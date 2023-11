Is Poetin dood?

Op sociale media verspreidde zich als een lopend vuurtje het bericht dat Vladimir Poetin zou zijn overleden. De Russische leider zou al een week in een koelcel liggen, terwijl een dubbelganger zijn rol verder speelt. Wie zit hier achter en waarom?

Koelcel

Rond 20 oktober verspreidden enkele Telegram-kanalen het nieuws over de dood van Poetin. De geruchten werden op 28 oktober bevestigd door de Russische politicoloog Valeri Solovej. In een gesprek met de bekende Oekraïense journalist Dmitri Gordon vertelde de universiteitsprofessor en auteur: ‘Hij is dood, dat is absoluut zeker. Hij is overleden om 20:40 uur op donderdag 26 oktober. Onherroepelijk, definitief. Hij bevindt zich nu in een koelcel in zijn buitenverblijf in de Valdaj. Vernederend, dat is waar, maar waarschijnlijk verdiend. Er bestaat geen enkele twijfel aan zijn fysieke dood.’

Drie extra kinderen

In het interview lichtte Solovej de dood van de Russische president verder toe. Hij zei dat eind 2019 al kanker was vastgesteld bij de Russische leider. In februari 2020 zouden Israëlische artsen hem hebben geopereerd. De artsen gaven hem niet meer dan anderhalf jaar. ‘Dus nog voor het einde van 2022,’ aldus de politicoloog. De jongste zoon van Poetin – die officieel slechts twee dochters heeft- zou volgens Solovej eveneens voor kanker zijn behandeld in Israël. De medici zouden door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu persoonlijk zijn gecoördineerd.

De Oekraïense reporter vraagt verbouwereerd: ‘Dus Poetin heeft een zoon?’ Onverstoord antwoord zijn gesprekspartner: ‘Ja, hij heeft drie kinderen met de atlete Irina Kabajeva. Twee van hen zijn jongens, voor zover ik weet. Dat het er drie zijn is absoluut zeker.’ De Israëlische regering zou volgens Solovej zeer ontevreden zijn geweest dat Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne ging samenwerken met Iran. Daarop werd de behandeling op last van Netanyahu afgebroken. ‘Toen ging het snel bergaf met Poetins gezondheid,’ aldus de politicoloog.

Na Poetin

De in het Oekraïense district Loegansk geboren professor vertelt dat hem daarna werd toegestaan een lezing te starten onder de titel ‘na Poetin’. Het eerste bericht over de dood van Poetin las hij naar eigen zeggen op een Telegramkanaal dat ‘absoluut betrouwbaar’ zou zijn. Die betrouwbaarheid kon professor Solovej opmaken uit de gedetailleerde melding over een groep artsen die ‘praktisch continu in de slaapkamer van Poetin aanwezig waren’.

Op de vraag wie hem toestond de lezing te houden en wie alle details over de behandeling en dood van Poetin bevestigde, antwoordde Solovej: ‘Dat zijn mensen uit de directe omgeving van de Russische president.’

Verdachte bron

Valeri Solovej is een man met een achtergrond die – om met zijn eigen woorden te spreken – ‘absoluut zeker’ duidt op een samenwerking met de Russische geheime dienst FSB. Van 2007 tot 2019 doceerde de inmiddels 63-jarige historicus ‘reclame en contact met het publiek’ aan het elitaire Staatsinstituut voor Internationale Betrekkingen van Moskou. Een instituut dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken én de FSB wordt gebruikt om toekomstige kaders op te leiden. Solovej werd gedurende de afgelopen jaren meerdere malen wegens politieke activiteiten opgepakt door de politie maar nooit berecht. Begin 2022 was er in zijn appartement een huiszoeking. Desalniettemin is de professor die officieel tot ‘buitenlands agent’ werd bestempeld nog steeds op vrije voeten.

‘Ik was zeer tevreden dat wij nog leven en hij dood is. Zijn aardse leven is afgelopen. Hij is nu onderweg naar zijn echte heer. Interessant is dat Poetin rond Halloween is overleden. De dag waarop duistere machten volgens de overlevering naar buiten treden en hun dienaren komen zoeken,’ aldus de lachende professor tegenover de Oekraïense journalist. Volgens hem hebben ze in het Kremlin een pauze genomen om te bepalen wie de opvolger zal worden van Vladimir Poetin. De leiding over het ‘post-Poetin politbureau dat bestaat uit een man of tien’ zou in handen zijn van Viktor Patroesjev, ex-directeur van de FSB. Hij zou hebben besloten om zolang een dubbelganger in te zetten die de bijnaam ‘Vasiljevitsj’ draagt.

Wederopstanding

In het nog steeds door Russische troepen geteisterde buurland wordt Valeri Solovej al langer beschuldigd van het ‘manipuleren van de publieke opinie’ en het ‘ontkennen van de Russische agressie’. Oleksiy Danilov, secretaris van de Nationale Veiligheids- en Defensieraad van Oekraïne is van mening dat er een direct verband bestaat met de aanstaande campagne voor de Russische presidentsverkiezingen in maart volgend jaar. De desinformatie is volgens hem een speciale operatie van het Kremlin. ‘Ze willen de aandacht op hem vestigen… hoe hij net als Christus opnieuw op zal staan. Na zijn wederopstanding zal hij beginnen met zijn tournee door Rusland,’ aldus Danilov.