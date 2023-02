Jack Schoepen for president!

De Vlaamse regering blaakt van ambitie en benoemt mensen op cruciale posten die het verschil kunnen maken: niemand minder dan Jack Schoepen, zoon van wijlen Bobbejaan, heeft van minister van Mobiliteit en Omgeving Lydia Peeters (Open Vld) groen licht gekregen voor het ontwikkelen van een recreatiepark naast de luchthaven van Deurne. Het domein wordt 5 hectaren groot en zal Captain Jack heten. Mits alle vergunningen afgeleverd zijn, start de bouw in de loop van volgend jaar. In 2034 zou het…

Mits alle vergunningen afgeleverd zijn, start de bouw in de loop van volgend jaar. In 2034 zou het park zijn deuren moeten openen. Men mikt op 300.000 bezoekers per jaar. Omwonenden en lokale bewindvoerders zijn er niet gerust in. Het nabijgelegen Wijnegem Shopping Center zorgt elk weekend al voor monsterfiles, en de gewestweg Krijgsbaan is nu reeds oververzadigd.

Vooral in Mortsel-centrum, een berucht congestiepunt, vreest men chaos, temeer daar Jack een treintje naar het park wil laten vertrekken. Sowieso moet er eerst een mobiliteitsstudie opgemaakt worden en is het wachten op een omgevingsvergunning. Maar zoals alle Vlamingen met visie heeft Captain Jack daar niet op gewacht en presenteerde hij aan de pers in ware Hutsstijl een serie maquettes en visuals.

Klein familiedrama

js

Jack Schoepen is een van de vijf telgen van de in 2010 overleden Bobbejaan Schoepen, bezieler van het naar hem genoemde attractiepark in Lichtaart/Kasterlee. Zoon Jack kreeg in 1987 de dagelijkse leiding over Bobbejaanland, maar omdat hij zijn broers en zussen niet kon uitkopen, kwam het in 2004 in handen van de Spaanse groep Parques Reunidos. Een klein familiedrama. Jack verliet het bedrijf, begon te zwerven, liep marathons en liet zich Captain Jack noemen. Uit die tijd dateren ook de vliegtuigfantasieën en verzamelt hij als ‘pretparkconsultant’ een complete crew rond zich.

Het werd zo langzamerhand wat zielig, maar kijk, de wonderen zijn de wereld niet uit: de Vliegende Kempenaar bleek de enige kandidaat voor een door de Vlaamse overheid voorzien themapark rond, jawel, luchtvaart. Locatie: Antwerp Airport. In welk politiek hoofd dat idee vorm kreeg, blijft een goed bewaard geheim, evenals de kwestie hoe het plaatje financieel rond zal geraken.

Uit gegevens van de website DeRijksteBelgen blijkt Captain Jack een van de armste Belgen. Zijn vennootschap dat het pretpark zal gaan bouwen, Skice Development II, is al jaren verlieslatend. De nodige 200 miljoen liggen niet voor het rapen, misschien is het iets voor Marc Coucke als hij Anderlecht van de hand doet. Helaas heeft die al half Durbuy opgekocht voor zijn eigen pretparkdromen. Een gok: Captain Jack zal nog eens langs de Vlaamse subsidiekassa passeren om zijn project gefinancierd te krijgen. Iets met Flanders Technology, educatieve meerwaarde en zo.

Tripadvisor

js

Ondertussen kan men zich de vraag stellen of er eigenlijk iemand zit te wachten op zo’n Aviation Theme Park met een tot hotel verbouwde Boeiing naast een verlieslatende luchthaven, behalve Captain Jack zelf en zijn crew. En of de Vlaamse regering vooraf de kosten en baten wel goed heeft ingeschat.

Volgens Tripadvisor telt Vlaanderen momenteel 38 attractie- en/of themaparken. Bellewaerde, Plopsaland De Panne en… Bobbejaanland zijn de drie meest populaire. Een kleine veertig recreatiebedrijven dus, die onmiskenbaar hun toeristische functie hebben, maar die ook grote verkeersstromen veroorzaken, want de Vlaming komt nu eenmaal graag met de auto afgezakt én begrijpelijkerwijze in het weekend en de schoolvakanties.

Aan de andere kant is onze regio, met zijn ongeveer 500 inwoners per vierkante kilometer, samen met Nederland de dichtst bevolkte van Europa. Vlaanderen snakt naar wat groen en open ruimte. In zo’n context is er maar één serieuze optie voor de luchthaventerreinen in Deurne/Borsbeek/Mortsel: een groene recreatielong voor de Antwerpse regio. Een plek om te verpozen, met sport- en wandelfaciliteiten, plus uiteraard wat terrasjes en belevingstoestanden. Niks spectaculairs, gewoon parksfeer. Iets als De Schorre in Boom, maar dan liefst zonder Tomorrowland.

Ik zou graag weten wat minister Zuhal Demir (N-VA) van de ambitieuze plannen van Captain Jack vindt, gezien het schrijnend tekort aan groene ruimte in Vlaanderen. De historische achterstand ingevolgde de lintbebouwing, de verrommeling, en de wildgroei van koopcentra in de stadsrand wordt maar moeizaam gecompenseerd. Van de tegen 2024 beloofde 4.000 hectare bos, ter compensatie van wat is gekapt, zijn er vandaag nauwelijks 700 gerealiseerd. Ware het niet van onze privé-tuinen, die 9 procent van het grondgebied uitmaken, Vlaanderen zou de meest verharde regio van Europa zijn, ook weer een record.

Gevleugelde beeldspraak

js

Het verhaal van de luchthaven Deurne zelf dan, waar Jack zijn project op ent. Het door de Vlaamse regering bestelde kosten-batenrapport laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ofwel enorm uitbreiden, wat onhaalbaar is, ofwel sluiten. Los van de hinder voor de omwonenden zal de Vlaamse overheid tussen 2020 en 2040 zowat 80 miljoen euro gestoken hebben in Antwerp Airport. De Vlaamse regering legde het advies naast zich neer en verkoos voort te modderen op een verlieslatende speelgoedluchthaven. Beetje raar toch voor een centrumrechtse ploeg die vooral hamert op zuinig beheer en begrotingsevenwicht.

De conclusie van heel dit verhaal is even simpel als drastisch: we hebben hier een visionair manager, een koning zonder land, en aan de andere kant een land zonder staatslieden. Dat die twee elkaar moesten treffen stond in de sterren geschreven. In feite zou Jack Schoepen beter president van Vlaanderen worden, in plaats van baas van een themapark, laat dat gerust over aan de huidige Vlaamse bestuursploeg. Jack is een man met ambitie en een droom, en met uitstekende kwalificaties. Zijn internationale ervaring mag er zijn, zijn stamboom staat als een Hutstoren, en verheven boven de partijpolitiek zou hij de perfecte piloot zijn in de cockpit van onze natie op de brede startbaan van de geschiedenis.

Ziezo, Captain Jack, met deze gevleugelde beeldspraak kunt u een eind verder, en bied ik me graag aan als presidentiële speechschrijver. Ooit stond ik als kleine jongen oog-in-oog met uw vader, de jodelende cowboy, in het cafetaria aldaar, en toen wist ik al: het verhaal van Vlaanderen zal in een beslissende plooi vallen aan de Netevallei.

Luistertip: Bobbejaan Schoepen, ‘De Jodelende fluiter’ (1948)