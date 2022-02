Jaarverslag Nationale Bank: terugkeer naar ‘normaal’ beleid

'State of the Union': welke Unie? Ook de Nationale Bank van België (NBB) wijst in haar jaarverslag meer en meer op de verschillen tussen enerzijds Vlaanderen, en anderzijds Wallonië en Brussel. Men kan zich dus op den duur afvragen over de toestand van welke unie het gaat. In zijn toelichting op het jaarverslag wees de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, (een Waalse liberaal) zo op de doelstelling van de Vivaldiregering om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% te…

‘State of the Union’: welke Unie?

Ook de Nationale Bank van België (NBB) wijst in haar jaarverslag meer en meer op de verschillen tussen enerzijds Vlaanderen, en anderzijds Wallonië en Brussel. Men kan zich dus op den duur afvragen over de toestand van welke unie het gaat.

In zijn toelichting op het jaarverslag wees de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, (een Waalse liberaal) zo op de doelstelling van de Vivaldiregering om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% te bereiken. Dit wil zeggen dat 80% van de actieve bevolking in België tewerkgesteld zal zijn. Dit is absoluut noodzakelijk om de vergrijzingskosten (zoals de pensioenen en ziekteverzekering) te betalen. Immers:

in Vlaanderen is dit op het ogenblik 76%, en men zal de doelstelling wel halen zonder hervormingen;

maar Wallonië (66%) en Brussel (63%) zitten veel lager en kunnen de 80% enkel bereiken, mits met grote hervormingen. Maar als de Parti Socialiste (PS) openlijk verklaart dat België een land vrij van e-commerce moet worden, dan weet men al hoe laat het is: zo komt men er zeker niet. Resultaat is dat de transfers van noord naar zuid nog wel een tijdje zullen blijven bestaan. En dit kan niet: er moet structureel iets grondig veranderen.

De gouverneur verwees ook naar de schuld van de deelstaten:

in Wallonië was die reeds sterk gestegen, en de overstromingen van juli 2021 doen daar nog een schep bovenop;

in Brussel zien we hetzelfde.

Beide deelstaten moeten dus meer inspanningen doen om dit in de hand te houden. Wallonië heeft beloofd dit te doen: ‘Wait and see’!

2021: Grand Cru

Ondanks deze voorbeschouwing was 2021 economisch gezien een zeer goed jaar. De COVID-varianten delta en omikron vertraagden nog de heropleving. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) kwam uit op 6,1% (5,2% in de eurozone), na de inzinking in 2020 van -5,7% (-6,5% in de eurozone). De crisis werd dus goed gemanaged. In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, was de overheidstussenkomst te hoog, met als gevolg een veel hogere inflatie. Als gevolg hiervan bevindt de tewerkstelling in België zich op een hoger niveau dan voor de crisis, namelijk 3,6% hoger in vergelijking met het vierde kwartaal van 2019. In 2021 kwamen er 68 000 loontrekkenden en 19 000 zelfstandigen bij. Een minpunt is dat de langdurige werkloosheid ook toenam: Sommige sectoren werden harder getroffen, en ook de vrouwen en jongeren lijden eronder.

Tendens zet zich door in 2022

Na de publicatie van het jaarverslag kwam ook het Planbureau met positieve vooruitzichten. Ondanks een inflatie van 5,5% zou het bbp in 2022 reëel toenemen met 3%, en zouden er weer 57 000 jobs bij komen. De werkloosheidsgraad zou dalen tot 8%. Daardoor kan het overheidstekort in 2022 dalen tot 22,7 miljard euro (4,2% bbp). Maar de krappere arbeidsmarkt, vooral in Vlaanderen, kan samen met de indexering aan de inflatie leiden tot een loonprijsspiraal die vermeden moet worden. Anders komt de Belgische concurrentiepositie in het gedrang.

