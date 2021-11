Interview met de deltavariant: ‘Ook wij, virussen, doen maar ons werk’

In de constante overkill aan informatie, cijfers, discussies rond het enige onderwerp dat sinds twee jaar telt, namelijk covid-19, de maatregelen, de vaccinatie, wordt één stem zelden gehoord: die van het virus zelf. Alleen Doorbraak sprak al eens met het Wuhan virus. Vandaag is het tijd voor een gesprek met zijn opvolger: de Delta variant. Parasitisme We spraken af met Delta, ook Indische variant genoemd, de enige actieve corona momenteel, die de vijf vorige uitgaven verdrong. Er kwam wat kunst…

In de constante overkill aan informatie, cijfers, discussies rond het enige onderwerp dat sinds twee jaar telt, namelijk covid-19, de maatregelen, de vaccinatie, wordt één stem zelden gehoord: die van het virus zelf. Alleen Doorbraak sprak al eens met het Wuhan virus. Vandaag is het tijd voor een gesprek met zijn opvolger: de Delta variant.

Parasitisme

We spraken af met Delta, ook Indische variant genoemd, de enige actieve corona momenteel, die de vijf vorige uitgaven verdrong. Er kwam wat kunst en vliegwerk bij kijken om de communicatie aan de gang te zetten, maar met wat vertaalprogramma’s en spullen uit de betere elektronicazaak lukte dat. Een verrassend en toch ook wel geestverruimend gesprek.

– Een goeie vijf miljoen doden wereldwijd, in België 26.000 op twee jaar tijd, 257 miljoen besmette personen, overvolle ziekenhuizen, lockdowns die er terug aan komen, verplichte vaccinatie en de bijbehorende heisa. Tevreden?

Delta: ‘Het loopt behoorlijk lekker, onze strategie werkt alvast wél, en er wordt niet gemord. Toch wil ik beginnen met een misverstand recht te zetten. De meeste mensen hebben geen flauw benul wat een virus is, er moet dringend meer en onpartijdige informatie komen hierover. Een paar miljard jaar geleden zijn mijn voorgangers ontstaan als DNA-moleculen die uit ‘normale’ organismen zijn weggeglipt. Je kunt dat een accident noemen, zo gebeuren er veel in de natuur. Sindsdien proberen we terug binnen te geraken, met succes, om te doen wat elk levend wezen wil doen: zich vermenigvuldigen. Hebben jullie daar een probleem mee? Jammer, parasitisme is een algemeen verschijnsel in de natuur, het komt ook bij mensen algemeen voor, bekijk de Waalse werkloosheidscijfers maar.

– Begrijpen wij de natuur niet, miskennen we jullie plaats in het geheel van de evolutie, als uitdagers en opruimers?

‘Absoluut. Jullie houden alsmaar statistieken bij en tellen de doden, terwijl de levenden worden opgesloten om langzaam te creperen. De mens beschouwt het virus als een vijand, een ‘killer’, en gebruikt lachwekkende metaforen als ‘oorlog’. Terwijl we verdomme jullie hersenen in gang zetten en dwingen tot out-of-the-box denken. Overigens interesseren die doden ons niet, ook dat is een misvatting.’

‘Ons gaat het om reproduceren en verspreiden. De ziekte is een middel, geen doel. Het zit zo: als u besmet geraakt, uw longen verstoppen door de virale lading en u begint te hoesten, stoot u aerosolen uit, blaasjes met vocht die in andermans mond vliegen, liefst iemand die veel onderweg is en weer andere mensen kan infecteren. Geef toe, geniaal in zijn eenvoud. Wij willen dat u leeft, beweegt, reist, lacht, zich amuseert, kust, rampetampt. En dat heeft zijn prijs.’

De kosmopolitische mens als superverspreider

– Alles wat leuk is dus. Dat het toerisme een zegen is voor elk virus, wisten we al sinds die barkeeper in Ischl alle skitoeristen vrolijk besmette.

‘Terwijl de virologen ook daarna nog zeiden: ga gerust skiën, mensen! Je zou voor minder in een lachkramp schieten. De wereldreiziger, de kosmopolitische mens, de migrant, de toerist, ja, en heel de industrie daarachter én de globalistische ideologie, geven het virus een versnelling die aan de mens zelf ligt. Het idee dat je elders moet zijn en niet hier, dat verplaatsing de essentie is, een teken van succes, en de rust een anomalie, een panne, teken van armoede, heeft van de mens een gedroomde superverspreider gemaakt.’

– Is dat onze zwakte, die drang naar de anderen en het andere, waardoor we de infectie haast programmeren?

