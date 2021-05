Israël-Palestina : hoe kijkt Likud terug op de recente oorlog ?

Ja, de oorlog tussen Hamas en Israël is voorbij. Hoe kijkt Likud, de partij van Israëls minister-president Benjamin Netanyahu, terug op het conflict ? We vroegen het in een Skype-interview aan Eli Vered Hazan, directeur buitenlandse zaken van de partij. De oorlog is voorbij. Wat zijn uw conclusies, welke lessen kunnen we er uit trekken ? 'Wij zijn de oorlog niet gestart, Hamas is begonnen met raketten afvuren op ons. In 2005 verliet Israël de Gazastrook. Het vele geld dat…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ja, de oorlog tussen Hamas en Israël is voorbij. Hoe kijkt Likud, de partij van Israëls minister-president Benjamin Netanyahu, terug op het conflict ? We vroegen het in een Skype-interview aan Eli Vered Hazan, directeur buitenlandse zaken van de partij.

De oorlog is voorbij. Wat zijn uw conclusies, welke lessen kunnen we er uit trekken ?

‘Wij zijn de oorlog niet gestart, Hamas is begonnen met raketten afvuren op ons. In 2005 verliet Israël de Gazastrook. Het vele geld dat de internationale gemeenschap aan Gaza gaf, ging echter naar raketten en wapens in plaats van te investeren in civiele infrastructuur. Men moet in Gaza investeren in zaken die de Palestijnen ten goede komen, niet in terreur. De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde zeer onlangs dat Hamas ontmanteld moet worden, dat is al een goed signaal. Wij blijven alert.’

In alle conflicten tussen Israël en de Palestijnen zien we dat de vernielingen en het aantal slachtoffers aan Palestijnse kant veel groter zijn dan aan Israëlische kant. Hoe verklaart u dat ?

‘Hamas investeert in raketten, wij hebben de ‘Iron Dome’ die ons beschermt tegen raketten. We hebben recent 6000 aanvallen uitgevoerd tegen Hamas. Dat is inderdaad veel, maar we hebben ons enkel gericht op militaire doeleinden. Hamas vuurde in het wilde weg raketten af op ons, die alleen burgers hebben geraakt.’

Wat zal er nu de komende maanden gebeuren : terug naar hoe het was net voor het conflict, terug naar de status quo ?

‘We zitten uiteraard in een moeilijke situatie. In haar fameuze manifest heeft Hamas al lang opgeroepen tot de vernietiging van de staat Israël. Tsahal (het Israëlische leger) gaat Gaza nooit binnenvallen, want dan zit je in een val. Wel gaan wel de druk opvoeren op Hamas, en zullen onmiddellijk militair reageren wanneer er ook maar één nieuwe raket op ons zou worden afgevuurd. Ondertussen zijn wij wel voorstander van humanitaire hulp aan de bevolking van de Gazastrook.‘

Gaat dit recente conflict niet leiden tot de radicalisering van Palestijnen, Arabieren, en moslims wereldwijd ?

‘De radicalisering van een aantal moslims is begonnen voor dit conflict. Het is er niet de oorzaak van. Ik heb er geen probleem mee om Palestijnen uit Gaza te laten werken in Israël, zoals vroeger het geval was. Maar weet u dat Hamas ooit checkpoints tussen Gaza en Israël heeft vernield, omdat Palestijnen uit Gaza doen werken in Israël zou betekenen dat ze dan collaboreren met de vijand ? Tussen haakjes, binnenkort neem ik deel aan een dialoog met Britse moslims.’

De Arabische Liga bood in 2002 vrede aan aan Israël in ruil voor een Palestijnse staat in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Likud is niet in gegaan op dat voorstel.

‘Nee? Netanyahu was voorstander van een tweestatenoplossing. Het zijn echter de Palestijnen die daar tegen waren en liever een éénstatenoplossing wilden. Wij zijn bereid grond op te geven indien daar echte vrede tegenover staat. Daarom hebben we ook ooit de Sinai-woestijn terug gegeven aan Egypte.’

Als Israël nooit Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem was binnengevallen in 1967, en die gebieden verder onder controle van Egypte en Jordanië waren gebleven, dan was de situatie voor Israël nu toch veel eenvoudiger geweest ?

‘Dat geloof ik dus niet. Dan zouden er guerrilla-aanvallen geweest zijn vanuit Gaza en Judea en Samaria (nvdr : zo noemt Israël de Westelijke Jordaanoever), zoals er vroeger veel Palestijnse guerrilla-aanvallen geweest zijn vanuit Jordanië en Libanon.’

Ondanks de recente vriendschapsakkoorden met Bahrein, Marokko, Soedan en de Verenigde Arabische Emiraten staat Israël meer geïsoleerd dan ooit.

`Laat me dat even nuanceren : naast de vier vriendschapsakkoorden waren er al de vredesakkoorden met Egypte en Jordanië. Oostenrijk en Duitsland hebben ons volledig gesteund tijdens het recente conflict. Sorry dat ik het moet zeggen, maar in Europa zijn het vooral België, Ierland en Spanje die het meest kritiek op ons uiten. Ook circuleerde er de laatste weken heel wat fake news op de sociale media. Zo publiceerde Hamas foto’s van zogezegde vernielingen in Gaza die uiteindelijk afkomstig bleken te zijn uit… Tsjetsjenië.’

Hoe ziet u de situatie in Syrië evolueren, en wat zijn de gevolgen daarvan voor Israël ?

‘Niemand kan voorspellen wat er tussen nu en vijf jaar zal gebeuren in Syrië. Israël heeft daar geen vat op. Wij trachten agressie vanuit Syrië te voorkomen, van welke kant of partijen die ook moge komen.’

De relaties tussen Israël en Jordanië zijn nog nooit zo slecht geweest als vandaag, ondanks het vredesakkoord uit 1994.

‘Het vredesakkoord tussen Jordanië en Israël is heel belangrijk voor ons. We hebben met geen enkel ander land zo’n lange grens dan met de Jordaniërs. Onze grootste zorg is eigenlijk dat Jordanië meer en meer onder invloed van Iran zou kunnen komen,de omdat je nu al met de zogenaamde sjiitische geografische as zit bestaande uit Iran, Irak, Syrië en het Libanese Hezbollah.’