Op iets langere termijn zou België het wel minder goed doen dan de andere Europese landen. Voor de periode 2023-2026 verwacht het Internationaal Monetair Fonds een Belgische groei van 1,45%. Dat is lager dan de meeste Europese landen: Duitsland (1,31%) en Italië (1,15%) hinken achteraan. De OESO houdt het zelfs op een magere 1,1%, terwijl de Europese Commissie voor België de laagste groei van Europa verwacht. Het toont aan dat men voorspellingen toch wel met een korreltje zout moet nemen.

Overheids- en monetair beleid

De overheidstussenkomst was gericht, tijdelijk en van een zekere omvang (34 miljard euro in twee jaar). De bedoeling was om een economische ineenstorting te vermijden, en na de pandemie zoveel mogelijk economische activiteiten te behouden.

Ook het monetair beleid paste daarin. Men realiseerde zich dat een verdere daling van de rente zijn beperkingen had omdat ze al zo laag was. Maar het monetair beleid is van belang als kanaal voor een goedkope financiering van de financiële schuld. Tegelijkertijd is de NBB/ECB (Europese Centrale Bank) onafhankelijk, met als doel de inflatie rond de 2% te houden.

Net zoals de andere centrale banken heeft de NBB in deze context veel schuld gekocht in 2021-22 (kwantitatieve versoepeling). Dit gebeurde volgens de gouverneur echter op een onafhankelijke wijze en was dus niet gecoördineerd met de nationale overheden. Persoonlijk zijn we daar niet zo van overtuigd: de directieleden van de Europese centrale banken worden benoemd door de politieke partijen. En dat wijst op een vertrouwensband met de politiek. Onafhankelijkheid kent diverse gradaties.

Zolang de gemiddelde rentevoet van de overheidsschuld kleiner is dan de nominale economische groei, blijven de risico’s voor de financiering ervan beperkt. Dit komt tot uiting in het feit dat ondanks de sterke toename van de schuld (114% bbp) de markt geen premies vroeg om de overheid te financieren.

Inflatie

Aan het begin van de pandemie was de inflatie slechts 0,5%, en vreesde men toen zelfs deflatie. Maar ondertussen zit deze aan 7%. Vooral in de Verenigde Staten is het erg, omdat de normalisatie van het beleid er anders liep dan in Europa. In de eurozone bevindt de onderliggende of kerninflatie (zonder energie) zich dicht bij het doel van 2%, en is ze niet te hoog. Er mogen dan wel geen tweederonde-effecten komen naar hogere lonen en prijzen.

Het monetair beleid mag dus niet te fors reageren. Het was te genereus tijdens de laatste maanden van 2021, maar nu dringt normalisering zich op: de rente mag niet te laag blijven. We hebben een goede kans dat de inflatie terug landt op 2%.

Concurrentiekracht

De indexering van de lonen heeft als doel de koopkracht van de gezinnen te beschermen. Maar door het automatisch karakter ervan gebeurt dit in België sneller waardoor we moeten inboeten aan concurrentiekracht. De vraag stelt zich of de buurlanden na een tijdsverschil ook zullen overgaan tot loonsverhogingen. In Nederland en Duitsland is er een krapte op de arbeidsmarkt, zodat men daar ook zal overgaan tot een compensatie voor de inflatie.

De gouverneur meent dus dat het verlies aan concurrentiekracht slechts tijdelijk is in 2022. Tenminste, als we de wet blijven naleven en de stijgingen in 2023 en 2024 beperkt blijven door de loonnorm: dus dat we kijken naar wat er gebeurt in de buurlanden.

Normalisatie

België komt dus veel vroeger dan verwacht terug in normale tijden door het krachtig herstel. Dit wordt naast het omnikron-virus ook afgeremd door de bottlenecks in de aanvoerlijnen, de prijsstijging van de energie en de grondstoffen, evenals een tekort aan gekwalificeerde werknemers dat de groei afremt. De vacatureratio in Vlaanderen bedraagt 5,4%, in Brussel 3,0% en tot slot in Wallonië 3,8%. Dit is telkens hoger dan het Europese gemiddelde van 2,4%. De werkloosheid is nog steeds hoog, maar het blijft desondanks moeilijk om geschikte werknemers te vinden.

