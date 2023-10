‘Israël zoekt niet meer naar een balans. Dat is gestopt toen Hamas onze kindjes kwam verkrachten en afslachten’

Alexsey S. Zheleznov-Avni is een journalist en blogger uit Ramat Gan. Hij werkt in het nabijgelegen Tel Aviv. De Israëlische reporter vertelt over de situatie ter plaatse, zijn visie op Hamas, de oorlog en pro-Palestijnse demonstraties in Europa. Op 7 oktober viel de Palestijnse terreurorganisatie Hamas vanuit de Gazastrook het zuiden van Israël binnen, tegelijk met een grootschalige raketaanval. Er werden meer dan duizend Israëliërs vermoord. De terroristen gijzelden enkele honderden Israëlische burgers en buitenlanders die ze later voor de…

Alexsey S. Zheleznov-Avni is een journalist en blogger uit Ramat Gan. Hij werkt in het nabijgelegen Tel Aviv. De Israëlische reporter vertelt over de situatie ter plaatse, zijn visie op Hamas, de oorlog en pro-Palestijnse demonstraties in Europa.

Op 7 oktober viel de Palestijnse terreurorganisatie Hamas vanuit de Gazastrook het zuiden van Israël binnen, tegelijk met een grootschalige raketaanval. Er werden meer dan duizend Israëliërs vermoord. De terroristen gijzelden enkele honderden Israëlische burgers en buitenlanders die ze later voor de camera op gruwelijke wijze ‘terechtstelden’.

Het Israëlische leger reageerde met een massaal tegenoffensief in de Gazastrook.

De grens met Gaza wordt 24 uur per dag bewaakt. Waarom reageerde Israël niet direct op de inval door Hamas op 7 oktober?

Alexsey S. Zheleznov-Avni: ‘Dat was een compleet fiasco van Israëlische kant, zowel van de geheime diensten als van de douane. We hadden het niet verwacht. Het was een feestdag en velen waren weg met verlof. Op enkele grensposten zaten maar tien mensen. Hamas had zich juist uitstekend voorbereid. Alle camera’s werden gelijktijdig getroffen door raketten en geweervuur. Ze wisten precies waar ze de hekken konden forceren. Het was een zeer goed voorbereide militaire operatie. In 1973 is ons hetzelfde overkomen. Maar zo gaat dat bij ons, eerst een fiasco en dan slaan we keihard terug.’

Hoe is de situatie op het moment in Tel Aviv?

‘Het leven is stil blijven staan. Gisteren was er viermaal luchtalarm, maar alle raketten konden in de lucht onschadelijk worden gemaakt. Er zijn maar weinig mensen op straat. De oorlogstoestand is officieel uitgeroepen. 500.000 mensen uit het zuiden van het land zijn inmiddels gevlucht naar andere regio’s. Dat is een enorm deel van een bevolking van 9 miljoen. Het hele land heeft zich gemobiliseerd om aan de ene kant de vluchtelingen op te vangen en aan de andere kant ons leger te ondersteunen.’

Wat is het doel van Israëls tegenoffensief?

‘De complete vernietiging van Hamas, zijn militaire infrastructuur en alle actieve cellen. Wellicht blijft er op papier een Hamas bestaan met her en der een paar sympathisanten, maar als militaire kracht zullen we ze compleet vernietigen. Ook het buitenland zal ons niet afhouden van die missie. Zelfs als onze regering zal willen buigen voor de internationale druk, dan zal het volk toch de uitvoering van het plan eisen.’

Wie levert de wapens aan Hamas?

‘De grootste wapenleverancier is Iran. Ze leiden de leden van Hamas ook op. Het grootste deel van de raketten is zelfs geconstrueerd door Hamas. En dan hebben ze nog een heleboel wapens uit Sovjetdepots, en een aantal Chinese en Noord-Koreaanse raketten.’

Wat wil Hamas bereiken?

‘Hamas is een marionet van Iran. De inval was een bevel van Iran aan Hamas. Ze trekken zich geen moer aan van de Palestijnen. Voor Iran is Hamas kanonnenvoer. In hun eentje betekenen ze niets. Als Hamas zich inderdaad zorgen zou maken om de inwoners van de Gazastrook, dan hadden ze nooit op deze manier ons land aangevallen. Er zijn Israëliërs gedood, maar de meeste schade berokkenen ze juist de inwoners van de Gazastrook. Want onze tegenaanvallen zijn massief. Dat wat nu gebeurt is maar het begin. Zoals ze bij ons zeggen: ze hebben ons gek gemaakt. Israël is nu tot alles bereid. Er zal niet meer worden gezocht naar een balans. De balans is gestopt toen ze Israëlische kinderen in hun bedjes verkrachten.’

Worden er maatregelen getroffen tegen Palestijnen die in Israël zelf wonen?

‘In Israël wonen geen Palestijnen. Er wonen hier alleen Israëlische Arabieren. Ze zijn burgers van ons land. Tegen hen worden geen maatregelen getroffen, zolang ze de wet niet overtreden. Alleen tegen hen die de terreur ondersteunen. Maar ze houden zich zeer rustig, er zijn geen protesten meer zoals vroeger. Ze begrijpen ook dat de tijd van rubberkogels voorbij is. Enkele Arabisch-Israëlische leiders veroordeelden zelfs de terreur door Hamas.’

Hoe verklaar je de zogenaamde pro-Palestijnse demonstraties in Europese landen?

‘De belangrijkste reden vormen migranten die Europa zijn binnengekomen en die onder geen beding willen integreren in het Europese leven. Ze blijven dezelfde radicale moslims die ze bij aankomst waren. En dan zijn er nog de extreemlinkse politieke krachten, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Ze zijn destijds opgeleid door de KGB en baseren zich op een mengeling van communisme en antisemitisme. Ze haten Europa, de Verenigde Staten en Israël. Hun antisemitisme maskeren ze als antizionisme. Dat is een kleine minderheid binnen de Europese politiek die helaas zeer actief is.’

Is het juist deze demonstraties te verbieden?

‘Als Europa wil overleven, zouden ze alle migranten die meedoen aan die demonstraties zelfs onmiddellijk terug naar hun land van herkomst moeten sturen. In Nederland hebben jullie zo’n blonde politicus waar niet iedereen dol op is, Geert Wilders… Ik kan niet zeggen dat ik het in alles met hem eens ben, maar veel van zijn denkbeelden zijn juist. Ze zorgen ervoor dat Europa Europees blijft. Hij begrijpt dat de Europese landen hun eigen identiteit niet mogen verliezen. Zodra ze die verspelen, is ook de kans op voortbestaan verkeken.’