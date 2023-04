Jaarlijkse De Cuyper-erepenning voor ambitieus Jezuïetenproject

De uitreiking van de De Cuyper-erepenning door het Vlaams Komitee Brussel heeft twee typische trekjes: het is al enkele decennia een jaarlijkse traditie én het lijstje van winnaars levert soms verrassende namen op. Dit jaar viel Eddy Van de Velde die eer te beurt, hoofd van de Ignatius-scholen, een koepel van Jezuïeten-scholen die zopas nog een nieuwe school in Molenbeek oprichtte. Jaarlijkse gewoonte Hoe vaak moet een jaarlijkse gewoonte herhaald worden alvorens van een traditie te kunnen spreken? De discussie…

De uitreiking van de De Cuyper-erepenning door het Vlaams Komitee Brussel heeft twee typische trekjes: het is al enkele decennia een jaarlijkse traditie én het lijstje van winnaars levert soms verrassende namen op. Dit jaar viel Eddy Van de Velde die eer te beurt, hoofd van de Ignatius-scholen, een koepel van Jezuïeten-scholen die zopas nog een nieuwe school in Molenbeek oprichtte.

Jaarlijkse gewoonte

Hoe vaak moet een jaarlijkse gewoonte herhaald worden alvorens van een traditie te kunnen spreken? De discussie heeft wat weg van dat dispuut over het geslacht van de engelen dat destijds in Constantinopel gevoerd werd, maar feit is dat het Vlaams Komitee Brussel (VKB) met het uitreiken van de erepenning Albert De Cuyper behoorlijk in de buurt komt. Begin jaren negentig werd die voor de eerste keer toebedeeld, en sindsdien dus elk jaar opnieuw, ook al moet ook hier een coronasabbatical in mindering worden gebracht.

De prijs, genoemd naar de advocaat die tussen 1971 en 1984 het voorzitterschap van het VKB bekleedde, wordt telkens uitgereikt aan iemand die zich ingezet heeft voor de Vlamingen en/of het Nederlands in de hoofdstad, of het Nederlands in het algemeen. Breed opgevat dus, wat zich ook vertaal in een heterocliete lijst van laureaten. Maar laten we ons, alvorens het verleden in te duiken, even focussen op de winnaar van editie 2023.

Achter de schermen

Eddy Van de Velde heet de man. Misschien geen naam die een belletje doet rinkelen, maar het gaat dan ook over iemand die zich vooral achter de schermen nuttig maakt. Aandacht zoekt hij niet op, resultaten des te meer. De recentste winnaar van de erepenning staat aan het hoofd van de vzw Ignatius Scholen in Beweging, actief in Brussel en de rand. Hij is bovendien bestuurder van elf scholen, waarvan twee middelbare. Eerder was hij leraar en directeur van het Sint-Jans-Berchmanscollege.

De directe aanleiding om hem deze prijs toe te kennen is zijn rol in het project van de Egied Van Broeckhovenschool, een nieuwe school in Sint-Jans-Molenbeek die op één september van dit jaar de deuren opent. Kenmerkend voor dit initiatief is dat het naast ASO-onderwijs ook TSO en BSO zal aanbieden, niet onmiddellijk de comfortzone van de Jezuïeten, maar ook niet van het Nederlandstalig middelbaar onderwijs in Brussel dat haast uitsluitend een ASO-verhaal is.

Molenbeek

Dat dit dan net in het niet-evidente Molenbeek gebeurt, charmeerde de jury van het VKB. ‘Het VKB waardeert de uitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs dat reeds aan zovele Brusselaars een hefboom voor sociale emancipatie heeft geboden en dit vandaag nog steeds doet’, luidt de motivatie van de keuze. En wat die vrijdagavond enkele weken geleden ook is gebleken: de opgelegde coronabreak veranderde niets aan het feit dat deze prijsuitreiking steeds op een schare belangstellenden kan rekenen.

Een van de laudatio’s werd zelfs uitgesproken door Benjamin Dalle (CD&V), Vlaams minister voor onder meer Brussel en Jeugd, én zelf inwoner van Molenbeek. En nog dit over de naamkeuze van de schooL De man in kwestie (1933-1967) was een Jezuïet die in 1965 in het Anderlechtse Kuregem ging wonen en tot zijn dood in verschillende fabrieken werkte. Hij hield een dagboek bij (‘Dagboek van de vriendschap’) dat in 1970 uitgegeven werd en later in negen talen Hij was ook een mysticus, vocht voor sociale rechtvaardigheid en wou als priester-arbeider tussen de mensen leven.

Lijst

De lijst van wie Eddy Van de Velde vooraf ging is, om het met een modieuze term te stellen ‘divers’. Zo won de recent geleden overleden oud-minister Leo Delcroix (CD&V) hem voor zijn inzet voor het Nederlands in het Eurocorps. Verder: Luc Van den Brande, Leo Peeters, Marc Platel, Hugo Wecks, Luckas Vander Taelen, maar ook VUB-academica Els Witte, filmmaker Jan Verheyen en radio-maker Jean-Pierre Rondas.

De erepenning is zonder meer de meest zichtbare activiteit van het VKB, maar het is een clubje dat zich ook op tal van andere vlakken profileert. Zo onder meer met haar juridische werkgroep, een pro deo-clubje van juristen en advocaten die zich belangeloos inladen met de taalwetgeving, en vooral de schendingen ervan. In verschillende gevallen mondde dit ook uit in concrete juridische procedures. En met succes. Toen de Brusselse regering destijds haar taalhoffelijkheidsakkoorden als een wit konijn uit haar hoed toverde, schoot het VKB in actie. Nuchter en zakelijk werden ze aangevochten en eindigden ze in de prullenmand. Overigens, waar het VKB vroeger nog als socio-culturele verenging subsidies ontving, werd die kraan jaren geleden al toegedraaid. Wie tegen de haren van de politieke consensus strijkt, wordt daar door diezelfde politiek natuurlijk niet voor beloond.