‘De biologie beschouwt ons, virussen, als een accident-de-parcours van de natuur, maar wat moeten we van de mens dan zeggen? Jullie hebben wel wat cultuur voortgebracht, maar biologisch zijn jullie compleet gedegenereerd, instinctloos en onefficiënt. Mensen zoeken voortdurend, haast panisch het gezelschap van andere mensen op, willen opgaan in de massa. In sportstadions, evenementen, samen eten en drinken in allerlei gelegenheden, mekaar aflikken in zweterige dancings op zoek naar, ja, naar wat?’

– Om zich voort te planten, zoals u zeker?

‘De mens moet zich niet meer voortplanten, hij is uitgeplant, zijn dichtheid is ons succes. De mens kan niet zonder de anderen, en tegelijk zitten jullie met zes miljard op mekaar gepropt, waardoor iedereen iedereens concurrent is in de jacht naar ruimte, voedsel, energie. Binnen die paradox voelt elk virus zich kiplekker. Het HIV-virus, echt verbonden met de seksuele daad, is nu wel onder controle, maar dankzij Corona hoef je helemaal geen seks meer te hebben om besmet te worden. Dat is een vooruitgang.’

– Van uw kant bekeken toch. De ontdekkingsreizen vanaf 1500 en de industriële revolutie anno 1800 lijken de twee grote kantelmomenten in die opbouw van dichtheid en mondiale verkeersnetwerken. Bill Gates had de grote epidemieën voorspeld, het is uitgekomen. Mogen we ons opmaken voor een duurzame virale omgeving?

‘Tenzij negen tienden van het mensdom verdwijnt door een catastrofe, een decimering dus, denk ik van wel. Politiek-filosofisch zitten jullie helemaal vast. Rechts is voor de groei en links is voor de verbinding. Beide komen ons uitstekend uit. Denk maar eens aan de recente klimaatconferentie in Glasgow. Dat moest en zou een fysieke show worden met veel contacten en blabla, veel aerosolen dus.’

‘Hoeveel besmettingen zouden de kompanen van Anuna hebben doorgegeven? Wij, van het polyviraat, zijn helemaal voor het grote klimaatgebeuren, voor betogingen van om het even welke aard, voor Ibiza, alle mogelijke meetings en conferenties, het Erasmusonderwijs, laat maar komen. Is het u trouwens niet opgevallen, hoe sterk het nieuwe logo van Belgian Airlines op een verzameling aerosolen gelijkt?’

Het rijk van de traagheid

– Laten we het eens hebben over de experten en de politici, de maatregelen en de weerstand die ze oproepen. Jullie amuseren je vast fameus bij heel het imbroglio waarin voor- en tegenstanders van de vaccinatie beiden met ‘wetenschappelijke’ bewijzen en tabellen hun gelijk willen halen.

‘Ach, jullie doen maar, wij kiezen plaats en moment goed uit en trekken ons van ideologie niks aan. De Chinese miljoenenstad Wuhan met spleetogen die verlekkerd zijn op vleermuizenvlees (virussen zijn berucht om hun politiek incorrect taalgebruik – nvdr), dat was de ideale basis voor de grote sprong van dier naar mens, begin december 2019. Maar daarna viel er in China voor ons weinig te rapen, want na enige aarzeling pakten de autoriteiten het groots aan. Ze zijn efficiënt en spelen snel op de bal. Vandaag gaan Chinese miljoenensteden onmiddellijk in lockdown bij de eerste besmettingshaard.’

– Dus drong een migratie naar het westen zich op, waar mensen niet zomaar de regels opvolgen en politici alsmaar om het ‘draagvlak’ bekommerd zijn?

‘Jep, dat biedt voor ons veel meer mogelijkheden tot expansie. Dus streek het Wuhan-virus in januari 2020 al in Noord-Italië neer, binnen de EU dus, waar iedereen bakkeleit over elk krom stuk hout. Goed georganiseerde, alerte systemen zijn voor ons niet interessant. Gelukkig zijn er de democratieën, de liberale praatbarakken met een ingebakken vergadercultuur, waar politici eindeloos palaveren om tot belachelijke compromissen te komen. Elke beslissing komt te traag en moet langs veertien cenakels passeren. Joepie.

– U houdt zeker van Europa en ook van zijn centrum, België, het rijk van de traagheid en het thuisland van het compromis.

‘O jawel, wij houden van de democratie, de EU, België, al doet de Vlaamse regering het ook uitstekend qua getreuzel en inconsistente maatregelen. Het jojo-gebeuren tussen verstrenging en versoepeling bevalt ons uitstekend, het demoraliseert de bevolking en zet aan tot ongehoorzaamheid. Het ingebakken wantrouwen tegen de overheid, de argumenten pro privacy en vrijheid die de antivaxbeweging voortstuwt, wat kan een virus zich meer wensen. De Verlichtingsfilosofie die samen met de Industriële Revolutie het kritische, weerbare individu voortbracht in een liberale democratie, is nu de drijvende kracht achter de superverspreiders geworden, haha.’

