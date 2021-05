Independentistische regering in de maak in Catalonië?

Bij de laatste verkiezingen in Catalonië, op 14 februari jl., behaalden de independentistische partijen tezamen een meerderheid, zowel in zetels als in stemmen. Die stemmen zijn verdeeld over drie politieke krachten. Al snel werd duidelijk dat de drie partijen de handen in elkaar zouden slaan om een nieuwe regering te vormen: de links-republikeinse ERC, centrumpartij Junts x Catalunya en de links-anarchistische CUP.

Dit weekend kondigde ERC aan dat het op zichzelf een minderheidskabinet zou vormen omdat er geen akkoord is bereikt met de Junts per Catalunya om een coalitie in het zadel te helpen. ERC onderhandelt nu met de CUP en de (niet-independentistische, progressieve) Comuns over een regeringsakkoord. Over een paar dagen zullen we zien hoe de Catalaanse regering zal worden samengesteld maar… zoals de voorbije maanden bleek kan alles nog.

Strategie

De huidige sleutel tot de vorming van een nieuwe regering in Catalonië is net de strategie die gevolgd moet worden om de onafhankelijkheid te bereiken. Elk van de drie partijen heeft eigen belangen en de strategische lijnen om de onafhankelijkheid te bereiken lopen uiteen. Bij de onderhandelingen gaat het erom het machtsevenwicht te vinden in de Catalaanse instellingen: de Generalitat (regering) en het Parlament.

Vandaag ligt er een nieuwe ‘instelling’ op tafel, de jonge Consell per la República. De drie partijen moeten nog uitmaken hoe deze ‘raad voor de republiek’ wordt bestuurd en welke werkelijke macht ze zal krijgen.

Beleid van verzet

De nieuwe regering moet een ‘gezamenlijke strategie’ voor ten minste zes jaar uitwerken. In de eerste plaats moet zij het eens worden over een strategie voor het verkrijgen van amnestie voor de negen politieke gevangenen, ballingen en de slachtoffers van de Spaanse juridische repressie. De beslissing over eventuele amnestie ligt momenteel in handen van de centrale regering in Madrid. De nieuwe Catalaanse regering moet vanuit het politieke verzet werken aan het herwinnen van de vrijheden die Catalonië de afgelopen jaren – sinds het referendum op 1 oktober 2017 – heeft verloren.

Vreedzame strijd en politieke strijd

Bovendien moet de nieuwe regering, als zij op middellange termijn onafhankelijkheid wil realiseren, een scenario van vreedzame politieke strijd uittekenen, om zowel in Spanje als internationaal het terrein klaar te maken opdat referendum over het recht op zelfbeschikking een datum krijgt en dat de uitslag ervan effectief zal zijn. Schotland en de Faeröer-eilanden zijn momenteel op weg naar op zelfbeschikking en zouden een voorbeeld kunnen zijn voor de nieuwe regering.

De drie onafankelijkheidspartijen in het parlement, zouden een gezamenlijke strategie moeten kunnen vinden. In Catalonië zijn er in de loop van de geschiedenis altijd goede strategen geweest in verschillende disciplines. Er zijn er geweest op politiek, diplomatiek en militair gebied, die ten dienste zijn gesteld van zowel Catalaanse als andere staten. Geostrategie, geopolitiek en veiligheidsbeleid zijn van fundamenteel belang voor het consolideren van een nieuwe staat in de wereld. Als de regering van Catalonië onafhankelijkheid nastreeft, moet zij in de volgende legislatuur in al deze domeinen aan het werk.

De tijd dringt

Afgezien daarvan – maar niet minder belangrijk – zijn de Catalaanse burgers zich er tegenwoordig terdege van bewust dat zij een gezondheids-, sociale en democratische crisis doormaken. Zij eisen dat er snel een uitvoerende regering wordt gevormd die oplossingen biedt voor hun dagelijkse behoeften. Bijgevolg moet de vorming van die regering een prioriteit zijn met de natuurlijke uitkomst van de stembusgang.

Indien er uiteindelijk geen akkoord komt tussen de drie krachten, dan zullen zij de meerderheid van de onafhankelijkheidsbeweging verontwaardigd achterlaten. Dan zullen er nieuwe verkiezingen moeten komen, die opties geven aan een eventuele unionistische regering. De drie onafhankelijkheidspartijen dragen een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van Catalonië.