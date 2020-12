Islamisme, ideologie van een koppensneller?

Half Tsjetsjenië liep zondag uit om de terrorist te eren die leraar Samuel Paty heeft vermoord, duizenden kilometers verderop in Parijs. Lokale tv-zenders deden trots verslag hoe hij als held werd begraven in zijn geboortedorp Shalazhi. Deze islamistische koppensneller is in Frankrijk geen held, al bestaat ook daar onder veel moslims begrip voor zijn gruweldaad. Of tenminste consensus dat de cartoons van de Profeet en meer in het algemeen de Franse laïcité de man daartoe hebben gedreven. Én dat Paty zijn…

Half Tsjetsjenië liep zondag uit om de terrorist te eren die leraar Samuel Paty heeft vermoord, duizenden kilometers verderop in Parijs. Lokale tv-zenders deden trots verslag hoe hij als held werd begraven in zijn geboortedorp Shalazhi.

Deze islamistische koppensneller is in Frankrijk geen held, al bestaat ook daar onder veel moslims begrip voor zijn gruweldaad. Of tenminste consensus dat de cartoons van de Profeet en meer in het algemeen de Franse laïcité de man daartoe hebben gedreven. Én dat Paty zijn hoofd heeft verloren door zijn lessen over de vrijheid van meningsuiting.

Een nieuwe generatie islamisten

Gedachten die worden gedeeld door sommige politici van extreemlinks. Er is natuurlijk genoeg tegen zulke gekkigheid in te brengen. Waarom vinden er bijvoorbeeld evengoed islamistische aanslagen plaats in landen die noch laïcité, noch gewraakte cartoons kennen – zeg maar in alle andere landen? Omdat het islamisten helemaal niet om dergelijke zaken gaat, maar om onze vrijheden. Die verachten ze…

Vroeger werden islamistische aanslagen in Frankrijk gepleegd door Algerijnse of andere verzetsstrijders, vooral uit Iran en Irak. Nu is er een nieuwe generatie islamisten, meestal geïnspireerd door de oorspronkelijk Egyptische Moslimbroederschap. Strak in de leer en overtuigd dat moslims gehouden zijn in ieder land waar ze wonen een islamitische staat te vestigen.

Met democratie hebben ze niks

Overigens zijn ‘islamist’ en ‘islamisme’ westerse bedenksels: Arabieren zegt die begrippen weinig. Ze staan niet zozeer voor een specifieke richting in de islam, maar voor fanatieke moslims met een politieke agenda.

Islamisten zien Europese landen als wingewesten waarvan de inwoners bekeerd of geëlimineerd moeten worden om islamitisch gezag te vestigen. Met democratie hebben ze niks. Net als de Moslimbroederschap filialen Hamas en Hezbollah, en net als grote leider Erdogan, zien islamisten verkiezingen als een enkeltje dictatuur.

Oprichter Hassan al-Banna bedacht een strategie van zes etappes, met islamitische wereldheerschappij als einddoel. Ieder lid van de Broederschap heeft tot plicht die strategie uit te voeren. De zes etappes lopen van de islamitische man naar de islamitische familie, en dan via de islamitische maatschappij naar de islamitische regering. Tot aan het wereldkalifaat.

Sarkozy

In Frankrijk is de Moslimbroederschap aanwezig onder verschillende dekmantels, met name in de overkoepelende organisatie MF, de Musulmans de France– voorheen de UOIF, de Unie van Islamitische Organisaties in Frankrijk. Deels gefinancierd van buiten Frankrijk, vooral uit Qatar. Die middelen stelden de Unie in staat eigenaar te worden van tientallen Franse moskeeën, en te bepalen wie daar preekt en wat er wordt gepreekt.

Precies één van de dingen waar president Macron paal en perk aan wil stellen…

Begin deze eeuw viel de UOIF met de neus in de boter, toen Nicolas Sarkozy als minister van Binnenlandse Zaken een gesprekspartner zocht die de islam vertegenwoordigde, en voor de Unie koos.