– Ja, ik zie het komische er wel van in, weer eens een andere versie van de dialectiek der verlichting: de vrijheid om zich te laten besmetten. Wat vindt u trouwens van Marc Van Ranst?

‘Een uitstekend viroloog, geschikte kerel, zo’n experten hebben we graag. Hij beweerde stellig dat die mondmaskers tot niks dienden, toen bleek dat de bevoegde minister ze had laten opstoken. En goed wetende dat het Astra Zenica vaccin brol van de Aldi is, prees hij het aan omdat jullie diepvriezers er nog van uitpuilden. Ook die leugenachtigheid ondergraaft de sanitaire strategie: als de wetenschappers al niet meer te vertrouwen zijn, wie dan wel?’

‘Neen, van Van Ranst hebben we geen schrik, een open boek dat ik al tien keer heb uitgelezen. Virologen horen in de luwte te opereren, zoal virussen. Johan Neyts bijvoorbeeld, dat is een stille, daar moeten we voor opletten, die verspilt zijn tijd niet met media-optredens.’

Evolutionair

– Ik ga het toch nog één keer vragen: denkt u dat de wetenschap de strijd tegen het virus kan winnen? Komt er ooit een virusvrije mensheid?

‘Ja, zoals uw gezondheidsminister Frank Vandenbroucke alsmaar het Rijk van de Vrijheid aankondigt. Neen, van dodelijke virussen raken jullie nooit meer af, leer ermee leven. Waarom trouwens over een strijd, een oorlog spreken? Beschouw het misschien eerder als een spel waarin de twee partijen een eigen strategie hanteren.’

‘Wij doen ook maar ons werk en zijn een schakel in de natuurlijke cyclus van leven en dood. De mens vaccineert, het virus muteert. In alle eerlijkheid: ik vind mutatie een superieure strategie tegenover vaccinatie, misschien moeten jullie ook eens meer muteren, haha. Overigens zou het stoppen met vaccineren strikt biologisch voor de mens meer winst opleveren.’

– Wat bedoelt u daarmee?

‘Als individuen incarneren de antivaxers ontegensprekelijk een vorm van domheid, ze handelen tegen hun eigen belang en komen happend naar adem op de IC-afdeling terecht. Ze zijn als PC’s zonder beveiliging, je wandelt er gewoon binnen en doet je ding. Maar principieel hebben ze wel een punt: voor de menselijke soort zou het ontbreken van vaccins tot natuurlijke immuniteit leiden waar virussen het veel lastiger mee hebben.’

– De drie grote argumenten om te vaccineren zijn het beperken van de mortaliteit, beletten dat het zorgsysteem in elkaar stort, en de economie vrijwaren.

‘

Dat zijn korte termijnperspectieven. Alles bij jullie is door dat perspectief gekenmerkt, waarin economische, politieke en ethische motieven voorrang krijgen. De boel moet draaien, de horeca open blijven, politici willen herverkozen worden, en jullie willen als deugmensen door het leven gaan. De natuur werkt zo niet: een soort wordt maar sterker door de dood van de zwakke exemplaren.’

‘Elk werkend vaccin is een dam tegen natuurlijke immuniteit. In termen van evolutie is vaccineren een domme zet. In die zin juichen wij de wetenschap en de farmaceutische industrie toe, ze geven het virus telkens een voorsprong en belemmeren de opbouw van immuniteit.’

– Jamaar de wetenschap is toch ook een evolutiekenmerk, zijn die antivirale strategieën geen teken van toenemende intelligentie?

‘Ik denk dat vooral de farmaceutische sector en zijn aandeelhouders er wel bij varen. En als ik uw jongste artikel lees over de afgang van het Vlaamse onderwijs, en de kijkcijfers van programma’s als De Verhulstjes, zie ik de slimheid niet echt toenemen. Ik denk eerlijk gezegd dat de mens evolutionair op een eindpunt zit, neem dat niet persoonlijk hé. Misschien geraak je nog op Mars, maar wat ga je daar doen, behalve meer van hetzelfde, namelijk virussen doorgeven. Als je al door de regen ruimteafval geraakt, haha.’

‘Maar alle gekheid op een wattenstaafje: wen maar aan het idee dat wij veel langer zullen bestaan dan de mens, dankzij onze effectiviteit en flexibiliteit. Wij veranderen voortdurend en zijn overal, identiteit is bij ons geen enkel punt.’

(zucht) – Afgetroefd door een wezen waarvan de totale planetaire biomassa in een speldenkop kan. Voor een virus kunt u het wel goed uitleggen.

‘Alleen al het idee om ons op gewicht en afmeting te beoordelen. De tijd van dit aangenaam interview hebben we trouwens nuttig besteed door u een stevige virale dosis van een nieuwe variant toe te dienen, Sanctorum. Ook wij hebben testfases.’

Bedankt alleszins voor dit gesprek (kuch)