voorheen bleef de overlast van de vluchtelingen vooral beperkt tot het grensgebied met Afghanistan. Maar we zien steeds meer van hen toekomen in de grotere steden zoals Shiraz en Isfahan. Aangezien de economische situatie in Iran zeer zwaar doorweegt, is voor hen werk vinden zeer moeilijk. Velen van hen worden dus uitgebuit in sweatshops. Diegene die niet willen werken beroepen zich op bedelen of criminaliteit. Vaak hebben Afghaanse criminelen connecties aan de andere kant van de grens en faciliteren ze de smokkel van drugs zoals opium en methamfetamine. Ironisch genoeg worden deze ook onder de boerka’s van vrouwen over de Iraanse grens gesmokkeld.’

Liever sjiitische vluchtelingen

In Iran maakt men ook een duidelijk onderscheid tussen de verschillende groepen vluchtelingen uit Afghanistan. De sjiitische Hazara die op de vlucht zijn voor de vele bomaanslagen die tegen hen gericht zijn, krijgen in een door religie gedomineerd land als Iran — als sjiitische, vervolgde geloofsbroeders — een warmer onthaal dan Afghaanse vluchtelingen die de soennitische tak van de islam belijden.

Officieel zijn er bijna een miljoen Afghaanse vluchtelingen in Iran, maar officieus schat men dat het cijfer dubbel zo groot is. Diegenen die ervoor kiezen om hun kansen in het Westen te wagen trekken het land door naar het uiterste noordwesten, waar ze dan hun poging wagen om de Turkse grens over te steken.

De muur van Erdoğan

Langs het meer Van in het oosten van Turkije zijn ze snel langs de weg op te merken. Het zijn de groepjes vluchtelingen die vandaag voornamelijk uit Afghanistan komen. Allen zijn ze de Iraans-Turkse grens overgestoken en zoeken ze nu hun weg in dit bergachtige deel van Turkije. Langs de grens spelen ze een continu kat-en-muisspel met de Turkse politie. Diegenen die men vat sturen de Turkse autoriteiten terug de Iraanse grens over. Of ze worden beroofd en berooid van hun geld en bezittingen langs de kant van de weg achtergelaten.

De gelukkige zielen die niet in de handen van de Turkse autoriteiten vallen, trekken verder richting het Westen. Maar ondanks dat de vluchtelingen niet blijven, ervaren de lokale inwoners toch overlast van deze instroom van (Afghaanse) vluchtelingen. Een van hen is Ayla die met haar gezin in de stad Doğubayazıt niet ver van de Iraanse grens woont in het onherbergzame oosten van Turkije. De stad ligt in de schaduw van het paleis van Ishak Pasha van waaruit in het verleden de Ottomaanse gouverneurs over de regio heersten.

Ayla: ‘We zien hier veel vluchtelingen langskomen. Vóór de val van Kaboel voornamelijk uit Pakistan, maar nu zien we steeds meer Afghanen komen. Ze blijven niet lang in Oost-Turkije want er heerst hier veel armoede en er zijn weinig economische kansen. Allen willen ze liever naar de rijke kuststeden zoals Izmir en Antalya trekken. Maar voor velen blijft de voornaamste bestemming Istanboel en/of Europa.’

Vluchtelingenhaven Istanboel

In Istanboel wordt er in het museum ‘Panorama 1453’ de Turkse inname van Constantinopel verheerlijkt. Het museum geeft een duidelijke boodschap: sinds 1453 is deze stad van ons. Maar het sociaal weefsel van de stad is door de komst van de vele vluchtelingen stapsgewijs aan het veranderen waardoor de stad steeds minder Turks wordt. Het is een evolutie waar veel Turken het moeilijk mee hebben.

Als je vandaag in de straten van Istanboel wandelt, is deze verandering ook duidelijk te horen. Een decennium geleden hoorde je Turks en af en toe Koerdisch in de straten van de grootstad. Tegenwoordig hoor je op bekende plaatsen zoals het Taksimplein dat meer Arabisch, Farsi en Pasjtoe dan Turks wordt gesproken.

‘Vluchtelingen gaan Erdoğan de kop kosten’

Niet ver van de Hagia Sophia — de beroemde kathedraal die president Erdoğan van een museum terug tot een moskee omvormde — baat Mozes een restaurant uit. Vanuit liefdadigheid stelt hij enkele vluchtelingen in zijn Turkse restaurant te werk.

Mozes: ‘Veel Turkse inwoners van Istanboel zijn niet blij. De economie draait niet goed, de inflatie stijgt en daarenboven zijn er de vele vluchtelingen in de stad. Grappig genoeg klaagden vroeger Turkse burgers vooral over de Koerdische kwestie en de PKK, heden ten dage zijn de vele vluchtelingen het voornaamste klaagonderwerp geworden. Toppunt is dat Turkije voor deze vluchtelingen van de Europese Unie zakken vol met geld krijgt maar de gewone burger ziet hier niets van.

Maar ik ga niet veralgemenen want ze zijn niet allemaal slecht. In mijn restaurant werken er ook enkele Afghanen die vaak geld naar hun land sturen om hun familie te onderhouden. Eerlijk gezegd doen zij vaak het werk dat de lokale Turken niet meer willen doen. Begin 2020, tijdens de crisis aan de Griekse grens, kwam de politie vluchtelingen van de straat plukken om ze naar de grens te brengen. Zelfs uit mijn restaurant hebben ze Afghaanse werknemers geplukt. Maar velen wilden vrijwillig mee. Europa blijft voor hen een plaats van melk en honing. Maar uiteindelijk draaide dit alles op een sisser uit. Vele Turken zijn deze politieke spelletjes van Erdoğan met de vluchtelingen beu. Volgens mij gaat hem dit bij de volgende verkiezingen zijn kop kosten.’

Dit artikel kwam tot stand met steun van VOS – Vlaamse Vredesvereniging