Dit alles toont aan dat het accommoderende beleid geleidelijk aan moet worden afgebouwd. Het heeft geen zin meer de economie massaal te ondersteunen. Deze wordt niet geremd door een gebrek aan vraag, maar door de handelsbelemmeringen. België moet opnieuw financiële buffers aanleggen, en een oververhitting van de economie vermijden die de inflatie omhoog duwt.

Begrotingsbeleid

Als de regering niets doet zal het overheidstekort van 4% van het bbp verder stijgen tot 6%! Als er dan nog eens een nieuwe recessie afkomt zal het nog groter worden.

Indien we de Europese regels volgen kan de overheidsschuld slechts maximaal oplopen tot 60% van het bbp. Om dit te bereiken, zou men jaar op jaar de schuld moeten verminderen tot het jaar 2043. Maar dit is te ambitieus en moeilijk haalbaar. De NBB legt de nadruk op de relatief korte termijn: het jaarlijkse overheidstekort moet dalen onder 3% van het bbp. Dan zal de schuld ook wel dalen. Dit zou dus het gemiddelde over twintig jaar moeten worden, zowel over goede als slechte tijden.

Accent op structurele uitdagingen

Met de normalisering van het beleid moet men in België weer werken aan de structurele uitdagingen. Dit moet prioritair zijn, alhoewel de regering nu moet werken in een omgeving met minder middelen dan voor de pandemie. De gouverneur somde de verschillende uitdagingen op:

de werkgelegenheidsgraad brengen op 80% (zie boven);

het grootste deel van de vergrijzingsfactuur moet nog komen, en de kost ervan zal waarschijnlijk de hoogste van heel Europa zijn. Men schat dat de budgettaire uitgaven ervan (pensioenen en ziekteverzekering) 31% van het bbp kunnen bedragen;

de lage productiviteitsgroei: in de jaren ’70 bedroeg de productiviteitstoename 3% per jaar, maar nu gaat het om slechts 0,5%. Dit is een probleem, daar de productiviteitsgroei instaat voor 50% van de economische groei (naast 50% door de toename van de tewerkstelling). De reële lonen kunnen ook maar stijgen als de productiviteit toeneemt;

een blijvende aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving;

de klimaattransitie: dit is echter geen specialiteit van de NBB.

Kost klimaattransitie

De huidige energieschok (stijging energieprijzen en CO 2 -rechten tot 100 euro) heeft een impact ad 2,5% van het BBP. Dit kan vergeleken worden met de kost van de oliecrisis in de jaren ’70, en de klimaattransitie die echter plaatsgrijpt over een periode van 30 jaar. De impact van deze laatste op het bbp kan volgens de Europese Commissie gaan van een negatief scenario rond — 1,5 %bbp tot een positieve invloed ad 2,5% van het bbp. Volgens de NBB zal er echter een negatieve impact zijn van 3 tot 4% van het bbp over 30 jaar, of 0,1% per jaar.

De huidige elektriciteitsprijzen zijn nu hoger dan de kost voor de productie van groene elektriciteit. Probleem in België is echter dat er niet altijd wind of zon is. Waterstof zou in de toekomst een oplossing kunnen zijn.

Tot slot wijst de gouverneur erop dat de koolstoftaks (taks op CO 2 -uitstoot) de meest efficiënte manier is om de doelstellingen te bereiken. Daarbij moet men de CO 2 -reductie concentreren op de mogelijkheden waar het nu bijvoorbeeld slechts 50 euro per ton CO 2 kost, in plaats van andere technieken die nog 1.000 euro per ton CO 2 kosten (zoals de elektrische wagen).

Conclusie

De NBB zegt dus dat we serieus moeten werken aan de herstructureringen die er nodig zijn. We weten echter dat dit erg moeilijk is in België door de verschillen tussen noord en zuid. Men zou dan ook tegelijkertijd ook de staatsstructuur moeten vereenvoudigen en de autonomie van de deelstaten sterk verhogen, gecombineerd met financiële responsabilisering. Anders blijft ons land achterna hinken.