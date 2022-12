In Oekraïne worden de beslissende wapens geleverd door ontwikkelingslanden

Volgens het International Peace Research Institute van Stockholm gaf Rusland in 2021 zo’n 66 miljard dollar uit aan defensie. De Verenigde Staten (VS) spendeerden in dat jaar het twaalfvoudige en andere NAVO-landen het vijfvoudige. Militair topmaterieel (en bijgevolg wereldhegemonie) zit dus nog stevig verankerd in de NAVO-handen. Maar er zijn recent wereldwijd creatieve kapers op de kust, die geen deel uitmaken van de Westerse alliantie. De chaos in Oekraïne maakt dat duidelijk. Er wordt nu gebruikgemaakt van Iraanse semi-ballistische raketten.…

Maar er zijn recent wereldwijd creatieve kapers op de kust, die geen deel uitmaken van de Westerse alliantie. De chaos in Oekraïne maakt dat duidelijk. Er wordt nu gebruikgemaakt van Iraanse semi-ballistische raketten. Deze lage-kostprijs-technologie wordt beheerst door landen als Turkije, Noord-Korea, Iran, Israel en Pakistan. Ook Rusland, China, Indië, en Zuid-Korea zijn van de partij.

Geen Westerse invloedssfeer

Een aantal van deze landen behoren niet tot de Westerse invloedssfeer en worden geklasseerd onder ‘ontwikkelingslanden’. De semi-ballistische raketten gebruiken ‘slechts’ een hoogte van zo’n vijftig kilometer. Aan vijf keer de geluidssnelheid kunnen ze heel accuraat naar hun doel worden gebracht, daarbij geleid door satellieten die ook al lang geen monopolie meer zijn van het Westen. Wat daar nog bijkomt zijn de efficiënte drones van Turkije en van Iran. Als je het kapitaal niet hebt om nutteloze strategische vliegtuigen en raketten te bouwen, dan ontwerp je eenvoudige efficiënte toestellen voor gebruik in tactische gevechten.

Het onevenwicht tussen Oekraïne en Rusland qua manschappen is veel kleiner dan onze media laten uitschijnen. Oekraïne is een militaire supermacht, met een rijke NAVO als wapenleverancier, en sinds 2014 instructeur van tienduizenden Oekraïense soldaten. Het belangrijkste wapen dat NAVO levert is het HIMARS-systeem. Het lanceert zes raketten die via GPS een doel treffen tot op tachtig kilometer afstand, met grote precisie. Maar, één raketje kost 150.000 dollar. Op 2 december bluffen de Russen dat ze de raketten nu kunnen neerhalen via nieuw geïnstalleerde software in hun luchtafweersystemen.

Verrassend was dat de Russische landmacht hun tanks op de schroothoop reden tijdens de eerste maanden van de inval in Oekraïne. Oekraïne gebruikte vooral de Turkse Bayraktar-drones als anti-tankwapen, en geen puur ‘Westers’ materieel. Dat verdween naar de achtergrond, mogelijks door kwetsbaarheid voor aangepaste Russische luchtafweer, mogelijks door Russische druk op Turkije.

Ook de luchtmacht blunderde

Niet alleen de landmacht blunderde, ook de Russische luchtmacht kon onvoldoende controle houden over het Oekraïense luchtruim. Het werk van gesofisticeerde nieuwe en dure jachtvliegtuigen werd weer verrassend overgenomen door nog goedkopere drones: de Iraanse Shahed-kamikaze-‘brommertjes’. ‘Slechts’ 20.000 dollar per stuk, en uitgerust met het Russische GLONASS-satellietnavigatiesysteem. Daardoor kunnen ze heel accuraat op hun doelwit afgaan. We kunnen stellen dat NAVO met een enorm budget en Rusland met een enorme bluf over strategische superwapens, verrast waren dat Turkse en Iraanse technologieën de tactische job moesten klaren en dat die dat ook efficiënt deden.

Alle systemen maken gebruik van satellietnavigatie. Het GLONASS-navigatiesysteem is vergelijkbaar met het Amerikaanse systeem dat enigszins foutief ingeburgerd als ‘GPS’ wordt aangeduid. Europa (Galileo), India (NaviC) en China (Beidou) hebben eigen systemen. Mijn fietscomputer Garmin (VS) gebruikt naar keuze alleen GPS, ofwel GPS & Glonass, ofwel GPS & Galileo. De systemen worden selectief geactiveerd of gedeactiveerd als drukking- of chantagemiddel.

Je kan dus beter alleen vertrouwen op je eigen systeem om uw positie op aarde te bepalen. Als je meer wil weten dan je positie, je wil bijvoorbeeld dit artikel lezen of iemand opbellen, dan wordt die informatie gedeeltelijk overgebracht via kabels. Als je dus in Oekraïne zit en Poetin vernietigt kabels, dan heb je geen internet en geen telefoon, tenzij je Elon Musk’s Starlink-satellietsysteem gebruikt. Dat doet het draadloos, maar niet kosteloos. Je hebt wel nog gratis navigatie via GPS, Glonass of Galileo, tenzij de satellieteigenaar die ook uitschakelt.

Oorlog schuift op

Je vraagt je soms af wat die Elon Musk van zin is met minstens 12.000 satellieten. De oorlog in Oekraïne maakt dat in één klap duidelijk: internet en telefoonverbinding geven, als ons klassiek bekabeld systeem in een oorlogssituatie uitvalt of niet aanwezig is. Uiteraard is het Pentagon ondersteunende partij voor Starlink. Rusland en China hebben onder andere lasersystemen in ontwikkeling om deze laagvliegende satellieten te verstoren. De oorlog schuift op naar vijftig kilometer (semi-ballistische raketten), vijfhonderd kilometer (Starlink), en 20.000 kilometer hoogte (satellieten voor navigatie en observatie).

Elon Musk noemde de eerste Starlink-satellieten ‘Tintin’, naar de bekendste Belg op deze aardbol: Kuifje. Die vloog naar de maan met een door professor Calculus in Syldavia gemodificeerde V2-raket. De enige modificatie die nodig was, was sturing tijdens de vlucht. De ‘Wunderwaffen’ van de Duitsers waren niet-efficiënte ongeleide projectielen. Maar de laatste jaren slaagt bijvoorbeeld Iran erin om professor Calculus’ idee uit te werken, wie weet dankzij de hulp van de Duitse Dr. Miller.

Topbelegging

De semi-ballistische ‘Fateh’-raket bereikt, zoals de V2, slechts minder dan honderd kilometer hoogte, maar ze wordt in haar val bijgestuurd, geholpen door Russische Glonass-ingenieurs. In 2020 stuurt Iran deze raketten even richting militaire basissen van de VS in Irak. ‘Onmogelijk te onderscheppen’, zeggen de VS onthutst. En de prijs valt mee: 150.000 dollar. Slechts evenveel als één HIMARS-raketje.

Ondanks gigantische militaire steunbudgetten, massale militaire opleiding (in Engeland, Polen, Frankrijk), Russische blufpoker en dure huurlingen worden respectievelijk de NAVO en Moskou in Oekraïne onderstut door creatieve nieuwe wapenontwerpen van enkele ontwikkelingslanden. De boven vermelde kleine kostenschatting van de afgevuurde projectielen, plus gesaboteerde gasleidingen, is gigantisch. Geen nood, wij betalen. Je zal het al gemerkt hebben aan je energie- en supermarktafrekening. Oekraïne is een totaal onethische langetermijnbelegging van de Westerse en Russische elite, met trompetgeschal en misleidende artikels ondersteund door de mainstream media van beide kanten.