Juridische jihad

Een andere veelbesproken dekmantel van de Moslimbroederschap is de CCIF: de vereniging tegen islamofobie in Frankrijk. Deze club sleept consequent iedereen voor de rechter met ook maar de minste kritiek op de islam: een tactiek bekend als ‘juridische jihad’. Voormalig voorzitter Marwan Muhamed zei ooit: ‘Niemand kan ons de fantasie ontnemen dat dit land over 20 of 30 jaar islamitisch zal zijn.’ Deze Muhamed – zelf advocaat – spande in zijn tijd als voorzitter standaard zaken aan tegen iedereen die hem een islamist noemde. Die verloor hij allemaal…

Sarkozy heeft zich door de Moslimbroederschap in de luren laten leggen, en president Macron zit met de brokken. Terwijl de club in allerlei islamitische landen te boek staat als een terroristische organisatie – Egypte, Saoedi-Arabië, de Arabische Emiraten, enzovoort – kan zij in feite vrijelijk opereren binnen de Franse moslimgemeenschap.

’Liberticide’

President Macron wil daar dringend vanaf, onder meer omdat de electorale dreiging van rechts nog altijd een rol speelt. Na de onthoofding van Paty en andere recente aanslagen doekte hij meteen een paar islamistische organisaties op, waaronder de CCIF.

Binnen en buiten Frankijk schreeuwde iedereen moord en brand. In de eerste plaats de islamisten zelf, die elke stap tegen hen als islamofobie betitelen. En Macron beschuldigen van ’liberticide’: moord op de vrijheid, waarmee ze hun vrijheid van meningsuiting bedoelen. Eenmaal in het nauw gebracht houden islamisten steevast de schijn op de hele moslimgemeenschap te vertegenwoordigen, zodat een aanval op hen meteen een aanval op ‘de islam’ is.

Angelsaksische media

Staatshoofden van verschillende islamistische regimes tetterden natuurlijk uit volle borst mee – van hen verwacht je niet anders. Ook de Angelsaksische media gooiden een duit in het zakje. Die lijken te denken dat laïcité een soort stalinistisch atheïsme is, vooral gericht tegen de islam. Dat zou ze heel goed ingefluisterd kunnen zijn door lokale vertegenwoordigers van de Moslimbroederschap.

Tegelijkertijd hebben sommige vooraanstaande moslims in Frankrijk laten weten het grosso modo met president Macron eens te zijn. Al doet dat weinig af aan een algemene tendens onder veel moslims waar ook ter wereld. In plaats van op te treden tegen cartoonisten en laïcité valt Macron de islam aan en trapt hij Franse moslims de modder in!

Afgelopen maandag was het Egyptische staatshoofd generaal Al-Sissi op bezoek in het Élysée. Waarschijnlijk heeft het niks met dit bezoek te maken, maar inmiddels melden nieuwsbronnen dat de Egyptische overheid imams begint te ontslaan die banden hebben met de Moslimbroederschap.

Filosofie van de verlichting

Uiteraard kwam Al-Sissi aan de macht door Mohamed Morsi af te zetten: de enige Egyptische president ooit uit de gelederen van de Broederschap.

In de persconferentie die dit bezoek afsloot, vroeg een Egyptische journalist president Macron: ‘Moslims overal ter wereld zijn diep gekwetst door de karikaturen van de Profeet. Denkt u dat er nog excuses inzitten?’

‘Een spotprent is geen boodschap van Frankrijk aan de islam, maar de vrije meningsuiting van iemand die wil provoceren,’ was het antwoord. ‘Dat recht heeft hij hier. In Frankrijk geldt niet de wet van de islam, maar die van het soevereine volk, dat die wetten zelf maakt. Dat ga ik voor u niet veranderen. Ik betreur die provocatie, maar de filosofie van de Lumières – de denkers van de verlichting, geeft de mens rechten die ik altijd en overal zal verdedigen.’

Weinig te verliezen

De Egyptische president reageerde daarop: ‘Menselijke wetten kunnen veranderen, maar religieuze wetten komen uit de hemel en zijn onaantastbaar. Ze gaan boven alles. Als iemand de gevoelens van honderden miljoenen moslims kwetst en u vindt het niet nodig dat recht te zetten, vanwege Franse wetten, moet u daar toch misschien nog eens over nadenken.’

President Macron heeft weinig te verliezen als nieuwe pispaal van ieder islamistisch regime, en liet dat niet op zich zitten: ‘Geen enkele religie heeft het recht de oorlog te verklaren omdat men er de spot mee drijft. Religie heeft niks te zoeken in het politieke domein. Anders krijg je een theocratie en daar heb ik geen fiducie in. Want democratie speelt daar geen rol meer…’