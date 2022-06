Indien u minder uitgeeft, stijgt uw koopkracht: maatregel aan 100 per uur

Daar zijn ze weer met hun algehele snelheidsbeperking van 100 km/u op de autosnelweg. Deze keer is het de 'expertengroep koopkracht en concurrentievermogen' die het ideetje oppert en nu als koopkrachtmaatregel wil introduceren. De maatregelen worden voorgesteld onder het motto 'als je minder uitgeeft, stijgt je koopkracht'. Die mag je inkaderen naast de tweet van Marc Van Ranst over faillissementen in de HoReCa, waarin hij stelde dat je simpelweg moest zorgen dat je meer verdient dan je uitgeeft. Waar hebben…

Daar zijn ze weer met hun algehele snelheidsbeperking van 100 km/u op de autosnelweg. Deze keer is het de ‘expertengroep koopkracht en concurrentievermogen’ die het ideetje oppert en nu als koopkrachtmaatregel wil introduceren.

De maatregelen worden voorgesteld onder het motto ‘als je minder uitgeeft, stijgt je koopkracht’. Die mag je inkaderen naast de tweet van Marc Van Ranst over faillissementen in de HoReCa, waarin hij stelde dat je simpelweg moest zorgen dat je meer verdient dan je uitgeeft. Waar hebben we dit soort experten aan verdiend?

Kruistocht

De Groenen – de naam slaat wellicht op de gelaatskleur bij het aanschouwen van menselijk plezier – kirren al van plezier. Vlaams parlementslid Stijn Bex (Groen) kwam al eerder aanzetten met een algemene snelheidsbeperking van 100 km/u om de koopkracht van de mensen op te krikken. De onderliggende beweegredenen leiden eerder in de richting van de kruistocht tegen de automobiel.

Bex en co beweren dat je 10 tot 20% minder brandstof zou verbruiken indien je 100 in plaats van 120 km/u als snelheidslimiet hanteert. Een bewering die nergens op slaat omdat ze geen rekening houdt met een aantal factoren, waaronder de belangrijksten: het type wagen en de verkeersomstandigheden.

Maximum koppel bepaalt efficiëntste snelheid

Eerst en vooral het type wagen. Het toerental waarop een motor zijn maximum koppel, uitgedrukt in NM over toerental, bereikt, verschilt enorm. ‘Op koppel rijden’ is een gekende praktijk bij vrachtwagenchauffeurs, waarbij ze zich om economische en ecologische redenen richten op het koppel en niet op het vermogen van het voertuig bij het bepalen van hun rijstijl. Doel is om op de toerenteller in de ‘groene zone’ te blijven, zodat de motor maximaal efficiënt rendeert.

Die groene zone vind je niet terug bij personenwagens, maar kan je simpelweg zelf bepalen door te kijken op welk toerental het maximum koppel ligt. Voor sommige wagens zal je het efficiëntst rijden aan 90 km/u, terwijl de optimale snelheid van anderen aanzienlijk hoger kan liggen, soms zelfs boven de 120 km/u. Het is dus vanzelfsprekend dat elke bestuurder, afgaande op de technische gegevens van zijn voertuig, zelf bepaalt wat de te verkiezen kruissnelheid is om het meeste uit zijn brandstoftank te halen.

Motormanagement

Want daar gaat het uiteindelijk over: de kruissnelheid. Een snelheid die je constant kan aanhouden. Het verbruik neemt enorm toe wanneer je constant moet optrekken en terug afremmen. Vandaar dat het verbruik in stadsverkeer hoger ligt dan dat op de snelweg. En dat brengt ons bij het volgende punt: de verkeersomstandigheden. Bij files – waarin de rol van snelheidsbeperkingen eerder beperkt is – neemt het gemiddeld verbruik toe. Overdag stel je vast dat op de meeste autosnelwegen in Vlaanderen een natuurlijke snelheid van rond de 100 km/u geldt, simpelweg door de drukte van het verkeer. Optrekken en afremmen zijn schering en inslag. Op dat moment is een snelheidsbeperking van 100 km/u eerder irrelevant.

Buiten de piekuren kan je minstens even efficiënt rijden aan een permanente snelheid van 120km/u. De meeste moderne wagens hebben een motormanagement dat op die snelheid is afgestemd. Het is maar zeer de vraag of onze groene medemens ook maar een zweem van besef heeft van hoe verbrandingsmotoren functioneren. Hun afkeer ervan staat dat in de weg.

Dynamisch verkeersmanagement

De Groenen verwijzen graag naar andere landen wanneer ze met vrijheidsbeperkende pestmaatregelen hun deugpunten voor eigen achterban willen halen. Zo zouden in verschillende ons omringende landen snelheidsbeperkingen gelden van 100 km/u. Niets is minder waar. Het enige land waar dit het geval is, is Nederland. Daar geldt die beperking echter enkel van 6 uur ’s ochtends tot 19 uur ’s avonds. Een tijdsspanne die bij ons ook wel eens ‘De Spits’ wordt genoemd. Daarbuiten geldt een snelheidsbeperking van 130 km/u. Tien meer dan bij ons. Frankrijk hanteert ook 130. Luxemburg kopieert -zoals wel vaker- de Belgische standaard van 120. In Duitsland is de snelheid op de Autobahn dan weer onbeperkt. Al moet daarbij vermeld dat de verzekering maar verplicht tussenkomt bij ongevallen tot 130 km/u.

Wat die landen wel hebben, zijn dynamische verkeersborden. Hierdoor kunnen tijdelijke snelheidsbeperkingen ingevoerd worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de verkeersdrukte en atmosferische omstandigheden, zoals een smogalarm. Nu heeft Vlaanderen massaal in dit soort dynamisch verkeersmanagement geïnvesteerd. Er is dus geen enkel reden om een algemene snelheidsverlaging in te voeren. Al zeker niet in het kader van koopkrachtmaatregelen. Laat de mensen zelf bepalen of en hoe ze hun rijstijl aanpassen om de inflatie te bekampen.